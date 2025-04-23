Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173519
ИКТ 13504
Организации 10571
Ведомства 1453
Ассоциации 993
Технологии 3430
Системы 25417
Персоны 74467
География 2814
Статьи 1511
Пресса 1209
ИАА 692
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2620
Мероприятия 847

КПП АНО Консорциум печатных плат



23.04.2025 Импортные печатные платы оккупировали Россию, заняв долю 81% 3
29.11.2024 Российскую электронику требуют собирать строго на отечественных печатных платах. Но их на всех не хватит 1
13.11.2024 «Аквариус» вложит два миллиарда в производство печатных плат под Москвой 1
16.10.2024 Производителей печатных плат допустили до налоговых ИT-льгот 2
12.08.2024 В России могут дать производителям электроники такие же льготы, как у ИТ-шников 1
24.06.2024 Минпром больше не требует отчетов по закупке российской электроники 1
05.04.2024 Минпромторг: Российской микроэлектронике нужен рынок сбыта в 400–450 млн человек. Какие страны в него могут войти 1
02.04.2024 В России растет локализация производства вычислительной техники 1
12.03.2024 Бывший шведский завод выпустил больше половины российских печатных плат 2
06.02.2024 Россияне начинают выпускать суперсовременные печатные платы в огромных масштабах. Ждать совсем недолго 1
25.10.2023 В России начинается производство дефицитных печатных плат 1
05.09.2023 Российские вендоры электроники взмолились о пощаде. В стране нехватка печатных плат, без которых их не допустят до госзакупок 1

Публикаций - 12, упоминаний - 16

КПП АНО и организации, системы, технологии, персоны:

Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 57 9
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 319 6
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 518 5
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 286 5
Резонит - Rezonit - Электронные приборы и компоненты 16 4
ВЛВ - Технотех 8 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1176 3
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 38 3
Intel Corporation 12277 2
AMD - Advanced Micro Devices 4285 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 379 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 878 2
ICL ГК 400 2
Delta Computers - Дельта Компьютерс 98 2
РостИнтех 4 2
Ростелеком 9872 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1496 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1145 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 462 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 416 1
Selectel - Селектел 402 1
Цифра ГК 2459 1
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 62 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 49 1
ASML - Advanced Semiconductor Materials Lithography 121 1
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 58 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 107 1
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 64 1
АТБ Электроника - ATB Electronics - ЭйТиБи Электроникс 33 1
ИКС - Yadro Fab Dubna - Ядро фаб Дубна 25 1
Imaxai - Аймаксай 9 1
РС групп - Life Tech 7 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 48 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 113 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3013 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11946 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6053 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 381 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 344 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1413 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 852 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1104 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 204 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 419 1
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 14 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 137 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20337 10
Электроника - Печатная плата - printed circuit board, PCB - printed wiring board, PWB 127 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30345 9
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3092 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9596 5
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21078 4
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1507 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67332 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24566 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52201 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16307 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12359 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1705 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3298 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14574 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8021 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1299 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2848 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28625 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8523 1
DDR - Double data rate 2785 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1291 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1324 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25857 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6258 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2512 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1194 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 489 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21662 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24629 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1001 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 493 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2536 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2217 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2229 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3596 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5951 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9786 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 152 1
Моноблок - Monoblock PC 983 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1712 8
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 942 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 422 2
FreePik 1107 2
Pexels 59 2
Linux OS 10167 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 854 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1119 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 246 1
Элемент ГК - Микрон MIK - MIK32 Амур - MIK32 Amur - Старт-MIK32 25 1
Семёнов Владимир 12 7
Митина Ирина 12 3
Легостаева Светлана 91 2
Шадаев Максут 1036 1
Чернышенко Дмитрий 570 1
Калинин Алексей 68 1
Афанасьев Александр 37 1
Шпак Василий 237 1
Кузнецов Владимир 44 1
Горшенин Максим 37 1
Волков Михаил 63 1
Беляевский Владимир 11 1
Осипов Олег 24 1
Покровский Иван 122 1
Долгов Константин 10 1
Чумаков Олег 4 1
Черенкова Екатерина 4 1
Галустян Варткес 6 1
Артемьев Илья 1 1
Смирнова Вера 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 147773 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17349 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43922 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7664 4
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 418 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14268 2
Европа 21884 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2294 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1499 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52470 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2979 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1067 1
Азия - Азиатский регион 5597 1
Швеция - Королевство 3639 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17723 1
Индия - Bharat 5520 1
Россия - СФО - Новосибирск 4394 1
Турция - Турецкая республика 2402 1
Саудовская Аравия - Королевство 598 1
Узбекистан - Республика 1765 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1135 1
Нидерланды 3554 1
Иран - Исламская Республика Иран 1097 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 691 1
Египет - Арабская Республика 1016 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 471 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 270 1
Ливан - Ливанская Республика 195 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 857 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 218 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ессентуки 42 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 396 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52220 8
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2058 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3322 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6302 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8929 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5914 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19047 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6522 2
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 414 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13961 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5055 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1362 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 620 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1507 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1258 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5635 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2935 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 46 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48909 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29845 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16619 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6139 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2413 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1563 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 772 1
Импортозамещение - параллельный импорт 510 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1807 1
Средства производства 49 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1945 5
Ведомости 1063 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8189 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 256 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1132 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355682, в очереди разбора - 758724.
Создано именных указателей - 173519.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Mate 70 Pro: ультимативный фотофлагман

Доступные игровые ноутбуки стоимостью до 100 000 рублей: хиты продаж

Лучшие стайлеры для волос: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153