Falcongaze представила новую версию DLP-системы SecureTower Xenon с ИИ-обработкой инцидентов и расширенным контролем данных Компания Falcongaze представила новую версию своей DLP-системы — Falcongaze SecureTower Xenon. Ключевым направлением развития продукта стала автоматизация рутинных задач специалистов по информаци

Falcongaze представила крупное обновление DLP-системы Falcongaze SecureTower Neon Falcongaze представила крупное обновление Falcongaze SecureTower Neon. В новую версию DLP-системы был добавлен функционал на базе искусственного интеллекта (ИИ), усовершенствованы механизмы анализа данных, внедрен модуль карантина почт

Завершены совместные испытания DLP-системы Falcongaze SecureTower и Komrad Enterprise SIEM «Фалконгейз», отечественная компания, разработчик системы предотвращения утечек данных Falcongaze SecureTower, и «Эшелон Технологии», вендор решений для комплексной защиты информации — объявили о полной совместимости и корректности работы комплексной системы управления событиями

DLP-система Falcongaze SecureTower совместима с «Ред ОС» Международный разработчик решений в области информационной безопасности Falcongaze и российский разработчик программного обеспечения «Ред Софт» официально подтвердили совместимость и корректность работы программного продукта Falcongaze SecureTower версии 7.0

Вышла новая версия DLP-системы Falcongaze SecureTower 7 Oxygen Компания Falcongaze обновила свою систему защиты данных и предотвращения утечек информации. 5 июня 2025 г. вышла новая версия — SecureTower 7 Oxygen. Одно из ключевых нововведений отвечает потребности м

DLP-система Falcongaze SecureTower официально совместима с ОС Astra Linux Многие компании используют DLP-систему Falcongaze SecureTower и знают, что она полностью совместима с ОС Astra Linux. Теперь этот факт подтвержден сертификатом совместимости. В апреле 2025 г. российский разработчик системного и прик

Falcongaze представила новую версию DLP-системы — SecureTower 7 Helium Компания Falcongaze выпустила новую версию своей системы защиты данных и предотвращения утечек информации — SecureTower 7 Helium. Она включает ряд улучшений и новых функций для безопасности и удобства п

Вышел Falcongaze SecureTower 7.0 для защиты от утечек информации Компания Falcongaze выпустила обновление своей DLP-системы SecureTower версии 7.0. Теперь система еще лучше обеспечивает защиту от утечек информации, мошенничества и других опасных или нежелательных дей

Falcongaze готовит обновление DLP-системы SecureTower Компания Falcongaze LLC, специализирующаяся на обеспечении информационной безопасности, в скором време

Falcongaze выпустила новую версию DLP-системы Securetower вались на самые актуальные в текущих условиях тренды информационной безопасности, изучали потребности клиентов и анализировали опыт внедрений и эксплуатации Securetower» — сказал генеральный директор Falcongaze Александр Акимов. Так, например, в новой версии Securetower добавлен модуль аудита файловых операций. Это позволит отслеживать действия, которые сотрудники совершают с файлами и папк

Falcongaze готовит крупное обновление SecureTower Разработчик программного обеспечения в сфере информационной безопасности компания Falcongaze рассказала, чего ждать от предстоящих обновлений SecureTower. «Это наше крупнейшее обновление за последние несколько лет. Массовый переход на удаленку поменял привычное представление

DLP-система Falcongaze SecureTower внесена в единый реестр ПО стран ЕАЭС арств-членов Евразийского экономического союза. Система включена в реестр приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации № 190 от 23.04.2020. DLP-системе Falcongaze SecureTower присвоен класс «Средства обеспечения информационной безопасности». Включение в реестр означает, что программный продукт соответствует всем установленным министерством кри

Falcongaze представила обновление SecureTower 6.4 нулись с вызовами начала 2020 года, стало ясно, что направление было выбрано верно. Бизнесу сейчас нужна надежность, безопасность и отказоустойчивость, экономия сил и времени. Именно это и предлагает Falcongaze SecureTower. Так в SecureTower добавилось сразу два новых мессенджера — MicrosoftTeams и Discord, популярность которых в запросах Google буквально за месяц выросла на 70% и 50% соотв

Falcongaze выпустила новую версию DLP-системы Securetower перь Securetower может на том же железе обрабатывать значительно большие объемы информации и делать это гораздо быстрее. На отдельных операциях быстродействие системы выросло в десятки раз, уверяют в Falcongaze. Также снизилось потребление оперативной памяти. Компании, которые работают с огромным количеством данных и в течение нескольких лет собирают информацию с тысяч компьютеров, не встре

Setl Group защитила данные удаленных сотрудников при помощи Falcongaze Securetower а на удаленную работу. Такие меры влекут за собой увеличение риска возможных утечек корпоративных данных, а, следовательно, финансовые и репутационные риски, ухудшение трудовой дисциплины, отмечают в Falcongaze. Холдинг Setl Group с 2014 г. для оптимизации рабочих процессов и защиты сведений, составляющих коммерческую тайну, персональных данных сотрудников и клиентов, использует DLP-систему

Falcongaze выпустил новую версию DLP-системы Securetower т познакомиться с новым модулем «Анализ рисков», а также оценить улучшение производительности при работе с данными и контроль новых каналов коммуникации, сообщили в пресс-службе компании. Специалисты Falcongaze провели подготовительную работу по выявлению актуальных потребностей клиентов и партнеров, а также проанализировали современные тенденции рынка средств информационной безопасности. В

Аналитический центр Falcongaze составил рейтинг защищенности популярных облачных сервисов Аналитический центр Falcongaze составил рейтинг защищенности популярных облачных сервисов. Пионером среди них является Dropbox, который разместился на шестой позиции рейтинга. Именно эта компания популяризировала

Falcongaze сообщила об интеграции платформы EtherSensor с DLP-системой SecureTower «Микроолап текнолоджис» представила обновление платформы EtherSensor 5.0.3. Помимо прочих обновлений в новой версии платформы стала возможной интеграция с DLP-системой SecureTower компании Falcongaze. Наиболее часто EtherSensor находит применение при решении задач по предотвращению утечек конфиденциальных данных (DLP-системы), управлению событиями информационной безопасности (SIE

Falcongaze выпустила новую версию DLP-системы SecureTower фиксировать ход расследований, выявлять фигурантов дела, а после завершения расследования — получать автоматически составленные отчеты для руководителей. В рамках разработки этого модуля специалисты Falcongaze изучили алгоритмы работы сотрудников службы безопасности крупных предприятий и создали инструмент в максимальном соответствии с требованиями современного бизнеса и лучшими практиками

Falcongaze представила обновленное ПО SecureTower 6.0: с новой архитектурой и возможностями ически любых размеров и сложности.Популярность облачных сервисов добавляет множество проблем офицерам безопасности. Контроль информации в компании с их учетом становится гораздо сложнее. Разработчики Falcongaze знают об этом, поэтому SecureTower умеет перехватывать данные, отправляемые во все браузерные версии облачных хранилищ, а также поддерживает перехват данных в десктопных версиях Drop

В новой версии SecureTower появится возможность перехвата сообщений WhatsApp Компания Falcongaze, ранее разработавшая функционал для перехвата переписки и обмена файлами в мессенджере Telegram, объявила о пополнении линейки контролируемых мессенджеров. В новой версии комплексной

Россияне создали прослушку для Telegram Чем занимается Falcongaze Российская компания Falcongaze заявила, что последняя версия разработанного ею корпоративного ПО SecureTower дает возможность перехватывать сообщения в мессенджере Telegram. <

Falcongaze оснастила SecureTower технологией контроля Telegram Компания Falcongaze — разработчик решений в области информационной безопасности, предотвращения утечек данных и мониторинга бизнес-процессов — объявила о внедрении функционала для контроля мессенджера T

Falcongaze выпустила новую версию SecureTower для антикризисной защиты предприятий Компания Falcongaze объявила о выходе новой версии SecureTower — комплексной платформы для обеспечения информационной безопасности, предотвращения утечек данных и защиты предприятий от внутренних угроз.

Falcongaze осваивает рынок Восточной Азии Компания Falcongaze объявила о начале сотрудничества с компанией Hanvit Si из Южной Кореи. Как сообщили CNews в Falcongaze, Hanvit Si обладает более чем десятилетним опытом работы в сфере информа

К 2030 г. ущерб от злоумышленников и затраты на обеспечение безопасности данных могут достигнуть $120 трлн Аналитический центр Falcongaze ознакомился с отчетом, представленным швейцарской страховой компанией Zurich Insurance Group совместно с Atlantic Council, в котором смоделировано влияние рисков в сфере информационн

«Омскгражданпроект» защитился от утечек данных с помощью Falcongaze SecureTower Компания Axxtel, бизнес-партнер Falcongaze, реализовала проект по внедрению программного комплекса SecureTower, предназначенного для обеспечения защиты организации от утечек конфиденциальных данных, а также анализа эффективно

Мировой рынок ИБ испытывает острую нехватку высококвалифицированных кадров Обзор состояния рынка труда в сфере информационной безопасности в 2014 г. — первой половине 2015 гг. обнаруживает интересные факты, сообщили CNews в компании Falcongaze. Так, согласно последнему отчету The Dice Report, наиболее высокооплачиваемые специалисты в этой профессиональной области — инженеры по информационной безопасности, годовой доход кот

Falcongaze выпустила новую версию SecureTower с новыми инструментами защиты данных Компания Falcongaze выпустила новую версию программного комплекса SecureTower, предназначенного для предотвращения утечек конфиденциальных данных, мониторинга деятельности персонала, а также комплексной

Octraves Technology внедрила SecureTower в Sri Sutra Travel Компания Octraves Technology, бизнес-партнер компании Falcongaze в Малайзии, завершила проект по внедрению программного комплекса SecureTower, предназначенного для обеспечения информационной безопасности и комплексной защиты бизнеса от внутренних

«Межрегиональный промышленно-строительный банк» защитился от утечек данных при помощи Falcongaze SecureTower «Межрегиональный промышленно-строительный банк» (КБ МПСБ) реализовал проект по внедрению в свою корпоративную сеть программного продукта SecureTower, разработанного компанией Falcongaze, с целью обеспечения защиты от утечек конфиденциальных данных, а также мониторинга активности сотрудников на рабочих местах. Основное направление деятельности МПСБ — кредитование кор

Falcongaze SecureTower защищает информацию Rose Group Компания Falcongaze расширяет сотрудничество с компанией Rose Group, партнерские отношения с которой поддерживает в течение уже нескольких лет. Об этом CNews сообщили в Falcongaze. Rose Group вед

Falcongaze начал сотрудничать с Воронежским институтом МВД России Компания Falcongaze заявила о начале сотрудничества с Воронежским институтом МВД России. Стороны договорились активно взаимодействовать в сфере разработки и применения современной методологии и подходов

Банк «Ипотечный» защитился от утечек данных с помощью Falcongaze SecureTower Банк «Ипотечный» завершил проект по внедрению в свою корпоративную сеть DLP-системы SecureTower, разработанной компанией Falcongaze, с целью обеспечения защиты от утечек персональных данных и другой конфиденциальной информации, а также мониторинга эффективности работы сотрудников. Об этом CNews сообщили в Falc

Falcongaze поможет Fesco с разработкой корпоративных стандартов по повышению уровня ИБ Компания Falcongaze подписала соглашение о сотрудничестве с транспортной группой Fesco. Стороны договорились активно взаимодействовать в области разработки корпоративных стандартов по повышению уровня и

Beeper защитил данные при помощи Falcongaze SecureTower Группа компаний Beeper, аутсорсинговый контактный центр, завершила проект по внедрению в свою корпоративную сеть DLP-системы SecureTower, разработанной компанией Falcongaze, с целью обеспечения защиты от утечек конфиденциальной информации, а также анализа эффективности рабочих процессов. Об этом CNews сообщили в Falcongaze. Ключевая задача Beeper

Falcongaze объявила о начале сотрудничества с «РТ-Информ» Одной из стратегических задач компании Falcongaze является развитие партнерской сети. Недавно команда партнеров компании пополнилась еще одной организацией: результатом переговоров с «РТ-Информ» стало подписание соглашения о сотрудн

«Татсоцбанк» защитил данные при помощи системы SecureTower Компания Falcongaze завершила проект по внедрению DLP-системы SecureTower в локальную сеть «Татсоцбанка». Проект был реализован совместно с бизнес-партнером Falcongaze — компанией «Инфо-Оберег».

«Технологии и поставки» защитили корпоративные данные при помощи SecureTower Логистическая компания «Технологии и поставки», базирующаяся в Санкт-Петербурге, завершила проект по внедрению в свою корпоративную сеть разработки компании Falcongaze — DLP-системы SecureTower. Об этом CNews сообщили в Falcongaze. Установке системы предшествовало всестороннее тестирование заказчиком продуктов для защиты данных от нескольких