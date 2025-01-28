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Гигантского российского ритейлера техники готовят к продаже из-за миллиардных убытков. Сотни магазинов под угрозой закрытия

Сеть магазинов электроники «М.Видео-Эльдорадо» ведет переговоры о своей продаже. Покупателем может стать Промсвязьбанк, который хочет усилить собственного ритейлера «Связь.On». Значительную часть магазинов «М.Видео-Эльдорадо» закроют, оставшиеся будут торговать преимущественно российской техникой. Одна из возможных причин продажи – многомиллиардные убытки сети.

«М.Видео-Эльдорадо» меняет владельца

Группа «М.Видео-Эльдорадо» может в обозримой перспективе сменить владельца. Как пишет «Коммерсант», переговоры с потенциальным покупателем уже ведутся – это Промсвязьбанк, один из крупнейших банков в России.

«М.Видео-Эльдорадо» объединяет сети магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо» по продаже электроники и бытовой техники. Сейчас Промсвязьбанк тоже имеет прямое отношение к российскому ритейлу – он строит нового ритейлера «Связь.On», который с развивается с августа 2024 г. на базе обанкротившегося в конце 2023 г. «Связного».

Опрошенные изданием эксперты оценивают сделку по переходу «М.Видео-Эльдорадо» в собственность Промсвязьбанка в 300 млн руб.

Что изменится

По словам источников «Коммерсанта», у будущего нового владельца группы «М.Видео-Эльдорадо» много планов на ее активы. В частности, упоминаются некая «оптимизация» количества магазинов, а также переориентация сети в основном на продажу российской электроники.

«Вероятнее всего, государство сделает сеть МВМ («М.Видео-Эльдорадо» – прим. CNews) основным каналом продаж отечественной электроники, а именно ноутбуки, смартфоны и планшеты, чтобы загрузить имеющиеся в России мощности», – сказал «Коммерсанту» независимый аналитик Александр Сурков.

Оптимизация в данном случае сделает магазины «М.Видео» и «Эльдорадо» менее доступными для многих россиян. Собеседник издания, осведомленный о ходе переговоров, утверждает, Промсвязьбанк может закрыть около 200 магазинов сети по всей стране. Это значительная доля, поскольку всего у этого ритейлера, по его же данным, 1245 магазинов по России.

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«М.Видео-Эльдорадо»
Каждый шестой магазин сети, вероятно, будет закрыт

Напомним также, что в России действует параллельный импорт, работающий с мая 2022 г. Благодаря ему у россиян по-прежнему есть доступ к иностранной технике, и переходить на российские аналоги они не спешат, что видно, как сообщал CNews, по рынку телевизоров. А российских смартфонов и планшетов, доступных в свободной продаже, и вовсе почти нет.

Помимо прочего, Промсвязьбанк намеревается за счет «М.Видео-Эльдорадо» усилить собственного ритейлера «СвязьON». Источник «Коммерсанта», приближенный к банку, подтвердил информацию о потенциальной сделке.

Решения пока нет

Один из собеседников издания сообщил, что банк уже провел аудит «М.Видео-Эльдорадо», что теоретически может свидетельствовать о серьезности его намерений по приобретению сети. Однако, по его словам, окончательное решение Промсвязьбанк пока не принял.

Также этот собеседник подчеркнул, что к «М.Видео-Эльдорадо» присматривались и другие крупные игроки на рынке российского ритейла и участники финансовой сферы. В частности, это был Сбербанк, в распоряжении которого есть маркетплейс «Мегамаркет». За счет «М.Видео-Эльдорадо» Сбербанк планировал увеличить сеть пунктов выдачи «Мегамаркета». «Однако позже руководство банка отказалось от переговоров», – сказал источник «Коммерсанта».

По словам другого собеседника издания, интерес к покупке «М.Видео-Эльдорадо» проявлял и ВТБ.

Сколько стоит

Стоимость «М.Видео-Эльдорадо», по подсчетам топ-менеджера неназванного российского дистрибьютора, в рамках сделки может достичь 300 млрд руб., и это с учетом товарных активов сети, пишет «Коммерсант». Но учредитель бренда бытовой техники Jackys и совладелец бренда Shaub Lorenz Гусейн Иманов считает иначе.

Иманов сообщил изданию, что, по его оценке, сумма сделки может превысить 300 млн руб. по причине наличия у «М.Видео-Эльдорадо» различных товарных знаков и брендов.

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Облака

В то же время на стоимость компании может сильно повлиять ее нынешнее финансовое положение. По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «МВМ» (основное юрлицо «М.Видео-Эльдорадо») по итогам 2023 г. достигла 433 млрд руб., но чистой прибыли компании за этот период не было. Размер чистого убытка составил 7,5 млрд руб.

Убыточной сеть «М.Видео-Эльдорадо» является с 2022 г. – за этот год ее выручка составила 401 млрд руб., а чистый убыток — 7,1 млрд руб. Данные за 2024 г. к моменту выхода материала опубликованы не были.

С кем ведутся переговоры

Кто выступает на переговорах от лица «М.Видео-Эльдорадо» неизвестно. Конечные владельцы одной из крупнейших российских розничных сетей электроники фактически засекречены.

ООО «МВМ» на 68,94% принадлежит ПАО «М.Видео», однако совладельцы этого ПАО на момент выхода материала были скрыты. Ранее собственником «М.Видео» и «Эльдорадо» была группа «Сафмар» семьи Гуцериевых.

Оставшиеся 34,06% ООО «МВМ» удерживает компания ООО «БТ Холдинг».

Всему виной деньги

Опрошенные изданием эксперты считают, что именно убыточность сети «М.Видео-Эльдорадо» послужила основной причиной поиска нового владельца. Компания не выдерживает конкуренции с маркетплейсами. Как пишет «Коммерсант», «в условиях высокой ключевой ставки высокая долговая нагрузка сети – чистый долг/EBITDA на конец 2023 г. составлял 3,2х – становится неблагоприятным фактором».

По словам собеседников издания , сеть накопила долги перед дистрибьюторами и производителями электроники. Дошло до того, что некоторые производители и дистрибьюторы исключили «М.Видео-Эльдорадо» из списка партнеров.

Другой собеседник издания среди топ-менеджеров сети ритейла упомянул о наличии у ООО МВМ «объемных долгов» перед банками, в том числе перед Промсвязбанком. «Компании нужны финансы со стороны, в данном случае инвестором может стать либо сам ПСБ, либо речь может идти о непрямых инвестициях – например, через банк могут участвовать в финансировании сделки госструктуры», – добавил он.

Не в первый раз

Покупка крупного российского ритейлера российским же банком – в данном случае не прецедент. Подобных примеров за последние 20 лет было несколько, один из них – сделка «Техносилы» с «МДМ-банком».

В настоящее время сеть «Техносила» не существует. Она закрылась в скором времени после перехода в собственность банка, который распродал ее имущество, чтобы погасить ее долги.

Геннадий Ефремов

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