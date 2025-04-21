В России началось массовое высокоточное производство планок оперативной памяти. Первая партия отгружена заказчику

«Технотех» организовала в России производство планок оперативной памяти для настольных и портативных компьютеров. Выпуск организован по шестому классу точности – одному из самых высоких на сегодняшний день. Первая партия уже отгружена заказчику.

Оперативная и российская

Компания «Технотех» начала производство плат оперативной памяти, пишет портал Tadviser. Это восьмислойные планки шестого, почти максимального класса точности – именно такие используются в современных компьютерах.

Продукция «Технотех» в данном случае представляет собой заготовку под планки оперативной памяти. Это печатная плата с глухими отверстиями с контактными площадками под чипы DRAM-памяти и всю необходимую обвязку. Редакция CNews обратилась в «Технотех» с вопросом, под чипы какой компании ориентированы планки, или, может, они универсальны в этом плане, и ожидает ответа.

По информации портала, в апреле была отгружена первая партия планок. «Технотех» к моменту выхода материала не раскрывала ни название компании – заказчика, ни количество приобретенных им плат.

Память одна, а форматов – два

«Технотех» выпускает планки памяти двух самых распространенных форматов. Первый – это классический DIMM, используемый в полно- и среднеразмерных настольных компьютерах.

«Технотех» Платы RAM производства «Технотех»

Второй тип планок – это SODIMM. Он поначалу применялся исключительно в ноутбуках, но в последние годы также используется и в ультра компактных системных блоках – неттопах, популярность которых стабильно растет. Обычные планки SODIMM в них чаще всего физически не умещаются.

В глубине России

Производство восьмислойных планок ОЗУ «Технотех» освоила на собственном заводе, расположенном в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл). Это предприятие полного цикла, то есть компания выполняет все этапы по выпуску плат. Включая самый базовый – производство фольгированного текстолита.

Заместитель генерального директора «Технотеха» Иван Малых, отметил, что задача по организации подобного производства именно полного цикла была нетривиальной.

«Сложность производства состояла в настройке техпроцессов и оборудования под эту номенклатуру, а также создании локальных чистых зон. Выпуск подобного типа продукции смог состоятся после масштабной подготовки всего производства, технологий и компании в целом», – отметил Иван Малых (цитата по Tadviser).

Почти максимум

Как пишет Tadviser , к концу апреля 2025 г. шестой класс точности был максимальным из тех, что освоен российскими заводами. В то же время в целом это не предельный класс

Согласно ГОСТ Р 53429-2009, существует семь классов точности исполнения печатных плат, то есть «Технотех» освоила почти максимальный. Шестой класс подразумевает производство плат методом травления прецизионной схемы. Проводниковые элементы шириной 0,075 мм располагаются с интервалом 0,075 мм с гарантийным пояском контактной площадки 0,02 мм. Для сравнения, у четвертого класса точности эти параметры составляют 0,15, 0,15 и 0,05 мм соответственно.

Тем временем, для соответствия седьмому и максимальному классу точности ширина проводника не должна превышать 0,05 мм, а расстояние между проводниками обязано составлять 0,05 мм; размеры гарантийного пояска контактной площадки – 0,015 мм.

В декабре 2024 г. CNews писал, что до массового производства печатных плат в России класса точности вплоть до седьмого оставалось три года, притом сразу на нескольких фабриках. Такое стремительное развитие является вынужденным – власти намерены перестать признавать российской технику, в которой нет отечественных печатных плат. Реализация производства на одном заводе при условии использования только российских компонентов и расходников может обойтись в десятки миллиардов рублей.

В июне 2024 г. CNews сообщал о подготовке к запуску полного цикла производства печатных плат в рамках совместного предприятия, которое намеревались создать холдинг GS Group и производитель компьютерной техники «Аквариус» при непосредственной поддержке «Росатома». Последний хотел выступить основным заказчиком.