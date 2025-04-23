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КПП АНО Консорциум печатных плат
КПП АНО и организации, системы, технологии, персоны:
|Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 48 1
|Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 113 1
|Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 14 3
|АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 137 1
|Семёнов Владимир 12 7
|Митина Ирина 12 3
|Легостаева Светлана 91 2
|Шадаев Максут 1036 1
|Чернышенко Дмитрий 570 1
|Калинин Алексей 68 1
|Афанасьев Александр 37 1
|Шпак Василий 237 1
|Кузнецов Владимир 44 1
|Горшенин Максим 37 1
|Волков Михаил 63 1
|Беляевский Владимир 11 1
|Осипов Олег 24 1
|Покровский Иван 122 1
|Долгов Константин 10 1
|Чумаков Олег 4 1
|Черенкова Екатерина 4 1
|Галустян Варткес 6 1
|Артемьев Илья 1 1
|Смирнова Вера 7 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1945 5
|Ведомости 1063 4
|МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 256 1
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