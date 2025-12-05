Разделы

Столяров Василий


СОБЫТИЯ


05.12.2025 В МФТИ создали «сверхпроводящий диод-невидимку» для квантовых компьютеров будущего 1
28.11.2023 Российские ученые расшифровали математику перехода между типами сверхпроводимости 1
02.08.2019 «Сибирский гигант» перешел на цифровую платформу управления SAP S/4 HANA 1
26.01.2016 «Сибирский Гигант» защитился от утечек данных с внедрением SecureTower 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Столяров Василий и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5425 1
SAP CIS - САП СНГ 863 1
Falcongaze - Фалконгейз 75 1
Сибирский гигант - Торговый холдинг 3 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4685 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18074 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57268 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12365 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5900 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31692 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7620 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73095 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33982 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1468 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3268 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5379 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1969 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 457 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4504 1
ABC-XYZ-анализ ресурсов компании 35 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2645 1
SAP CS - SAP Customer Service - SAP Customer Care 2 1
FalconGaze - SecureTower 66 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 567 1
Прокопов Максим 8 1
Вагов Алексей 2 1
Шаненко Аркадий 1 1
Петунин Алексей 58 1
Россия - СФО - Новосибирск 4648 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1868 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1638 1
Россия - РФ - Российская федерация 156710 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25970 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2306 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4370 1
Физика - Physics - область естествознания 2831 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7559 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31864 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6936 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5278 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1444 1
Физика - Ферромагнетики 30 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6234 1
Science Advances 33 1
Communications Physics 4 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 74 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1255 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1085 1
