Минпромторг: Российской микроэлектронике нужен рынок сбыта в 400–450 млн человек. Какие страны в него могут войти

Для развития российской микроэлектроники, по оценкам Минпромторга, требуется рынок сбыта в 400–450 млн человек. В качестве потенциальных партнеров рассматриваются страны Евразийского экономического союза, Узбекистан, Иран, Турция и ряд арабских стран — именно с ними возможно формирование технологических, экономических, валютных и политических зон в этой области.

Рынок должен расти

Чтобы развивать российскую отрасль микроэлектроники, требуется рынок сбыта порядка 400–450 млн человек. Об этом замглавы Минпромторга Василий Шпак рассказал в большом интервью CNews, которое скоро будет опубликовано. По его мнению, рынок такого масштаба позволит реинвестировать в развитие и НИОКРы (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы).

«Должна быть своя технологическая, экономическая, валютная, политическая зона. Здесь нужна международная кооперация. Мы сейчас этим занимаемся. Интерес обоюдный. Страны ЕАЭС, Узбекистан, в нашей зоне точно окажется Иран, с высокой долей вероятности и Турция. Это и арабские страны: Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Сирия, Ливан, Египет. И всё вместе это как раз около 450 млн человек. Так что с кем работать, нам понятно», — объяснил Василий Шпак.

«Бештау» Производство микроэлектроники может окупаться очень долго

Иметь в виду в качестве равного партнера стоит и Китай — тем более что у Поднебесной возникли проблемы с американским рынком сбыта, и у нее могут быть сложности с заменой сокращающегося внешнего спроса внутренним, считает замминистра.

В качестве потенциальной технологической зоны Шпак назвал и Индию — необходимо создать условия для совместной разработки, обмена знаниями и компетенциями и общего рынка, на котором можно было бы продвигать продукцию обеих стран.

Акцент на средства производства

Представитель Минпромторга уточнил, что ведомство сейчас активно занимается реализацией комплексной программы машиностроения, которая предполагает разработку более 100 видов технологического оборудования, более 250 типов материалов и более 350 химических веществ.

«В настоящее время уже запущено 40 проектов в области разработки оборудования и 39 проектов в области материалов и химических веществ», — привел цифры Шпак, подчеркнув что это технологический базис, без которого невозможно производство электроники.

Замминистра заметил, что на данный момент все эти технологии находятся под экспортным контролем США и не могут поставляться без их разрешения. Речь идет, к примеру, о фотолитографических машинах, которые на европейских производствах создаются в Европе голландской компанией ASML — однако в Китай и Россию поставлять их производитель не имеет права.

Василий Шпак подчеркнул, что вкладываемые в отрасль деньги вернутся лишь в том случае, если удастся выстроить международную кооперацию с другими странами в части совместной разработки и формирования полноценного рынка.

«Производство микроэлектроники окупается очень долго из-за сверхвысоких затрат», — признал замминистра, заметив, что ситуацию может осложнить отсутствие квалифицированных кадров в отрасли и отсутствие инфраструктуры.

Как чувствует себя рынок сейчас

Напомним, в 2023 г. показатели российского рынка инфраструктуры и вычислительной техники в 2023 г. улучшились, по сравнению с предыдущим годом, увеличившись, по разным оценкам на 20–50%. Объем рынка вычислительной техники вырос на 20%. Активно росли сегменты серверного оборудования, систем хранения данных (СХД), сетевых решений и клиентского оборудования. Драйвером роста, признают эксперты, стало импортозамещение.

Так, по информации Delta Computers, в 2023 г. почти половина серверов на российском рынке была отечественного производства. Сложнее всего пока складывается ситуация с телеком-оборудованием, в частности, с базовыми станциями. Процесс создания российского производства сейчас находится лишь на этапе обсуждения.

Что касается российских печатных плат, по информации «Консорциума печатных плат» на IV квартал 2023 г., сейчас годовой выпуск печатных плат в России достигает 26,6 млн кв. дм. Это означает, что отечественные производители могут удовлетворить лишь около 10% спроса.

Также Россия планирует запустить собственное производство литографов для производства чипов в 2024 г., но речь идет лишь о топологии 350 нм. К 2030 г. российская микроэлектроника может освоить топологию 14 нм.