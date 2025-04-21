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ВЛВ Технотех


ООО «Технотех» основан в 1970 г. в г. Йошкар-Оле, Республика Марий Эл. Завод является предприятием полного производственного цикла – от выпуска собственного фольгированного стеклотекстолита и печатных плат 6-го класса точности на его основе до выпуска готового радиоэлектронного изделия.

Печатная плата – это пластина из диэлектрика, на которую нанесены токопроводящие дорожки, обеспечивающие связь между установленными на плате электронными компонентами, в частности центральным процессором, картами памяти, накопителями и т. д. Этот элемент считается одним из важнейших в производстве электроники.
 
 

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в качестве истца (43) на сумму 294 553 088 ₽
в качестве ответчика (4) на сумму 45 593 020 ₽


21.04.2025 В России началось массовое высокоточное производство планок оперативной памяти. Первая партия отгружена заказчику 2
29.11.2024 Российскую электронику требуют собирать строго на отечественных печатных платах. Но их на всех не хватит 1
17.10.2024 Выпущена самая большая в России печатная плата. В длину она почти три метра, для чего нужна – большой секрет 5
16.10.2024 Производителей печатных плат допустили до налоговых ИT-льгот 1
05.09.2023 Российские вендоры электроники взмолились о пощаде. В стране нехватка печатных плат, без которых их не допустят до госзакупок 1
02.08.2022 Крупнейшего российского производителя печатных плат купил бизнесмен из списка Forbes 2
18.08.2020 «Росэлектроника» разработает материалы для СВЧ электроники нового поколения 1

Публикаций - 7, упоминаний - 13

ВЛВ и организации, системы, технологии, персоны:

GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 318 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1176 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 517 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 878 2
Резонит - Rezonit - Электронные приборы и компоненты 15 2
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 56 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 379 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 416 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 331 1
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 62 1
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 37 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 49 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 107 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 285 1
Пранкор 9 1
Роскосмос - Техномаш НПО ФГУП имени С. А. Афанасьева 34 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3008 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6049 3
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 381 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11932 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 344 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1413 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 137 1
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 13 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20291 5
Электроника - Печатная плата - printed circuit board, PCB - printed wiring board, PWB 123 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30311 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3090 3
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 374 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9584 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21067 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52122 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16303 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12353 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1698 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2230 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7152 1
Позаказное производство - Единичное и мелкосерийное производство - Позаказный метод учёта затрат - Позаказная себестоимость 72 1
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25832 1
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