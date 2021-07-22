Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Falcongaze
Фалконгейз
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Публикаций - 64, упоминаний - 112
Falcongaze упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Corporation 11143 3
|Google LLC 7168 3
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
|Yandex - Яндекс 4101 1
|Apple Inc - Эппл Рус 7729 1
|InfoWatch - Инфовотч 613 1
|Dr.Web - Доктор Веб 977 1
|VK - Mail.ru Group 2485 1
|Setl Group - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 3 1
|Петербургская недвижимость 3 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 1
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 1
|Акимов Александр 19 3
|Бармута Андрей 5 2
|Касперская Наталья 197 1
|Кадыко Владимир 1 1
|Исаев Роман 2 1
|Зайцев Александр 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766791, в очереди разбора - 670476.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766791, в очереди разбора - 670476.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru