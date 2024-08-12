В России могут дать производителям электроники такие же льготы, как у ИТ-шников

В Совете Федерации прорабатывается вопрос введения мер поддержки для сотрудников производителей радиоэлектроники и компонентов. Представители отрасли считаю, что на их сотрудников должны быть распространены льготы, предоставленные ИТ-специалистам, чтобы не было перекосов в развитии.



Льготы для сотрудников РЭП

В Совете Федерации прорабатывает меры поддержки для сотрудников производителей радиоэлектронной продукции (РЭП) и электронной компонентной базы, пишут «Ведомости». Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов (представляет губернатора Мурманской обл.) направил руководителям консорциумов в сфере радиоэлектронной промышленности письмо с запросом мнения о приоритетных мерах.

«Полагаем правильным и необходимым распространить действующие государственные меры поддержки российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий для организаций, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности», — говорится в ответном на запрос Долгова письме главы Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Ивана Покровского.

Для сотрудников ИТ-компаний из реестра аккредитованных Минцифры существует ряд преференциям. В частности, их сотрудники мужского пола получают право на отсрочку от армии, а также работникам таких компаний предоставляется возможность купить квартиру или дом по льготной ипотеке, которая продлена до 2030 г. С 2025 г. до 2030 г. максимальная ставка по таким кредитам будет составлять 6%, а из программы будут исключены жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Какие еще нужны льготы

Глава Консорциума печатных плат Владимир Семенов предложил для удержания действующих кадров радиоэлектронной отрасли, средний возраст половины которых приближается к 50 годам, ввести, например, в соцпакет компенсацию расходов на обследование, лечение и реабилитацию.

freepik Сотрудникам радиоэлектронных производств могут дать те же льготы , которые действуют для ИТ-специалистов.

По мнению Семенова, необходимо также увеличить количество программ высшего и среднего профессионального образования в области радиоэлектроники. Дополнительным стимулом может стать и увеличение количества бюджетных мест за счет государственного софинансирования, прохождение производственной практики на заводах с последующим трудоустройством, считает он.

Электронщиков тоже не хватает

«Только для российских предприятий — производителей печатных плат в России требуется более трех тыс. специалистов в год», — сообщил в своем ответном письме в Совет Федерации Семенов. Сейчас в РЭП работает, как сказала «Ведомостям» глава консорциума дизайн-центров Вера Смирнова, 300 тыс. человек.

«Внимание и поддержка со стороны государства больше направлены к ИT-отрасли», — написал в своем письме Долгову Покровский. Он считает, что это создает «перекос в развитии отраслей, в том числе способствует перетеканию кадров из электроники в ИT», «особенно ярко и остро это проявилось в период проведения частичной мобилизации».

По данным Росстата, которые привели изданию в Минпромторге, с 2021 г. по 2023 г. среднемесячная начисленная заработная плата работников, относящихся к организациям радиоэлектронной промышленности, выросла с 64,6 тыс. руб. почти до 92 тыс. руб.

У российских ИТ-специалистов средняя зарплата в первой половине 2024 г. составляла 151 тыс. руб.

Представитель Минпромторга прокомментировал изданию, что компании могут самостоятельно поддерживать своих сотрудников, направив на это средства, высвобожденные за счет государственной поддержки отрасли. Для предприятий радиоэлектроники действует пониженная налоговая ставка по налогу на прибыль в размере 3% и пониженные тарифы страховых взносов — 7,6%.