Россиян отлучают от иностранной техники. Власти готовят тотальный запрет ввоза ноутбуков и серверов HP и Fujitsu

Импорт ноутбуков и серверов американской HP и японской Fujitsu вот-вот окажется под запретом. Это нововведение Минпромторга, которое ранее задумало перекроить и резко сократить параллельный импорт, спасший россиян от дефицита иностранной техники на фоне санкций и отсутствия российских аналогов. Другую продукцию обеих компаний пока не трогают.

Зачем им иностранное

Российский Минпромторг решил запретить ввоз в страну ряда товаров компаний HP и Fujitsu, пишет «Коммерсант». Первая известна в России в первую очередь своими принтерами и ноутбуками, а вторая – серверами.

Нововведение к моменту выхода материала было выражено в виде проекта поправок к постановлению №506 «О товарах (группах товаров), в отношении которых не могут применяться…» Минпромторга. Ведомство выступило с предложением исключить из списка параллельного импорта ноутбуки и серверы HP и Fujitsu. Первая, напомним, открыто поддерживает антироссийские санкции – блокирует россиянам доступ к драйверам и ликвидирует свое российское юрлицо.

Что особенно примечательно, требование Минпромторга распространяется пока лишь исключительно на серверы и ноутбуки обеих компаний. Другую продукцию после вступления изменений в силу по-прежнему можно будет ввозить в рамках параллельного импорта.

Никаких сроков

Когда именно стоит ожидать вступления новых лимитов Минпромторга в силу, на момент выхода материала известно не было. По словам источников «Коммерсанта», предложения ведомства в настоящее время проходят межведомственное согласование.

Jimmy Syachoke / Unsplash В скором будущем ноутбуки HP придется доставать посредством обычных серых импортеров

В середине апреля 2025 г. CNews писал о планах Минпромторга по резкому сокращению параллельного импорта, благодаря которому в России до сих пор нет дефицита иностранной техники, несмотря на уход из страны их производителей тремя годами ранее. Ведомство намерено перекроить всю его логику – если сейчас он опирается на товарные группы, то в будущем его основой станет лишь список брендов, притом весьма ограниченный.

Жить пока можно

Потенциальный запрет ввоза серверов HP и Fujitsu, вероятно, не очень сильно отразится на российском рынке и не вызовет дефицит. Источник «Коммерсанта» среди производителей электроники подчеркнул, что эти компании не занимают значимую долю рынка.

По его словам, среди базовых серверных решений с процессорами на архитектуре х86 лидируют две компании – американская Dell и китайская Lenovo. Вдвоем они занимают в пределах 75-80% этого рынка.

«Отсутствие Dell в списке на исключение вызывает большой вопрос, так как этот вендор занимал третье место на российском рынке и активно рос», – добавил источник издания.

По словам директора компании «Промобит» (производит вычислительную технику под брендом Bitblaze) Максима Копосова, HP находится на пятом месте среди иностранных вендоров серверного оборудования. Он сообщил изданию, что ее доля всего лишь за один 2024 г. рухнула на 58%. «Не очень понятно, что будет означать исключение из списка этих брендов – начнутся привлечения к ответственности за нарушение прав данных компаний, однако непонятно, кто в данном случае будет истцом», – добавил он.

Покупайте отечественное

В России существует целый ряд отечественных компаний, занимающихся выпуском серверного оборудования. С другой стороны, внутри они состоят, по большей части, из иностранного оборудования – в России нет отечественных современных серверных процессоров, винчестеров и SSD. В конце апреля 2025 г., правда, заработало производство планок оперативной памяти, но сами чипы DRAM в России не выпускаются.

Как сообщил изданию представитель российского производителя электроники Fplus, потребность в мобильных ПК и серверах в России «может быть полностью удовлетворена за счет официальных поставок в страну и отечественных производителей». «Наличие механизма параллельного импорта крайне негативно влияет на российских производителей и во многом дискредитирует реализуемые меры государственной поддержки», – отметил он, подчеркнув, что необходимо «существенно расширить» перечень брендов, которые нужно исключить из параллельного импорта. перечень на исключение должен быть существенно расширен.

Независимый аналитик Александр Сурков уверен, что одними только HP и Fujitsu власти не ограничатся и в будущем продолжат сокращать список брендов для параллельного импорта с целью поддержки российского производителя. «Это также необходимо на фоне торговой войны между США и Китаем, так как азиатские компании начнут поставлять продукцию в дружественные страны, включая России, по более привлекательным ценам и в более объемных партиях», – сказал он «Коммерсанту».

«HP и Fujitsu занимают в совокупности небольшую долю рынка, поэтому сокращение параллельного импорта этих брендов незначительно повлияет на сегмент серверного оборудования, – сказал CNews Евгений Перов, директор по продукту в корпоративном мессенджере Compass. – Освободившееся пространство смогут занять производители из России или дружественных стран. Это позволит российским производителям получить ресурсы для развития. При этом за счет того, что доля HP и Fujitsu мала, рынок не испытает шок, и большинство компаний смогут продолжить работу в привычном режиме».