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Резонит Rezonit Электронные приборы и компоненты Микролит
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 29, упоминаний - 35
Резонит и организации, системы, технологии, персоны:
|Кожуховская Ольга 5 3
|Ревазян Григорий 7 3
|Покровский Иван 136 3
|Кольцов Александр 4 2
|Семёнов Владимир 12 2
|Кучерявый Андрей 2 2
|Гарбузов Анатолий 167 2
|Фролов Павел 86 2
|Каем Кирилл 41 2
|Легостаева Светлана 96 2
|Бойко Алексей 138 1
|Мухин Денис 58 1
|Мариныч Андрей 1 1
|Мустафаев Тимур 13 1
|Коник Леонид 18 1
|Мироненко Роман 5 1
|Чумаков Олег 5 1
|Полунин Сергей 28 1
|Дударев Алексей 2 1
|Митина Ирина 13 1
|Артемьев Илья 2 1
|Квашенкина Ольга 56 1
|Мосендз Татьяна 2 1
|Михайловский Виталий 1 1
|Прасковина Алина 1 1
|Арестов Дмитрий 1 1
|Орленко Дмитрий 1 1
|Безрукова Анастасия 5 1
|Путин Владимир 3454 1
|Левин Леонид 134 1
|Володкович Вячеслав 104 1
|Ефимов Владимир 145 1
|Калинин Алексей 77 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
|Овчинников Сергей 50 1
|Мантуров Денис 126 1
|Демин Александр 10 1
|Савин Александр 15 1
|Горшенин Максим 39 1
|Копосов Максим 74 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 7
|Ведомости 1466 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.