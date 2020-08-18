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«Росэлектроника» разработает материалы для СВЧ электроники нового поколения

Техника
, Текст: Эльяс Касми

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех приступил к разработке базовых материалов нового типа для производства печатных плат, которые смогут широко применяться в автомобилестроении, спутниковой и беспроводной связи 5G, GPS-антеннах и в кабельных сетях. Их использование позволит уменьшить размеры печатных плат и одновременно увеличить объемы и скорость передачи данных.

Перспективные базовые материалы будут использоваться на частотах до 30–40 ГГц. Разработку ведет ЦНИТИ «Техномаш» (входит в «Росэлектронику») совместно с ООО «Технотех» и РТУ МИРЭА.

В качестве основных компонентов для создания базовых материалов будут применяться производные бензоциклобутена. Это первые российские изоляционные материалы для современных электронных устройств, диэлектрические характеристики которых на 10-15% превосходят зарубежные аналоги.

«На данный момент в России отсутствует производство базовых материалов с необходимыми характеристиками для СВЧ печатных плат. По нашим оценкам, потенциальная емкость внутреннего рынка этой продукции в ближайшие 5-10 лет может достигать 1 млрд руб в год. Реализация проекта позволит снизить зависимость российских производителей от зарубежных материалов, а также откроет перспективы для экспорта новой продукции», – рассказали в «Росэлектронике».

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