Производителей печатных плат допустили до налоговых ИT-льгот

Росстандарт добавил печатные платы в классификатор ОКПД2. Это значит, что их производители тоже смогут платить налоги по пониженной ставке, введенной в качестве льготы для компаний радиоэлектронной промышленности России в 2022 г.



Производителям печатных плат присвоили коды

В Общероссийской классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) добавлены печатные платы, которые включают печатные смонтированные платы, а также звуковые, видеоплаты и аналогичные платы для машин, пишут «Ведомости». Издание ознакомилось с приказом Росстандарта от 26 сентября. Как пояснил представитель ведомства, изменение вступит в силу с первого ноября 2024 г.

«Это позволит осуществлять более тонкую донастройку мер поддержки, распространив ее на производителей печатных плат», — пояснил представитель Минпромторга.

«Соответственно, отсутствие кода при наличии товара является пробелом в законодательстве. Это создает препятствия, например, при признании электроники российской, получении льгот на закупках, также создает риски и при оформлении налоговых льгот», — сказала президент Ассоциации предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга Ирина Митина.

Отметим, что отечественным производителям электроники очень нужны отечественные же печатные платы. Как сообщал CNews, без них их технику не смогут признать российской, что чревато проблемами с участием в госзакупках.

Справедливость восстановлена

Кроме налоговых льгот введение отдельного кода также упрощает производителям плат доступ к мерам государственной поддержки и закупочным процедурам, уточнил глава «Консорциума печатных плат» Владимир Семенов.

Именно «Консорциум печатных плат», по словам заместителя генерального директора по операционной деятельности «Технотеха» Ильи Артемьева, выступал с предложением о необходимости добавить нужный код в ОКПД2. Предложение поддержали вице-премьер Дмитрий Чернышенко и Минпромторг.

Льгота по налогу на прибыль для компаний радиоэлектронной промышленности была введена в июле 2022 г. и предусматривала пониженные ставки в федеральный бюджет — 3%, в региональные — 0%. В случае ее отмены ставка для радиоэлектронных предприятий поднимется до 25%.

ДИиПП Москвы С первого ноября 2024 г. производители печатных плат получат свои коды в Общероссийском классификаторе

В 2022 г. были снижены также тарифы страховых взносов с 30% до 7,6%. Мера касалась разработчиков и производителей электронно-компонентной базы (ЭКБ) и электронной продукции.

Как писал CNews в июле 2023 г., Минпромторг планировал расширить перечень компаний, которые могут претендовать на налоговые льготы, и включить в него производителей материалов для изготовления печатных плат, производителей оборудования и аппаратуры, которые применяются в изготовлении полупроводниковых пластин, слитков и устройств, а также электронных интегральных схем.

Рынок печатных плат в России

В России на протяжении десятилетий отсутствовало суверенное по-настоящему массовое производство плат высокой точности – проще и дешевле было заказывать их в других странах, и чаще всего такие заказы получали китайские фабрики.

По статистике «Консорциума печатных плат» на IV квартал 2023 г. сейчас годовой выпуск печатных плат в России достигает 26,6 млн кв. дм. Но российские поставщики способны удовлетворить лишь 10% потребностей рынка.

В 2023 г. интерес к выпуску печатных плат проявила компания Yadro, больше известная как производитель серверов и систем хранения данных. Она запустила соответствующий цех на своем заводе в Дубне (Московская область) и развить производство вплоть до 4 млн кв. дм в год.

В этом же направлении работает и компания «Бештау Электроникс» – производитель системных блоков, мониторов, мышек и клавиатур.

В феврале 2024 г. стало известно, что этим направлением бизнеса очень интересуется российский холдинг GS Group – он планировал к 2026 г. организовать производство мощностью до пяти млн кв. дм. в год, а это примерно 20% суммарного объема выпуска плат всеми ныне существующими в стране производителями.

В сентябре 2024 г. представители столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики рассказали CNews, что на востоке Москвы появится крупносерийное производство печатных плат. Создается предприятие силами компании НПП «Итэлма», которая позиционирует себя как «разработчика и производителя электронных решений для автотранспорта».