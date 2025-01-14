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Сурков Александр



14.01.2025 Продажи смартфонов в России рухнули. Из-за роста цен они становятся многим не по карману 2
25.12.2024 iPhone – это больше не круто. Мобильники Apple безжалостно вырезают из рекламы и заменяют на санкционные Samsung 1
14.08.2023 В России резко подорожали смартфоны. Цены взлетели более чем на 30%, и это лишь начало 1
17.05.2023 Отчет GS Group об импорте мобильных телефонов в Россию по итогам I квартала 2023 г. 1
20.03.2023 Россияне бросились скупать дешевые телевизоры. Взлетел спрос на ТВ под собственными брендами торговых сетей 1
16.03.2023 Россияне внезапно распробовали отечественные ноутбуки. Продажи выросли втрое, прогнозы оптимистичные 2
11.01.2023 В России небывалый подъем спроса на отечественные кнопочные телефоны. Китайские конкуренты далеко позади 1
09.01.2023 Россияне охладели к iPhone. Продажи смартфонов Apple рухнули вдвое 1
08.12.2022 Россияне переходят на дешевые смартфоны. Но iPhone все равно на первом месте по продажам 1
29.07.2022 Телевизионные скрепы сломаны. Россияне отказались от ТВ Samsung и LG после многолетней любви к ним 1
23.05.2022 Россияне переходят со смартфонов на обычные «звонилки». Поставки классических телефонов взлетели до небес 1
12.02.2021 GS Group представила отчет об импорте мобильных телефонов в Россию в 2020 году 1
20.04.2020 Прогноз GS Group: падение на рынке смартфонов в III квартале составит не менее 40% 2
28.01.2020 В России дисковая революция: SSD рвутся ввысь, но смерть HDD пока откладывается 1
16.12.2019 «Яндекс.Облако» представила Yandex IoT Core с поддержкой решения Saymon 1

Публикаций - 15, упоминаний - 18

Сурков Александр и организации, системы, технологии, персоны:

GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 12
Xiaomi 1732 11
Samsung Electronics 10254 10
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 8
Apple Inc 12100 8
Huawei 3933 6
Transsion Holdings - Tecno Mobile 223 5
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 4
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 4
BBK OPPO Electronics 384 3
TeXet 55 3
BQ - Bright & Quick - Новая линия 391 3
ZTE Corporation 747 3
BBK Electronics Corp 313 3
LG Electronics 3614 3
МегаФон 8804 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 3
Transsion Holdings 62 3
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 3
Yandex - Яндекс 7339 2
Intel Corporation 12197 2
HP Inc. 5685 2
AMD - Advanced Micro Devices 4231 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 2
INOI - ИНОЙ 50 2
Haier Group 165 2
itel 31 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 285 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 2
DEXP 53 2
Infinix Mobile - Infinix Mobility 145 2
Прогноз 1650 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Western Digital Corporation - WDC 548 1
Kingston Technology 198 1
Toshiba Corporation 2927 1
Seagate Technology 738 1
HP - Hewlett-Packard 3623 1
SanDisk 317 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 7
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 77 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
Hyundai Motor Company 383 1
Unsplash 762 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 7
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Кнопочное управление 556 4
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 383 1
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
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Логистика сбытовая - Сбыт 2389 1
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Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 1
Федеральный закон 425-ФЗ - Закон о предустановке российского ПО 32 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 1
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Ведомости 996 2
Известия ИД 624 1
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Forbes - Форбс 816 1
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Yandex Scale 2 1
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