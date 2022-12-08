Россияне переходят на дешевые смартфоны. Но iPhone все равно на первом месте по продажам

Падение спроса

Россияне стали меньше покупать премиальные смартфоны. Реже их выбор падает и на дешевые мобильники, пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет МТС. По данным оператора, за 11 месяцев 2022 г. продажи смартфонов упали на 22% в деньгах и на 19% — в штуках.

За период с января по ноябрь было продано 21 млн устройств на общую сумму 477 млрд руб. Средний чек покупки составил 22 тыс. руб. (на 3% менее, чем в 2021 г.). Продажи смартфонов в ноябре 2022 г. упали на 30% в штуках и на 43% — в денежном выражении.

Спрос на дорогие устройства (цена выше 50 тыс. руб.) упал на 57%, а на бюджетные (стоимостью до 15 тыс. руб.) — на 35%.

Популярные смартфоны

Россияне стали чаще покупать смартфоны средней стоимости (30-40 тыс. руб.), следует из отчета МТС. Среди самых популярных устройств оказались китайский Xiaomi и Poco (они заняли 33% рынка в штуках), на втором месте — южнокорейский Samsung (19%). Следующие по популярности бренды Realme (14%), Apple (10%) и Tecno (7%).

Россияне чаще покупают смартфоны из среднего ценового сегмента

Первенство на рынке в денежном выражении заняли Apple (34%), Samsung (31%), Xiaomi и Poco (24%), а также китайские Realme (8%) и Tecno (3%). Но при этом продажи некоторых смартфонов в штуках снизились. Например, спрос на Samsung упал на 51%, китайский Honor — на 47%, Huawei — на 33% и Apple — на 45%. На некоторые же модели в МТС, наоборот, отметили повышенный спрос. Пользователи стали приобретать Vivo (20%), Realme (122%) и Tecno (563%).

В топ-10 самых покупаемых телефонов в 2022 г. попали Xiaomi Redmi 9A, Applei Phone 11, 12 и 13, Samsung Galaxy A03 и др. Как пояснили изданию представители МТС, в ТОП не попали новые iPhone 14, т.к. они относятся к премиальному сегменту, а такие устройства покупают реже, чем другие смартфоны.

Китайские бренды

Представители «М.Видео-Эльдорадо» отметили, что доля китайских смартфонов за десять месяцев 2022 г. выросла до 65% (около 13,5 млн устройств). Тогда как за тот же период 2021 г. их доля составила 50%.

Родион Репин, MillionAgents: Вместо автоматизации работы «в полях» компании до сих пор используют мессенджеры Цифровизация

Как пояснил «Коммерсанту» руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков, россияне стали чаще выбирать китайские бренды смартфонов по причине прекратившихся официальных поставок Apple и Samsung. Напомним, после начала специальной военной операции России на Украине в феврале 2022 г. часть производителей смартфонов, в том числе корейская Samsung и американская Apple, заявили о приостановке продаж в России. С тех пор поставки смартфонов Apple и Samsung в Россию сократились почти на 90%.

Из-за этого покупатели стали меньше доверять этим брендам. К тому же доступ к некоторым сервисам ограничен, как и возможность ремонтировать смартфоны в официальных сервисных центрах, отметил Сурков. К тому же в июле 2022 г. экспорт смартфонов в Россию из Китая увеличился на 77% по сравнению с июнем 2022 г. и в деньгах составил $312 млн.