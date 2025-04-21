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ВЛВ Технотех
ООО «Технотех» основан в 1970 г. в г. Йошкар-Оле, Республика Марий Эл. Завод является предприятием полного производственного цикла – от выпуска собственного фольгированного стеклотекстолита и печатных плат 6-го класса точности на его основе до выпуска готового радиоэлектронного изделия.
Печатная плата – это пластина из диэлектрика, на которую нанесены токопроводящие дорожки, обеспечивающие связь между установленными на плате электронными компонентами, в частности центральным процессором, картами памяти, накопителями и т. д. Этот элемент считается одним из важнейших в производстве электроники.
ВЛВ и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 137 1
|Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 13 1
|Легостаева Светлана 91 2
|Семёнов Владимир 11 2
|Соколов Георгий 2 1
|Чернышенко Дмитрий 570 1
|Волков Михаил 63 1
|Мартынов Андрей 9 1
|Ткаченко Андрей 21 1
|Чумаков Олег 4 1
|Митина Ирина 11 1
|Артемьев Илья 1 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1941 2
|Forbes - Форбс 846 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11290 1
|Ведомости 1060 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 405 1
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