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Falcongaze Фалконгейз

Falcongaze - Фалконгейз

Falcongaze (ООО «Фалконгейз», ИНН 7706738353) — российский разработчик программных решений в сфере информационной безопасности, специализирующийся на системах предотвращения утечек данных (DLP). Компания основана в 2007 году и предлагает флагманский продукт SecureTower, предназначенный для защиты корпоративной информации от внутренних угроз, контроля активности сотрудников и мониторинга бизнес-процессов. В April 2025 года решение получило сертификат совместимости с ОС Astra Linux Special Edition, что расширяет возможности его внедрения в государственном секторе и критической информационной инфраструктуре.

Описание деятельности и компетенции

Основная деятельность компании сосредоточена на создании комплексных DLP-платформ. Ключевой особенностью SecureTower является глубокий анализ контента, включая распознавание текста на изображениях (OCR), контроль мессенджеров (Telegram, WhatsApp, Skype, MS Teams и др.), облачных хранилищ и электронной почты. Система обладает модулями UBA (анализ поведения пользователей) для выявления аномальной активности и «Центром расследований» для автоматизации работы офицеров безопасности.

Сильные стороны:

Слабые стороны:

  • Зависимость от партнерской сети для масштабирования внедрений, так как компания фокусируется на разработке ПО.
  • Высокие требования к серверным мощностям при работе с большими массивами данных в режиме реального времени, несмотря на оптимизации производительности в последних версиях (7.0 Helium).

Группа компаний и товарные знаки

Falcongaze функционирует как независимое юридическое лицо и не входит в состав крупной корпоративной группы. Компания строит экосистему через партнерские соглашения с интеграторами (например, Axxtel, Leta, Softkey) и стратегическими альянсами (с РТ-Информ для поставки решений в структуры Ростеха). Зарегистрированным товарным знаком является бренд Falcongaze и название продукта SecureTower.

Участие в рейтингах и реестрах

Продукт SecureTower включен в:

Лицензии и разрешения

Для деятельности компания обладает сертификатом соответствия ФСТЭК России, разрешающим использование средства защиты информации для обработки персональных данных, а также для работы с информацией ограниченного доступа. Точные номера сертификатов публикуются на официальном сайте компании в разделе «Документация» и обновляются периодически.

Клиенты и деловые связи

Falcongaze обслуживает клиентов из финансового сектора, промышленности, госучреждений и ритейла. Среди ключевых заказчиков:

Деловые связи включают интеграцию с платформой EtherSensor от «Микроолап текнолоджис» для комплексного анализа сетевого трафика и партнерство с Hanvit Si (Южная Корея) и Octraves Technology (Малайзия) для выхода на рынки Восточной Азии.

Продукты и технологии

Основной продукт — Falcongaze SecureTower. Текущая актуальная версия — 7.0 Helium.

Конкуренция

Российские конкуренты:

Зарубежные аналоги:

 

Информация актуальна на 15.07.2026

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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20.05.2026 Falcongaze представила новую версию DLP-системы SecureTower Xenon с ИИ-обработкой инцидентов и расширенным контролем данных

Компания Falcongaze представила новую версию своей DLP-системы — Falcongaze SecureTower Xenon. Ключевым направлением развития продукта стала автоматизация рутинных задач специалистов по информаци
03.12.2025 Falcongaze представила крупное обновление DLP-системы Falcongaze SecureTower Neon

Falcongaze представила крупное обновление Falcongaze SecureTower Neon. В новую версию DLP-системы был добавлен функционал на базе искусственного интеллекта (ИИ), усовершенствованы механизмы анализа данных, внедрен модуль карантина почт
26.11.2025 Завершены совместные испытания DLP-системы Falcongaze SecureTower и Komrad Enterprise SIEM

«Фалконгейз», отечественная компания, разработчик системы предотвращения утечек данных Falcongaze SecureTower, и «Эшелон Технологии», вендор решений для комплексной защиты информации — объявили о полной совместимости и корректности работы комплексной системы управления событиями

15.10.2025 DLP-система Falcongaze SecureTower совместима с «Ред ОС»

Международный разработчик решений в области информационной безопасности Falcongaze и российский разработчик программного обеспечения «Ред Софт» официально подтвердили совместимость и корректность работы программного продукта Falcongaze SecureTower версии 7.0
05.06.2025 Вышла новая версия DLP-системы Falcongaze SecureTower 7 Oxygen

Компания Falcongaze обновила свою систему защиты данных и предотвращения утечек информации. 5 июня 2025 г. вышла новая версия — SecureTower 7 Oxygen. Одно из ключевых нововведений отвечает потребности м
14.04.2025 DLP-система Falcongaze SecureTower официально совместима с ОС Astra Linux

Многие компании используют DLP-систему Falcongaze SecureTower и знают, что она полностью совместима с ОС Astra Linux. Теперь этот факт подтвержден сертификатом совместимости. В апреле 2025 г. российский разработчик системного и прик
11.11.2024 Falcongaze представила новую версию DLP-системы — SecureTower 7 Helium

Компания Falcongaze выпустила новую версию своей системы защиты данных и предотвращения утечек информации — SecureTower 7 Helium. Она включает ряд улучшений и новых функций для безопасности и удобства п
06.02.2024 Вышел Falcongaze SecureTower 7.0 для защиты от утечек информации

Компания Falcongaze выпустила обновление своей DLP-системы SecureTower версии 7.0. Теперь система еще лучше обеспечивает защиту от утечек информации, мошенничества и других опасных или нежелательных дей
16.02.2022 Falcongaze готовит обновление DLP-системы SecureTower

Компания Falcongaze LLC, специализирующаяся на обеспечении информационной безопасности, в скором време
22.07.2021 Falcongaze выпустила новую версию DLP-системы Securetower

вались на самые актуальные в текущих условиях тренды информационной безопасности, изучали потребности клиентов и анализировали опыт внедрений и эксплуатации Securetower» — сказал генеральный директор Falcongaze Александр Акимов. Так, например, в новой версии Securetower добавлен модуль аудита файловых операций. Это позволит отслеживать действия, которые сотрудники совершают с файлами и папк
27.05.2021 Falcongaze готовит крупное обновление SecureTower

Разработчик программного обеспечения в сфере информационной безопасности компания Falcongaze рассказала, чего ждать от предстоящих обновлений SecureTower. «Это наше крупнейшее обновление за последние несколько лет. Массовый переход на удаленку поменял привычное представление
22.05.2020 DLP-система Falcongaze SecureTower внесена в единый реестр ПО стран ЕАЭС

арств-членов Евразийского экономического союза. Система включена в реестр приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации № 190 от 23.04.2020. DLP-системе Falcongaze SecureTower присвоен класс «Средства обеспечения информационной безопасности». Включение в реестр означает, что программный продукт соответствует всем установленным министерством кри
22.05.2020 Falcongaze представила обновление SecureTower 6.4

нулись с вызовами начала 2020 года, стало ясно, что направление было выбрано верно. Бизнесу сейчас нужна надежность, безопасность и отказоустойчивость, экономия сил и времени. Именно это и предлагает Falcongaze SecureTower. Так в SecureTower добавилось сразу два новых мессенджера — MicrosoftTeams и Discord, популярность которых в запросах Google буквально за месяц выросла на 70% и 50% соотв
21.05.2020 Falcongaze выпустила новую версию DLP-системы Securetower

перь Securetower может на том же железе обрабатывать значительно большие объемы информации и делать это гораздо быстрее. На отдельных операциях быстродействие системы выросло в десятки раз, уверяют в Falcongaze. Также снизилось потребление оперативной памяти. Компании, которые работают с огромным количеством данных и в течение нескольких лет собирают информацию с тысяч компьютеров, не встре
14.04.2020 Setl Group защитила данные удаленных сотрудников при помощи Falcongaze Securetower

а на удаленную работу. Такие меры влекут за собой увеличение риска возможных утечек корпоративных данных, а, следовательно, финансовые и репутационные риски, ухудшение трудовой дисциплины, отмечают в Falcongaze. Холдинг Setl Group с 2014 г. для оптимизации рабочих процессов и защиты сведений, составляющих коммерческую тайну, персональных данных сотрудников и клиентов, использует DLP-систему
28.05.2019 Falcongaze выпустил новую версию DLP-системы Securetower

т познакомиться с новым модулем «Анализ рисков», а также оценить улучшение производительности при работе с данными и контроль новых каналов коммуникации, сообщили в пресс-службе компании. Специалисты Falcongaze провели подготовительную работу по выявлению актуальных потребностей клиентов и партнеров, а также проанализировали современные тенденции рынка средств информационной безопасности. В
12.02.2019 Аналитический центр Falcongaze составил рейтинг защищенности популярных облачных сервисов

Аналитический центр Falcongaze составил рейтинг защищенности популярных облачных сервисов. Пионером среди них является Dropbox, который разместился на шестой позиции рейтинга. Именно эта компания популяризировала

09.08.2018 Falcongaze сообщила об интеграции платформы EtherSensor с DLP-системой SecureTower

«Микроолап текнолоджис» представила обновление платформы EtherSensor 5.0.3. Помимо прочих обновлений в новой версии платформы стала возможной интеграция с DLP-системой SecureTower компании Falcongaze. Наиболее часто EtherSensor находит применение при решении задач по предотвращению утечек конфиденциальных данных (DLP-системы), управлению событиями информационной безопасности (SIE
10.07.2018 Falcongaze выпустила новую версию DLP-системы SecureTower

фиксировать ход расследований, выявлять фигурантов дела, а после завершения расследования — получать автоматически составленные отчеты для руководителей. В рамках разработки этого модуля специалисты Falcongaze изучили алгоритмы работы сотрудников службы безопасности крупных предприятий и создали инструмент в максимальном соответствии с требованиями современного бизнеса и лучшими практиками
10.10.2017 Falcongaze представила обновленное ПО SecureTower 6.0: с новой архитектурой и возможностями

ически любых размеров и сложности.Популярность облачных сервисов добавляет множество проблем офицерам безопасности. Контроль информации в компании с их учетом становится гораздо сложнее. Разработчики Falcongaze знают об этом, поэтому SecureTower умеет перехватывать данные, отправляемые во все браузерные версии облачных хранилищ, а также поддерживает перехват данных в десктопных версиях Drop
15.11.2016 В новой версии SecureTower появится возможность перехвата сообщений WhatsApp

Компания Falcongaze, ранее разработавшая функционал для перехвата переписки и обмена файлами в мессенджере Telegram, объявила о пополнении линейки контролируемых мессенджеров. В новой версии комплексной
19.07.2016 Россияне создали прослушку для Telegram

Чем занимается Falcongaze Российская компания Falcongaze заявила, что последняя версия разработанного ею корпоративного ПО SecureTower дает возможность перехватывать сообщения в мессенджере Telegram. <
19.07.2016 Falcongaze оснастила SecureTower технологией контроля Telegram

Компания Falcongaze — разработчик решений в области информационной безопасности, предотвращения утечек данных и мониторинга бизнес-процессов — объявила о внедрении функционала для контроля мессенджера T
02.12.2015 Falcongaze выпустила новую версию SecureTower для антикризисной защиты предприятий

Компания Falcongaze объявила о выходе новой версии SecureTower — комплексной платформы для обеспечения информационной безопасности, предотвращения утечек данных и защиты предприятий от внутренних угроз.
23.11.2015 Falcongaze осваивает рынок Восточной Азии

Компания Falcongaze объявила о начале сотрудничества с компанией Hanvit Si из Южной Кореи. Как сообщили CNews в Falcongaze, Hanvit Si обладает более чем десятилетним опытом работы в сфере информа
21.09.2015 К 2030 г. ущерб от злоумышленников и затраты на обеспечение безопасности данных могут достигнуть $120 трлн

Аналитический центр Falcongaze ознакомился с отчетом, представленным швейцарской страховой компанией Zurich Insurance Group совместно с Atlantic Council, в котором смоделировано влияние рисков в сфере информационн
28.08.2015 «Омскгражданпроект» защитился от утечек данных с помощью Falcongaze SecureTower

Компания Axxtel, бизнес-партнер Falcongaze, реализовала проект по внедрению программного комплекса SecureTower, предназначенного для обеспечения защиты организации от утечек конфиденциальных данных, а также анализа эффективно
30.07.2015 Мировой рынок ИБ испытывает острую нехватку высококвалифицированных кадров

Обзор состояния рынка труда в сфере информационной безопасности в 2014 г. — первой половине 2015 гг. обнаруживает интересные факты, сообщили CNews в компании Falcongaze. Так, согласно последнему отчету The Dice Report, наиболее высокооплачиваемые специалисты в этой профессиональной области — инженеры по информационной безопасности, годовой доход кот
17.07.2015 Falcongaze выпустила новую версию SecureTower с новыми инструментами защиты данных

Компания Falcongaze выпустила новую версию программного комплекса SecureTower, предназначенного для предотвращения утечек конфиденциальных данных, мониторинга деятельности персонала, а также комплексной
13.05.2015 Octraves Technology внедрила SecureTower в Sri Sutra Travel

Компания Octraves Technology, бизнес-партнер компании Falcongaze в Малайзии, завершила проект по внедрению программного комплекса SecureTower, предназначенного для обеспечения информационной безопасности и комплексной защиты бизнеса от внутренних

25.03.2015 «Межрегиональный промышленно-строительный банк» защитился от утечек данных при помощи Falcongaze SecureTower

«Межрегиональный промышленно-строительный банк» (КБ МПСБ) реализовал проект по внедрению в свою корпоративную сеть программного продукта SecureTower, разработанного компанией Falcongaze, с целью обеспечения защиты от утечек конфиденциальных данных, а также мониторинга активности сотрудников на рабочих местах. Основное направление деятельности МПСБ — кредитование кор
24.12.2014 Falcongaze SecureTower защищает информацию Rose Group

Компания Falcongaze расширяет сотрудничество с компанией Rose Group, партнерские отношения с которой поддерживает в течение уже нескольких лет. Об этом CNews сообщили в Falcongaze. Rose Group вед
10.12.2014 Falcongaze начал сотрудничать с Воронежским институтом МВД России

Компания Falcongaze заявила о начале сотрудничества с Воронежским институтом МВД России. Стороны договорились активно взаимодействовать в сфере разработки и применения современной методологии и подходов
08.10.2014 Банк «Ипотечный» защитился от утечек данных с помощью Falcongaze SecureTower

Банк «Ипотечный» завершил проект по внедрению в свою корпоративную сеть DLP-системы SecureTower, разработанной компанией Falcongaze, с целью обеспечения защиты от утечек персональных данных и другой конфиденциальной информации, а также мониторинга эффективности работы сотрудников. Об этом CNews сообщили в Falc
27.08.2014 Falcongaze поможет Fesco с разработкой корпоративных стандартов по повышению уровня ИБ

Компания Falcongaze подписала соглашение о сотрудничестве с транспортной группой Fesco. Стороны договорились активно взаимодействовать в области разработки корпоративных стандартов по повышению уровня и
20.08.2014 Beeper защитил данные при помощи Falcongaze SecureTower

Группа компаний Beeper, аутсорсинговый контактный центр, завершила проект по внедрению в свою корпоративную сеть DLP-системы SecureTower, разработанной компанией Falcongaze, с целью обеспечения защиты от утечек конфиденциальной информации, а также анализа эффективности рабочих процессов. Об этом CNews сообщили в Falcongaze. Ключевая задача Beeper
18.06.2014 Falcongaze объявила о начале сотрудничества с «РТ-Информ»

Одной из стратегических задач компании Falcongaze является развитие партнерской сети. Недавно команда партнеров компании пополнилась еще одной организацией: результатом переговоров с «РТ-Информ» стало подписание соглашения о сотрудн
03.04.2014 «Татсоцбанк» защитил данные при помощи системы SecureTower

Компания Falcongaze завершила проект по внедрению DLP-системы SecureTower в локальную сеть «Татсоцбанка». Проект был реализован совместно с бизнес-партнером Falcongaze — компанией «Инфо-Оберег».

06.02.2014 «Технологии и поставки» защитили корпоративные данные при помощи SecureTower

Логистическая компания «Технологии и поставки», базирующаяся в Санкт-Петербурге, завершила проект по внедрению в свою корпоративную сеть разработки компании Falcongaze — DLP-системы SecureTower. Об этом CNews сообщили в Falcongaze. Установке системы предшествовало всестороннее тестирование заказчиком продуктов для защиты данных от нескольких
23.01.2014 «Международный Финансовый Клуб» внедрил систему защиты от утечек информации Falcongaze с помощью Leta

Компания Leta завершила проект по внедрению системы защиты от утечек данных Falcongaze SecureTower в АКБ «Международный Финансовый Клуб». Об этом CNews сообщили в Leta.


Публикаций - 77, упоминаний - 79

Falcongaze и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2940 12
Google LLC 12688 4
Dropbox 527 4
Leta Group - Лета Групп 282 3
Microsoft Corporation 25775 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
Ростех - РТ-Информ 149 2
Softkey - Софткей 215 2
ITS Системная интеграция 5 2
Microolap Technologies - Микроолап Текнолоджис 3 2
Hanvit Si 2 2
Octraves Technology 2 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
InfoWatch - Инфовотч 1185 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Palo Alto Networks 209 1
Эшелон НПО 150 1
Zimbra - LiquidSys 44 1
Trustwave - Trustwave SpiderLabs 23 1
Rakuten 51 1
Kribrum - Крибрум 35 1
Forcepoint - Websense 140 1
Barracuda Networks 21 1
Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 64 1
Almalinux Open Source Foundation 46 1
Rakuten Viber Media 10 1
Nextcloud 50 1
BCI - Business Continuity International 6 1
Эшелон Технологии 9 1
Системы документооборота 522 1
Dr.Web - Доктор Веб 1294 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Apple Inc 13154 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 1
Setl Group - Сэтл Групп - Петербургская недвижимость - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 30 2
Беларусбанк АСБ 19 2
МПСБ КБ ПАО - Межрегиональный промышленно-строительный банк 2 2
Татсоцбанк - Банк социального развития Татарстана 7 2
Евробанк 3 2
Rose Group 2 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 52 1
Сибирский гигант - Торговый холдинг 3 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 42 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 1
Увелка 11 1
Омскгражданпроект ТПИ - Территориальный проектный институт 2 1
МФК Банк - Международный Финансовый Клуб 15 1
Ураллизинг 1 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 9
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Оповещение и уведомление - Notification 5943 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 6
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1427 6
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 6
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 6
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 5
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UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 4
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USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1901 4
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САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 3
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Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 359 3
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1597 3
FalconGaze - SecureTower 68 68
Linux OS 11533 9
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 9
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 7
Rakuten Viber 665 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 5
Microsoft Teams - MS Teams 670 5
Apple macOS 2419 4
Microsoft Windows 16882 4
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 522 4
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 389 4
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 3
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 239 3
Google Hangouts - Google VideoChat - мессенджер 87 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 3
Microolap EtherSensor 4 2
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 2
Linux Wayland - протокол для организации графического сервера в UNIX-подобных операционных системах 45 2
Google - Tesseract 17 2
Apple iCloud 310 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 2
Discord 181 2
Microsoft Office 365 1042 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 2
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