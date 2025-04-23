Импортные печатные платы оккупировали Россию, заняв долю 81%

Большая часть печатных плат на российском рынке (81%) приходится на иностранных игроков. И только 19% занимают отечественные производители. Эксперты объясняют это тем, что российскому потребителю нужны платы высокого класса точности, производство которых массово еще не освоено в России.

Малая российская доля

Как выяснил CNews, печатные платы российского производства занимают только 19% от всего объема таких изделий на отечественном рынке. Остальной — 81% приходится на импортные печатные платы. Такие данные были представлены генеральным директором «Резонита» Андреем Кучерявым на форуме Expo electronica в апреле 2025 г.

Емкость всего рынка составляет 1,23 млн кв. м. Из них 1 млн кв. м — это импортные платы и только 230 тыс. кв. м — российские. Объем импорта в деньгах по итогам 2024 г. составил 255 млн $ (больше на 6%, чем в 2023 г. — 240 млн $).

Expo electronica Слайд, представленный Андреем Кучерявым, на Expo electronica 2025

Среди заметных импортеров выделяются НЭК, на которую приходится 18% импорта, далее идет «Гран груп» (16%), «Резонит» (8%), «Файн Лайн» и «Энергомера» по 3%. Остальной объем приходится на множество небольших игроков.

Производители плат в России

По данным «Консорциума печатных плат», отечественные компании способны удовлетворить только 10% потребностей рынка.

«Бештау» Доля российских плат на отечественном рынке составила всего 19%

По состоянию на 2025 г. самым мощным производством печатных плат — 550 дм кв. в месяц располагает «Резонит» (Зеленоград). За ним следует «Ядро фаб Дубна» с мощностью 400 кв. дм. В месяц. 200 дм кв. у «Электроконнект» (Новосибирск), и по 250 дм. кв. у «Электроприбора» (Пенза) и «Технотеха» (Йошкар-Ола). Также многие производители электроники выпускают печатные платы, включая «Бештау Электроникс», ICL и др.

При этом игроки уже наметили планы по увеличению мощностей. И российский рынок будет расти.

Expo electronica Слайд, представленный Андреем Кучерявым, на Expo electronica 2025

«К 2027 году ожидаются объемы производства порядка 6 млн кв дм в год, что соответствует практически 50% потребности рынка. — Рассказала CNews Ирина Митина, президент Ассоциации предприятий в сфере радиоэлектроники. — Среди основных производителей можно назвать Ядро, Резонит, Технотех».

В конце 2023 г. экс-гендиректор АНО «Консорциум печатных плат» Владимир Семенов в интервью изданию «Телеспутник» говорил, что сейчас на российском рынке контрактных производств осталось всего 35 предприятий, также есть ряд компаний, которые занимаются продажей китайских плат.

В конце 2023 г. «Коммерсантъ» сообщал, что в Минпромторге рассчитывают, что к 2025 г. производственные мощности российских поставщиков печатных плат вырастут на 25% от нынешних. Но потребность в платах будет только увеличиваться в связи с ростом спроса на отечественную электронику.

Почему так мало российских плат?

Как пояснил CNews представитель производителя электроники Fplus, постоянный рост сложности электронных изделий, рост объемов их потребления, особенно оборудования и инфраструктуры (серверное, сетевое оборудование, системы хранения данных), приводит к смещению спроса на печатные платы 5-го, 6-го и даже 7-го классов точности с большим количеством сигнальных слоев (до 18-ти) и большими габаритами (до 700 мм).

«Производственных мощностей в России, которые способны изготавливать такие печатные платы, явно недостаточно, — продолжает он. — Несмотря на то, что, в целом в РФ около 200 различных предприятий имеют технологическое оборудование для производства многослойных печатных плат, компаний, способных производить такие технически сложные изделия крупными сериями, немного. Это "Резонит", "Красное Знамя", "Технотех", "Электроприбор", некоторые заводы крупных вендоров».

Остальные компании могут производить огромное количество печатных плат (до 2,0 млн. кв. м.), которые технически более просты (до 4 класса точности), пояснил представитель Fplus. Платы такого класса нужны для автомобильной электроники, бытовой техники и пр. Однако потребность в них существенно ниже, чем в платах более высокого класса точности.

«В результате дисбаланса производственных мощностей и рыночного спроса, себестоимость таких плат становится неконкурентоспособной по сравнению с продукцией производителей из Юго-Восточной Азии, — отмечает представитель Fplus. — Печатные платы, произведенные в ЮВА как отдельный продукт, на рынке РФ массово не продаются. Они поставляются в виде отдельных компонентов для последующего изготовления электронных модулей на мощностях в РФ или заказываются отечественными компаниями целенаправленно по конкретной документации».

По его мнению, российским производителям нужно реализовать крупные инвестиционные проекты по созданию или модернизации необходимых производственных мощностей. «В условиях текущей стоимости денег и длительности инвестиционной фазы - это задача повышенной сложности», — заключил эксперт.

Как рассказал CNews гендиректор «Технотех» Илья Артемьев, в первую очередь российскому рынку мешают развиваться «дорогие деньги». «Второе — потребность в технологиях, оборудовании и материалах, самое важное — наличие подготовленных специалистов, — продолжил он. — Одновременно необходимо усиление поддержки отрасли со стороны государства: в налоговых льготах и субсидировании в приобретении оборудования».



Отечественная химия в платах

В апреле CNews также писал о том, что Международной научно-технологический центр (МНТЦ) МИЭТ готовит поправки в постановление Правительства №719, согласно которым производителям печатных плат придется использовать российские химические материалы. Это будет необходимо для присутствия в реестре российской продукции Минпромторга.

По словам представителя МИЭТ, количество необходимых баллов и критерии их распределения находятся в стадии обсуждения с заинтересованными сторонами. «Когда будет сформирована позиция, предложения будут представлены в Министерство промышленности и торговли», — сообщил он.