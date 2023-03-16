Россияне внезапно распробовали отечественные ноутбуки. Продажи выросли втрое, прогнозы оптимистичные

В России всего за три года втрое выросла доля отечественных ноутбуков. Спрос растет и на стационарные ПК российских производителей. На рынок выходят новые бренды, и эксперты не сомневаются, что в обозримом будущем тенденция к росту продаж не изменится.

Импортозамещение по принуждению

В России выросли продажи ноутбуков отечественных брендов на фоне ухода из страны иностранных производителей ПК, сообщили CNews эксперты компании GS Group. По их подсчетам, такие лэптопы в 2022 г. заняли 9% рынка, хотя еще годом ранее удерживали лишь 4%. В ковидный 2020 г., когда вся страна закупалась ПК для работы из дома, у них было и вовсе 3%.

Трехкратный рост доли — это результат совокупности факторов. Первый — это антироссийские санкции многих именитых брендов из других стран, в том числе Acer, Asus, Apple и других. Второй, возможно, вытекающий из первого — появление новых отечественных брендов компьютеров, что обеспечивает потребителям более широкий выбор. В 2022 г. дебютировали, к примеру, ноутбуки Raybook, за которыми стоит российская компания ICL. Эксперимент оказался удачным — статистика GS Group гласит, что Raybook удалось ворваться в топ-10 по объемам продаж.

Как сообщили «Известиям» представители ICL, в 2022 г. компания отгрузила 150 тыс. ноутбуков. «Производство под собственным брендом приводит к снижению логистических и таможенных затрат, дает большую мобильность в плане разработки уникальных продуктов, возможность оперативно выполнить все гарантийные обязательства и среагировать на каждое обращение от заказчика, — заявили изданию в компании.

Общероссийская тенденция

Россияне проявили интерес не только к отечественным ноутбукам, но и к стационарным ПК, что видно на примере компании iRu. 2022 г. для нее обернулся первым местом по объемам продаж в натуральном выражении и 19,2-процентной долей на российском рынке компьютеров. По информации издания, это стало возможным благодаря бегству иностранных брендов, среди которых есть и HP, которая в 2021 г. была на первом месте с долей 11,7%, а в 2022 г. скатилась на вторую строчку с результатом 5,9%.

Фото: Irbis В России десятилетиями существуют крупные бренды мобильных ПК

Эксперты GS Group определили ряд причин роста популярности отечественных ПК — мобильных и стационарных. В первую очередь это принудительное импортозамещение в госсекторе. «Вторая причина собирать в стране российские ноутбуки, а не перепродавать китайские — это управляемость производственного процесса, самостоятельность в ценообразовании и формировании стратегии продвижения, в частности, маркетингового бюджета, рекламной политики и прочее, — сообщил изданию руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков.

Азия как главный конкурент

По словам, Александра Суркова, российские ноутбуки также предпочитают покупать те, кто раньше никогда не пользовался мобильными ПК. Эксперт уверен, что спрос на отечественную компьютерную технику будет расти и дальше, но прогнозов на 2023 г. не приводит.

Однако доля в 9% - это хоть и много, особенно на фоне 3% в 2020 г., но еще даже не четверть рынка. Российским вендорам предстоит сложная работа, потому что, несмотря на все санкции, ноутбуки из США (Dell, HP, Apple и другие) удержали 19% рынка (36% в 2021 г.), Тайвань (MSI) получил 35% (33% годом ранее), а Китай за год поднялся с 35% до 38%.

Впрочем, шанс у российских производителей есть, поскольку основные бренды США весь 2022 г. бойкотировали Россию, что видно по размеру их суммарной доли. Тайвань и Китай тоже поддерживают антироссийские санкции — поставки своих ПК в страну ограничили или полностью прекратили, по меньшей мере, Huawei, Lenovo, Acer и Asus.

Ритейл импортозаместился

Крупные отечественные ритейлеры подтвердили CNews факт смещения интереса россиян в сторону российских ПК. «Смещение спроса в сторону локальных российских сборщиков заметно в категории компьютеров. Например, бренд iRU занимал в «Ситилинке» первую позицию в 2022 г. по продажам компьютеров в штуках с I квартала. Интерес к российским производителям в данной категории продолжится», — сообщили CNews в «Ситилинке».

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При этом, как отметили в компании, среди ноутбуков эта тенденции заметна меньше. «Спрос сместился в сторону китайских производителей. При этом продажи ноутбуков Irbis выросли в 2022 г. более чем в 1,5 раза по сравнению с 2021 г. В 2022 г. у нас появились в ассортименте ноутбуки IRU, которые пользуются хорошим спросом», — добавили представители «Ситилинка».

Схожая тенденция наметилась и в «М.Видео-Эльдорадо» «В наших сетях представлены ноутбуки от нескольких российских компаний-дистрибуторов, спрос на которые в 2022 г. относительно предыдущего увеличился более чем на треть за счет широкой представленности, соотношения цены и качества, выхода в новые ценовые сегменты, — рассказали CNews в «М.Видео-Эльдорадо». — Доля также показала позитивную динамику, при этом остается довольно небольшой, а наиболее активный прирост в 2022 г. продемонстрировали китайские производители. Среди российских брендов самым востребованным оказался Irbis».

«Увеличению спроса (на российские ПК и ноутбуки — прим. CNews) способствовали широкая доступность устройств, расширение выбора и выход в новые ценовые сегменты. Мы заинтересованы в расширении ассортимента компьютерной техники от российских производителей, что позволит предложить покупателям больший выбор доступных устройств», — добавили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Без других стран никуда

Нельзя не отметить, что все современные российские ноутбуки состоят из иностранных компонентов. К 2023 г. Россия не выпустила ни один импортозамещенный х86-процессор, и потому все доступные в магазинах лэптопы построены на американских чипах Intel и AMD. Исключение — компьютеры Apple, в которых используются процессоры собственной разработки компании.

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Модули оперативной памяти — тоже иностранные, так как в России они не производятся. Жесткие диски в стране тоже никто не производит.

С операционными системами ситуация немного другая. В стране очень много отечественных ОС — Astra Linux, «Альт», «Ред ОС» и многие другие, плюс россияне почти перестали покупать ноутбуки с предустановленной Windows. Но это не означает, что вся страна внезапно «импортозаместилась» — в феврале 2023 г. на долю Windows приходилось 82,05% российского рынка настольных ОС (данные StatCounter). Просто россияне решили не переплачивать за эту систему и перешли на ее пиратские версии.