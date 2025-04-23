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Артемьев Илья
УПОМИНАНИЯ
|23.04.2025
|Импортные печатные платы оккупировали Россию, заняв долю 81% 1
|16.10.2024
|Производителей печатных плат допустили до налоговых ИT-льгот 1
Артемьев Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|КПП АНО - Консорциум печатных плат 12 2
|Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 2
|Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 438 1
|Митина Ирина 13 2
|Семёнов Владимир 12 2
|Чернышенко Дмитрий 572 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1970 1
|Ведомости 1072 1
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