SanDisk SSD Memory Vault


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


02.02.2026 SanDisk резко взвинтила цены. Флагманский SSD теперь стоит, как целый ПК в недалеком прошлом 2
16.08.2019 В ПО для SSD Western Digital есть «банальные» ошибки, из-за которых можно потерять все данные 1
14.02.2019 Цены на SSD за год рухнули на 50% и падают дальше 1
29.07.2015 SanDisk рассказала о Mobile Memory Solutions 1
19.10.2011 SanDisk разработала накопитель для векового хранения фотографий Memory Vault 1
29.09.2011 Обзор ноутбука Acer Travelmate TimelineX 8481: первый конкурент Macbook Air? 1
05.06.2008 SanDisk разработал SSD-накопитель для сверхдешевых ПК 1
31.08.2007 Sandisk выпустила твердотельные накопители для бюджетных ПК 1
17.05.2007 SSD-накопитель SanDisk получил сертификат Windows Vista 2
25.04.2007 Dell приступил к продажам ноутбуков с SSD 1
13.03.2007 SanDisk представил SSD-накопитель емкостью 32 ГБ 1

Публикаций - 11, упоминаний - 13

SanDisk SSD Memory Vault и организации, системы, технологии, персоны:

SanDisk 329 8
Microsoft Corporation 25318 3
Intel Corporation 12570 3
Western Digital Corporation - WDC 575 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1617 1
Dell EMC 5104 1
Amazon Inc - Amazon.com 3156 1
Apple Inc 12717 1
Dell Technologies - Dell Computer 2161 1
Kingston Technology 202 1
AMD - Advanced Micro Devices 4488 1
Toshiba Corporation 2957 1
Acer Group - Acer Inc 2670 1
Hitachi - Хитачи 1481 1
Microsoft WinHEC - Microsoft Windows Hardware Engineering Community - Microsoft WHQL - Windows Hardware Quality Lab - Microsoft Windows Hardware Certification Kit - Microsoft Windows Hardware Compatibility - Microsoft Windows Hardware Experience 85 1
Adata Technology 122 1
Trustwave - Trustwave SpiderLabs 23 1
Nvidia Corp 3766 1
Patriot Memory 74 1
Microsoft Windows Experience 10 1
SmartBuy 4 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3561 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 4
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2733 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10139 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14994 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57455 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13042 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10356 2
NAND flash memory - флеш-память 650 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4389 2
NAND 3D flash memory 90 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1613 2
Website URL - Website Uniform Resource Locator 995 1
Фильтр синего света - синяя подсветка - режим чтения 236 1
Скорость чтения и записи - Writing and reading speed 346 1
Сетевая карта - Network card 131 1
Kensington lock - Кенсингтонский замок - Замок Кенсингтона 260 1
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1130 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3800 1
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 926 1
DDR - Double data rate 2934 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7702 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6178 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6276 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12069 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31943 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25688 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2325 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17161 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2196 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9871 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1489 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1320 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4058 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4797 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1579 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9721 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1760 1
Microsoft Windows 16415 4
SanDisk Ultra - SanDisk Ultra Dual - SanDisk UATA 24 4
Linux OS 10994 2
Microsoft Windows 7 1997 2
Microsoft Windows XP 2423 2
SanDisk Connect Wireless Stick 5 1
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 295 1
Acer Asprire Timeline - Acer Timeline 25 1
Microsoft Windows XP Professional 235 1
Acer Aspire Ethos 10 1
Acer Green Instant On - Acer Instant Connect - Acer InstantView 9 1
Acer eRecovery Management - Acer Backup Management 5 1
Dell Latitude - Серия ноутбуков 250 1
Intel Core i - Cерия процессоров 530 1
Intel Core - Семейство процессоров 1239 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5196 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1183 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 481 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 1016 1
Apple iPhone 6 4861 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1360 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1429 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2421 1
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 161 1
Wilk Elektronik - GoodRAM - серия SSD 10 1
UL Solutions - Futuremark - PCMark 197 1
Western Digital - WD SSD Dashboard 6 1
Microsoft Windows Embedded 202 1
Acer Aspire One 83 1
SanDisk MLC - SanDisk Multi-Level Cell 1 1
SanDisk Chronolock 1 1
Trashanski Iri - Трашански Айри 5 1
Зайцев Михаил 317 1
Rakhmanov Martin - Рахманов Мартин 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 158076 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53554 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18338 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46035 1
Япония 13564 1
Китай - Тайвань 4143 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 811 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 800 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 1
Айсберг - Eisberg 192 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5910 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6987 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1426 1
The Verge - Издание 597 1
DRAMeXchange 41 1
DigiTimes - Издание 1327 1
Gartner - Гартнер 3616 1
Fortune Global 500 289 1
TrendForce 145 1
Strategy Analytics 284 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
Messe Berlin - Берлинский экспоцентр 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416393, в очереди разбора - 727164.
Создано именных указателей - 189950.
