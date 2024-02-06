Россияне начинают выпускать суперсовременные печатные платы в огромных масштабах. Ждать совсем недолго

К 2026 г. в России может появиться отечественное производство печатных плат вплоть до тех, что используются в самой передовой электронике. Их выпуском намерен заняться холдинг GS Group, и это будет очень масштабное по российским меркам производство.

Зависимость от Азии слабеет

В очень скором будущем Россия может получить собственное производство печатных плат. От самых базовых, до самых современных, пишет «Коммерсант». Мощность такого производства может составить вплоть до 5 млн кв. дм. в год, а это примерно 20% суммарного объема выпуска плат всеми существующими в стране производителями. При этом, как сообщал CNews, в стране острая нехватка отечественных печатных плат – имеющегося объема выпуска едва хватает, чтобы удовлетворить лишь 10% потребностей рынка.

Новое производство, по информации издания, намерен открыть российский холдинг GS Group, однако его представители это пока не подтверждают, хотя и опровержений от них на момент выхода материала не поступало. Предварительный срок запуска конвейера – не позднее 2026 г. Это подтверждают источники издания на российском софтверном рынке и топ-менеджер неназванного дистрибьютора электроники.

GS Group – это крупный российский холдинг с головной компанией АО «Концерн "Инновационные технологии"»). Он занимается выпуском различной современной техники, включая твердотельные накопители, микросхемы и светотехнику. Как сообщал CNews, летом 2023 г. холдинг заявил о планах по строительству завода по выпуску смартфонов для российских компаний под заказ. Он заработает под Калининградом и будет выпускать еще и планшеты с ноутбуками.

В 2022 г. выручка АО «Концерн "Инновационные технологии"» составила 2,1 млрд руб. Данные за 2023 г. пока не опубликованы. Общество владеет несколькими крупными российскими ИТ-компаниями, включая разработчика криптографических решений ПЦТ, контрактного вендора электроники АО НПО ЦТС и компанию «Цифра, занимающуюся разработкой программного обеспечения.

Конкуренции не избежать

В сферу производства печатных плат планирует углубиться не только GS Group – в развитии этого направления бизнеса заинтересованы и другие российские компании. В планы некоторых из них входит выпуск плат, по объемам сопоставимый с тем, что хочет реализовать GS Group.

Например, в 2023 г. свой интерес к выпуску печатных плат проявила компания Yadro, больше известная как производитель серверов и систем хранения данных. Она намерена запустить соответствующий конвейер на своем заводе в Дубне (Московская область) и развить производство вплоть до 4 млн кв. дм в год.

В этом же направлении работает и компания «Бештау Электроникс» – производитель системных блоков, мониторов, мышек и клавиатур. Однако от нее на момент выхода материала никакой конкретики по датам или планируемым объемам производства не поступало.

В отличие от «Бештау Электроникс», компания «НПП Итэлма» предоставила более подробную информацию о своих планах. Она тоже намерена наладить выпуск печатных плат, о чем говорила в октябре 2023 г. На это она готова потратить до 2 млрд руб.

Эти деньги пойдут на подготовку производства плат вплоть до шестого класса точности. Для сравнения, GS Group собирается выпускать даже платы седьмого класса точности – именно они используются в самой современной электронике.

Импортонезависимость не за горами

Вероятнее всего, компаниями, желающими выпускать печатные платы, движет вовсе не стремление сделать Россию менее зависимой от иностранного производства. Во-первых, это дополнительная выручка, во-вторых, как пишет «Коммерсант», их интерес может быть вызван закручиванием гаек со стороны государства.

Отечественному железу не хватает «тяжелых» высокопроизводительных систем CNews Analytics

Речь идет о балльной системе определения уровня «российскости» техники – если она не набрала нужное количество баллов, то пусть в реестр отечественной электроники, курируемый Минпромторгом, ей заказан. А это автоматически лишает производителя электроники госконтрактов.

1 января 2024 г. система оценки была ужесточена. Отныне российской будет признаваться только техника, внутри которой есть отечественные печатные платы.

Государство настроено оптимистично

Минпромторг, ответственный за реестр российской электроники, привел свое мнение оценки отечественного рынка печатных плат. По словам представителей ведомства, эта сфера показала существенный рост.

«Рынок печатных плат в России в течение последних двух лет значительно вырос, – приводит «Коммерсант» комментарий представителей Минпромторга. – Ожидается прирост потребности в производстве и поставках печатных плат. К 2025 г. рассчитываем на рост производственных мощностей российских производителей не менее, чем на 25% от текущих возможностей».

Статистика «Консорциума печатных плат» на IV квартал 2023 г. гласит, что в сейчас годовой выпуск печатных плат в России достигает 26,6 млн кв. дм. По прогнозам консорциума, к 2025 г. он составит 29,2 млн кв. дм, в том числе за счет модернизации имеющихся и организации новых производств.