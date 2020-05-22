Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

DLP-система Falcongaze SecureTower внесена в единый реестр ПО стран ЕАЭС

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Falcongaze объявила о том, что DLP-система SecureTower, предназначенная для защиты компаний от утечек информации и инсайдерской деятельности, была включена в единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств-членов Евразийского экономического союза.

Система включена в реестр приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации № 190 от 23.04.2020. DLP-системе Falcongaze SecureTower присвоен класс «Средства обеспечения информационной безопасности».

Включение в реестр означает, что программный продукт соответствует всем установленным министерством критериям и рекомендован для закупки государственными организациями. Соответствующее решение было вынесено экспертной комиссией при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 10.04.2020.

«Присутствие в Реестре на сегодняшний день является обязательным условием для работы с государственными и муниципальными учреждениями, со стороны которых неизменно растет интерес к нашему продукту. Мы рады предоставить передовые инструменты информационной безопасности еще большему числу организаций» — отметил генеральный директор компании Falcongaze Александр Акимов.

Другие материалы рубрики

Андрей Фаерштейн, ИТ-директор «Русала», в интервью CNews — о смене ИТ-приоритетов из-за «удаленки»

Россияне создали систему тотального контроля за нарушителями масочного режима

Новая платформа CommuniGate Pro получила интеграцию с мессенджерами и популярными ВКС-системами

«Дикси» меньше, чем за месяц запустила экспресс-доставку на платформе «1С»

Российские айтишники попросили включить SAP в перечень системообразующих компаний

Mail.ru запустила почту для крупного бизнеса

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как продлить жизнь стиральной машине: советы ZOOM

Обзор смартфона Samsung Galaxy A41: герой посткарантина

Обзор беспроводной системы видеонаблюдения IMOU Cell Pro KIT

Телевизоры со Smart TV до 40 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Разработан новый способ производства транзисторов атомного масштаба

Zoom-истощение — новый бич современности

Суперманевренный дрон копирует комара

Новому реактивному двигателю не нужно топливо
Показать еще
Решение месяца

Какие СХД выбирают компании со стремительно растущими объемами данных

Игорь Буланов

руководитель отдела инфраструктурных сервисов ABBYY

ABBYY
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: в чем роботы могут заменить людей в банках