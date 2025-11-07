Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185360
ИКТ 14391
Организации 11167
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3526
Системы 26378
Персоны 79758
География 2980
Статьи 1568
Пресса 1257
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2733
Мероприятия 875

Trustwave Trustwave SpiderLabs

Trustwave - Trustwave SpiderLabs

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


07.11.2025 Союз хакерских группировок борется за место в Telegram. Администрация мессенджера его постоянно удаляет 2
25.03.2024 Ru-Center отмечает существенный рост спроса на защиту сайтов 1
12.09.2022 Импортозамещение теперь не страшно: вышел новый релиз отечественного межсетевого экрана 1
21.01.2022 Российских хакеров охватила паника после разгрома ФСБ известной всему миру группировки 1
21.12.2020 Знаменитый архиватор WinZip позволяет хакерам захватывать ПК 1
24.08.2020 Через «дыру» в СУБД IBM Db2 можно воровать данные из Linux и Windows 1
02.07.2020 Западным компаниям в Китае вместе с налоговым ПО устанавливают троян 1
01.04.2020 Хакеры научились взламывать ПК с помощью обычной почты и плюшевых медведей 1
02.12.2019 Хакеры захватывают ПК с помощью «кривых» архиваторов 1
16.08.2019 В ПО для SSD Western Digital есть «банальные» ошибки, из-за которых можно потерять все данные 1
17.09.2018 Ядро macOS можно взломать с помощью антивируса 1
11.07.2018 От ИБ-компании требуют $30 млн за то, что плохо защищала своих клиентов 10 лет назад 1
02.12.2015 «Рукард» в очередной раз прошла сертификацию по стандарту PCI DSS 1
20.03.2015 Рынок торопится внедрять облака и BYOD в ущерб безопасности 1
30.07.2014 Систему балансировки нагрузки LoadMaster интегрируют с Web application firewall 1
16.06.2014 За обнаружение «дыры» в Gmail, раскрывшей полмиллиарда адресов, Google заплатил $500 1
05.12.2013 Хакеры украли пароли 2 млн пользователей ВКонтакте, Одноклассники, Facebook и Twitter 1
20.08.2012 «Банк Русский Стандарт» вновь подтвердил соответствие требованиям стандарта PCI DSS 1
09.06.2012 ActiveCloud by Softline расширил перечень доступных к заказу SSL-сертификатов 1
14.03.2012 Российская DLP-система работает: доказано на практике 1
20.02.2012 IntellectMoney подтвердила соответствие стандарту PCI DSS 1
06.12.2011 Русские хакеры ограбили американских барменов 1
17.11.2010 В Москве открылась выставка InfoSecurity Russia'2010 1

Публикаций - 23, упоминаний - 24

Trustwave и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1571 8
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 3
Google LLC 12184 2
DigiCert - GeoTrust 7 2
IBM - International Business Machines Corp 9547 2
Meta Platforms - Facebook 4518 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5232 2
X Corp - Twitter 2902 2
Yahoo! 3707 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 812 2
Sophos - SophosLabs 424 2
Trend Micro 629 2
Comodo Security Solutions - Sectigo 37 2
Ingenico Group - Инженико 46 1
CA Technologies - Computer Associates 387 1
Arduino Software 69 1
SonicWall 56 1
Ideco - Айдеко 96 1
REvil - Хакерская группировка 51 1
Heartland Payment Systems 17 1
Verifone 61 1
Rohde&Schwarz - Роде и Шварц Рус 25 1
Best Buy 217 1
Kerio Technologies 65 1
WatchGuard Technologies 74 1
Forcepoint - Websense 125 1
Barracuda Networks 20 1
IntellectMoney 24 1
Thawte 32 1
RSA Security - Security Dynamics - Secure Dynamics Technologies 109 1
Palisade Systems 2 1
Wave Systems - Safend 12 1
BCI - Business Continuity International 6 1
Hypercom 14 1
Рукард - Rucard 6 1
Fidelis Security 2 1
FIN7 - CombiSecurity - хакерская группировка 9 1
Western Digital Corporation - WDC 572 1
Carbanak - Anunak - Хакерская группировка 32 1
Webroot Software 31 1
Visa International 1969 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1903 3
American Express - Amex 335 3
JCB International 145 3
Microsoft - LinkedIn 677 2
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 41 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 123 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1370 1
Beazley Insurance Company 2 1
Русский стандарт Банк 468 1
Diners Club International - платёжная система 82 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 78 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5746 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1169 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4815 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12733 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3341 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 275 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5184 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 37 1
OWASP - Open Web Application Security Project 115 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31275 18
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13529 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31723 6
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7713 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6951 4
Website URL - Website Uniform Resource Locator 987 4
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 933 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72258 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27009 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22812 4
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 853 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1725 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11455 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2292 3
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3257 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16980 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7522 3
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1026 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2238 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16635 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3089 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12261 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5327 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4730 3
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1331 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1423 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1305 2
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 363 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4253 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12895 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10049 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25868 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12175 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11222 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2567 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6216 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2286 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6632 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12136 1
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 287 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5114 3
Microsoft Windows 16252 3
Linux OS 10808 2
Google Android 14597 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1893 2
Google Gmail 978 2
Webroot SecureAnywhere 4 1
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 60 1
Ideco UTM - Ideco ICS - Ideco Internet Control Server ПК МЭ - межсетевой экран (firewall) - шлюз безопасности 39 1
Microsoft Messaging Application Programming Interface - MAPI 34 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 416 1
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 117 1
Western Digital - WD SSD Dashboard 6 1
Corel WinZip - архиватор 53 1
Kerio Control 9 1
VK - Mail.ru Агент - Mail.ru Agent - мессенджер 194 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 1
Yahoo! IM - Yahoo! Instant Messenger - Yahoo! Messenger - YMSG - Y!M 122 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 140 1
Microsoft Windows Live Mail 31 1
Yahoo! Mail - @yahoo.com 105 1
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 183 1
Toyota Land Cruiser 27 1
SanDisk SSD Memory Vault 10 1
Google Sites - Google Сайты 53 1
Forcepoint - Stonesoft - StoneGate 22 1
HPE - Juniper Networks - Juniper Firewalls - Juniper NGFW 2 1
Trustwave - ModSecurity - Modsec WAF 12 1
Palo Alto Networks - Palo Alto NGFW 3 1
OISF - Suricata IPS/IDS 20 1
IBM DB2 392 1
Apple macOS 2221 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1653 1
Microsoft Windows PowerShell 218 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 613 1
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 233 1
Metasploit Framework - Платформа тестирования на проникновение и имитации сетевых кибератак 47 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1522 1
Apple iOS 8197 1
Zecurion Zlock DLP Device Control 83 1
Rakhmanov Martin - Рахманов Мартин 3 3
Зайцев Михаил 305 3
Галушкин Олег 182 2
Мельникова Анастасия 431 2
Глазачев Иван 27 1
Легезо Денис 40 1
Степанов Антон 70 1
Полянин Евгений 4 1
Mador Ziv - Мадор Зив 1 1
Сушко Сергей 1 1
Брик Марина 6 1
Hafif Oren - Хафиф Орен 1 1
Остаполец Николай 1 1
Melerud Peter - Мелеруд Питер 1 1
Ross Abby - Росс Эбби 1 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 59 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Россия - РФ - Российская федерация 155448 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53302 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18054 1
Европа Восточная 3121 1
Германия - Федеративная Республика 12914 1
Нидерланды 3619 1
Сингапур - Республика 1901 1
Иран - Исламская Республика Иран 1114 1
Таиланд - Королевство 855 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 272 1
Ливан - Ливанская Республика 196 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13540 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4241 1
Израиль 2781 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18442 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45432 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 630 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2625 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 583 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50923 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11372 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25768 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11658 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3684 3
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1054 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54617 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14935 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6852 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3680 2
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 368 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6209 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 878 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7447 1
Список системообразующих предприятий РФ 310 1
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 330 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8295 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6315 1
HoReCa - Общепит - Общественное питание - Catering - Public catering 158 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1226 1
Аудит - аудиторский услуги 3052 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8194 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1554 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2527 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10092 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 232 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3011 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7293 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5355 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3725 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 558 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1110 1
Daily Mail 56 1
SecurityAffairs.co 5 1
Wired - Издание 269 1
ZDnet 662 1
Gartner - Гартнер 3601 1
Infosecurity - выставка 63 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1398198, в очереди разбора - 732314.
Создано именных указателей - 185360.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/