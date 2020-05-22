DLP-система Falcongaze SecureTower внесена в единый реестр ПО стран ЕАЭС

Falcongaze объявила о том, что DLP-система SecureTower, предназначенная для защиты компаний от утечек информации и инсайдерской деятельности, была включена в единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств-членов Евразийского экономического союза.

Система включена в реестр приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации № 190 от 23.04.2020. DLP-системе Falcongaze SecureTower присвоен класс «Средства обеспечения информационной безопасности».

Включение в реестр означает, что программный продукт соответствует всем установленным министерством критериям и рекомендован для закупки государственными организациями. Соответствующее решение было вынесено экспертной комиссией при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 10.04.2020.

«Присутствие в Реестре на сегодняшний день является обязательным условием для работы с государственными и муниципальными учреждениями, со стороны которых неизменно растет интерес к нашему продукту. Мы рады предоставить передовые инструменты информационной безопасности еще большему числу организаций» — отметил генеральный директор компании Falcongaze Александр Акимов.