Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Falcongaze
Фалконгейз


22.07.2021 Falcongaze выпустила новую версию DLP-системы Securetower 1
27.05.2021 Falcongaze готовит крупное обновление SecureTower 1
22.05.2020 DLP-система Falcongaze SecureTower внесена в единый реестр ПО стран ЕАЭС 2
22.05.2020 Falcongaze представила обновление SecureTower 6.4 2
21.05.2020 Falcongaze выпустила новую версию DLP-системы Securetower 1
14.04.2020 Setl Group защитила данные удаленных сотрудников при помощи Falcongaze Securetower 1
28.05.2019 Falcongaze выпустил новую версию DLP-системы Securetower 2
12.02.2019 Аналитический центр Falcongaze составил рейтинг защищенности популярных облачных сервисов 1
09.08.2018 Falcongaze сообщила об интеграции платформы EtherSensor с DLP-системой SecureTower 2
10.07.2018 Falcongaze выпустила новую версию DLP-системы SecureTower 2
10.10.2017 Falcongaze представила обновленное ПО SecureTower 6.0: с новой архитектурой и возможностями 1
13.04.2017 Компания Касперской стала жертвой «порочащей информационной атаки» 1
15.11.2016 В новой версии SecureTower появится возможность перехвата сообщений WhatsApp 5
22.08.2016 Украинская полиция переходит с Viber на Telegram 1
19.07.2016 Россияне создали прослушку для Telegram 3
19.07.2016 Falcongaze оснастила SecureTower технологией контроля Telegram 3
22.04.2016 От Telegram до ICQ: Названы самые доступные для прослушки мессенджеры. Опрос 2
18.02.2016 SecureTower поможет Olymp предотвратить случаи мошенничества на производстве 2
26.01.2016 «Сибирский Гигант» защитился от утечек данных с внедрением SecureTower 2
02.12.2015 Falcongaze выпустила новую версию SecureTower для антикризисной защиты предприятий 3
23.11.2015 Falcongaze осваивает рынок Восточной Азии 1
21.09.2015 К 2030 г. ущерб от злоумышленников и затраты на обеспечение безопасности данных могут достигнуть $120 трлн 2
28.08.2015 «Омскгражданпроект» защитился от утечек данных с помощью Falcongaze SecureTower 2
30.07.2015 Мировой рынок ИБ испытывает острую нехватку высококвалифицированных кадров 1
17.07.2015 Falcongaze выпустила новую версию SecureTower с новыми инструментами защиты данных 2
13.05.2015 Octraves Technology внедрила SecureTower в Sri Sutra Travel 1
25.03.2015 «Межрегиональный промышленно-строительный банк» защитился от утечек данных при помощи Falcongaze SecureTower 2
04.02.2015 «Крыловский государственный научный центр» внедряет SecureTower 1
24.12.2014 Falcongaze SecureTower защищает информацию Rose Group 1
10.12.2014 Falcongaze начал сотрудничать с Воронежским институтом МВД России 1
03.12.2014 SecureTower 5.5 обеспечит контроль активности в браузерах и новые инструменты онлайн-мониторинга 2
08.10.2014 Банк «Ипотечный» защитился от утечек данных с помощью Falcongaze SecureTower 1
01.10.2014 СО ЕЭС внедрил SecureTower в семи филиалах 4
27.08.2014 Falcongaze поможет Fesco с разработкой корпоративных стандартов по повышению уровня ИБ 3
20.08.2014 Beeper защитил данные при помощи Falcongaze SecureTower 1
07.08.2014 «РТКомм.РУ» внедрила SecureTower для защиты от внутренних угроз 2
16.07.2014 Вышла новая версия SecureTower с функцией контроля текстовой информации на изображениях с помощью FineReader 1
18.06.2014 Falcongaze объявила о начале сотрудничества с «РТ-Информ» 4
03.04.2014 «Татсоцбанк» защитил данные при помощи системы SecureTower 2
19.03.2014 «ИнфоКуб» внедрила DLP-систему SecureTower в «Галургии» 1

Публикаций - 64, упоминаний - 112

Falcongaze упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11143 3
Google LLC 7168 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Yandex - Яндекс 4101 1
Apple Inc - Эппл Рус 7729 1
InfoWatch - Инфовотч 613 1
Dr.Web - Доктор Веб 977 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
Setl Group - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 3 1
Петербургская недвижимость 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 3
SHA - Secure Hash Algorithm - алгоритм криптографического хеширования - SHA-1 и SHA-2 40 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 2
MD5 - 128-битный алгоритм хеширования 27 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 612 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
DjVu - технология сжатия изображений с потерями 68 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 1
UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 21 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 927 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1267 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 1
3G - Стандарт мобильной связи 3748 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1009 1
UBA - User Behavior Analytics - Анализ поведения в сфере систем обеспечения безопасности 17 1
FalconGaze SecureTower 56 7
WhatsApp Messenger 654 5
Microsoft Windows 10 6670 3
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 3
Linux OS 4272 2
Microsoft Excel 436 2
Discord 32 2
Microsoft Teams 214 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 1
Apple iWork 55 1
Apple iTunes Store 577 1
Microolap EtherSensor 2 1
VK - Mail.ru Облако 77 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 223 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 95 1
Apple iCloud 200 1
Apple macOS 930 1
Apple iOS 5742 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 1
Dropbox - Файловый хостинг 390 1
Акимов Александр 19 3
Бармута Андрей 5 2
Касперская Наталья 197 1
Кадыко Владимир 1 1
Исаев Роман 2 1
Зайцев Александр 13 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 8
Беларусь - Белоруссия 2096 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 2
Украина 3389 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Россия - ПФО - Казань 1521 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
Русский язык 991 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766791, в очереди разбора - 670476.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще