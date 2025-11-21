Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186069
ИКТ 14425
Организации 11188
Ведомства 1492
Ассоциации 1068
Технологии 3532
Системы 26393
Персоны 80198
География 2984
Статьи 1569
Пресса 1260
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2740
Мероприятия 876

SmartBuy


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


21.11.2025 «М.Видео»: флешки на 64 Гб стали лидерами продаж среди USB-накопителей за 9 месяцев 2025 года 1
28.01.2020 В России дисковая революция: SSD рвутся ввысь, но смерть HDD пока откладывается 1
14.02.2019 Цены на SSD за год рухнули на 50% и падают дальше 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

SmartBuy и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12522 2
Patriot Memory 74 2
Kingston Technology 201 2
AMD - Advanced Micro Devices 4457 2
Western Digital Corporation - WDC 573 2
Adata Technology 118 2
SanDisk 328 2
SP - Silicon Power 22 1
Micron Technology - Crucial - Ballistix 344 1
Transcend Information 74 1
Apacer Technology Inc 66 1
Western Digital - WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 144 1
Seagate GS Group - Seagate Consumer Group 2 1
Samsung Electronics 10601 1
Amazon Inc - Amazon.com 3125 1
HP Inc. 5754 1
Toshiba Corporation 2954 1
Seagate Technology 754 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 339 1
HP - Hewlett-Packard 3643 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3513 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11922 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10082 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22896 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21773 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14962 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31821 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8363 1
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 422 1
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 917 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17782 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7683 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2734 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4370 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4868 1
СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 225 1
DDR - Double data rate 2900 1
NAND flash memory - флеш-память 644 1
Wilk Elektronik - GoodRAM - серия SSD 10 2
Kingston SSD - Kingston SSDnow SMS - Kingston UV 16 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1154 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1062 1
Seagate IronWolf - Seagate IronWolf NVMe - Seagate IronWolf SSD - Seagate IronWolf HDD - Seagate IronWolf Health Management 19 1
SanDisk Ultra - SanDisk Ultra Dual - SanDisk UATA 24 1
SanDisk SSD Memory Vault 10 1
Сурков Александр 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 156021 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18126 1
Китай - Тайвань 4126 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53368 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25853 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2495 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4661 1
DigiTimes - Издание 1324 1
DRAMeXchange 41 1
The Verge - Издание 591 1
TrendForce 133 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1401582, в очереди разбора - 733066.
Создано именных указателей - 186069.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще