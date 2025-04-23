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Артемьев Илья


УПОМИНАНИЯ


23.04.2025 Импортные печатные платы оккупировали Россию, заняв долю 81% 1
16.10.2024 Производителей печатных плат допустили до налоговых ИT-льгот 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Артемьев Илья и организации, системы, технологии, персоны:

ВЛВ - Технотех 8 2
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 57 2
ICL ГК 406 1
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 58 1
Резонит - Rezonit - Электронные приборы и компоненты 16 1
ИКС - Yadro Fab Dubna - Ядро фаб Дубна 25 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 322 1
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 40 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 527 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 294 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 50 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3065 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 392 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 345 1
КПП АНО - Консорциум печатных плат 12 2
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 2
Электроника - Печатная плата - printed circuit board, PCB - printed wiring board, PWB 127 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30518 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20615 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3108 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67956 1
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 227 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2895 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52734 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1720 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9646 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 438 1
Митина Ирина 13 2
Семёнов Владимир 12 2
Чернышенко Дмитрий 572 1
Россия - РФ - Российская федерация 148812 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 419 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17456 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1142 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 471 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 861 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 218 1
Россия - СФО - Новосибирск 4428 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7714 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44168 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19190 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5664 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2071 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16713 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52533 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6553 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2943 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 47 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 419 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1373 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1970 1
Ведомости 1072 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 258 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361516, в очереди разбора - 755349.
Создано именных указателей - 175312.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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