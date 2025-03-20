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Иманов Гусейн


20.03.2025 LG частично возобновила производство бытовой техники в России для продаж электроники на отечественном рынке 1
18.11.2024 Грядет сокращение производства российской бытовой техники. Китай не поможет, сборка техники там уже не выгодна 1
03.06.2024 Производитель бытовой техники Hansa бежал из России, сдав бизнес дистрибьютору 1
23.01.2024 Россияне решили производить телевизоры на остановленном калужском заводе Samsung 1
07.12.2023 На бывшем заводе LG будут делать китайскую бытовую технику 1
13.10.2023 Россиян завалит иранской техникой, произведенной в России. У кого отнимут заводы? 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Иманов Гусейн и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10308 4
LG Electronics 3625 4
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 471 3
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 293 3
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 156 2
Vestel 38 2
Huawei 3973 1
Lenovo Group 2297 1
Apple Inc 12184 1
LG Electronics Russia - ЛГ Электроникс Рус 25 1
Haier Group 170 1
Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 27 1
VVP Group - Центр дистрибьюции 21 1
S8 Capital - С8 Капитал 24 1
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 35 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 455 1
Kuppersberg - Купперсберг - Monsher - MG - Эм-Джи Русланд 15 2
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 81 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 28 1
Hansa - Ханса 114 1
Schaub Lorenz - Шмит Компани 3 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2425 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2927 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5018 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4833 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4445 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4941 4
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1054 4
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 717 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7130 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3053 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Варочные панели - Cooktops 137 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67361 1
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 408 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 639 1
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 309 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 211 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1155 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 318 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 206 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Вытяжки 72 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19909 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2600 1
Аксессуары 3930 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 244 2
FreePik 1054 1
Левин Леонид 130 1
Беляков Алексей 30 1
Левин Дмитрий 43 1
Шашкин Дмитрий 11 1
Самойленко Иван 2 1
Сибирцева Ирина 3 1
Сенина Лариса 3 1
Швыдко Юрий 1 1
Плаксин Максим 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146358 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17227 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7561 4
Южная Корея - Республика 6685 3
Россия - ЦФО - Московская область - Рузский район - Сельское поселение Дороховское - Дорохово 11 3
Европа 21841 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17567 2
Турция - Турецкая республика 2388 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 532 2
Россия - ЦФО - Московская область - Рузский район - Руза 50 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52333 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14244 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43592 1
Азия - Азиатский регион 5574 1
Польша - Республика 1964 1
Германия - Федеративная Республика 12733 1
Китай - Тайвань 4010 1
Россия - ПФО - Самарская область 1339 1
Иран - Исламская Республика Иран 1095 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 362 1
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 159 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Энгельс 119 1
Иран - Тегеран 157 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петродворцовый район - Стрельна 30 1
Китай - Аньхой 14 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5582 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14639 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7566 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24387 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3250 2
Аренда 2449 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3064 2
Импортозамещение - параллельный импорт 500 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6220 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2289 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51730 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11037 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16488 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7100 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1184 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6779 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1495 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 615 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1912 5
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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