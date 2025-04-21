ООО «Технотех» основан в 1970 г. в г. Йошкар-Оле, Республика Марий Эл. Завод является предприятием полного производственного цикла – от выпуска собственного фольгированного стеклотекстолита и печатных плат 6-го класса точности на его основе до выпуска готового радиоэлектронного изделия.

Печатная плата – это пластина из диэлектрика, на которую нанесены токопроводящие дорожки, обеспечивающие связь между установленными на плате электронными компонентами, в частности центральным процессором, картами памяти, накопителями и т. д. Этот элемент считается одним из важнейших в производстве электроники.



