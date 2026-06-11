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Резонит Rezonit Электронные приборы и компоненты Микролит

СОБЫТИЯ

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11.06.2026 Производство российских печатных плат в России вырастет на 127% к 2030 году 2
22.04.2026 Ozon собирается построить собственную фабрику по производству электроники 1
02.12.2025 В России наладили выпуск печатных плат. Их доля остается низкой, зато себестоимость высока 1
07.10.2025 МГУ купил для суперкомпьютерного центра российские серверы на «Байкалах» 1
04.09.2025 Компании MIG и «Резонит» реализовали совместный проект 1
14.08.2025 Российская универсальная док-станция для работы в инфраструктуре виртуальных рабочих мест включена в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга 1
08.08.2025 Производство печатных плат в России через два года вырастет на 120% 1
03.07.2025 Россия начала производить станки для серийной сборки печатных плат 1
03.07.2025 Серийное производство станков для SMD монтажа печатных плат запущено при поддержке «Сколково» и Минпромторга 2
19.06.2025 Анатолий Гарбузов: Москва активно развивает сферу радиоэлектроники 1
04.06.2025 В России начнут выпускать СХД на процессорах «Байкал». Цена устройства достигнет десятков миллионов 1
23.04.2025 Импортные печатные платы оккупировали Россию, заняв долю 81% 2
17.04.2025 В России выпущены современные серверы на новой партии процессоров Baikal-S и отечественных платах 1
29.11.2024 Российскую электронику требуют собирать строго на отечественных печатных платах. Но их на всех не хватит 1
13.11.2024 «Аквариус» вложит два миллиарда в производство печатных плат под Москвой 1
09.10.2024 Производители электроники сомневаются в правильности передачи разработчика «Эльбрусов» под внешнее управление 1
19.08.2024 В России создают на отечественной элементной базе контроллеры для электромобилей и роботов 2
09.07.2024 «Микрон» совместно с Правительством Москвы откроет испытательный центр ЭКБ 1
06.12.2023 Минпромторг подтвердил российское происхождение оборудования «Роббо» 1
13.11.2023 «Роббо» модернизировала свое оборудование 1
05.09.2023 Российские вендоры электроники взмолились о пощаде. В стране нехватка печатных плат, без которых их не допустят до госзакупок 1
14.07.2023 Производителям материалов и оборудования для производства печатных плат готовят преференции от государства 1
26.05.2023 Заказчики стоят в очереди к российским электронным производствам. Заводы вынуждены кратно наращивать мощности 2
25.05.2022 «Аэродиск» разработал ультракомпактную платформу СХД на «Эльбрусах» 1
03.12.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» откроют новый завод печатных плат 1
15.06.2020 «Яндекс.Облако» упрощает разработку решений на базе интернета вещей для российских компаний 1
14.04.2020 Российское контрактное производство электроники показало взрывной рост 2
16.10.2007 20 ноября откроются выставки «Автоматизация» и «РАДЭЛ» 1

Публикаций - 29, упоминаний - 35

Резонит и организации, системы, технологии, персоны:

ВЛВ - Технотех 15 6
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 77 6
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 5
ИКС - Yadro Fab Dubna - Ядро фаб Дубна 37 5
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 5
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 5
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ICL ГК - ICL Group 481 5
СалютДевайсы - Элпитех 41 4
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S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 4
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А-Контракт 4 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 3
СтарЛайн НПО - StarLine 26 3
Эксперт Групп 2 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 2
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Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 2
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 82 2
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Промобит - Bitblaze - Promobit 102 2
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УниверсалПрибор НПП 1 1
YE International - ЮЕ ТЕХ - ЮЕ-Интернешнл 1 1
Wika Alexander Wiegand SE & Co.KG - Вика Мера 3 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 3
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 67 3
Протек - Центр внедрений 62 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 2
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 164 2
Доза НПП 6 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Автокомпоненты и телематика - консорциум 2 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
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ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 44 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 7
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Паспорт - Паспортные данные 2848 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 727 1
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