Россиян завалит иранской техникой, произведенной в России. У кого отнимут заводы?

В России в обозримом будущем могут начаться производство и продажи иранской бытовой техники – пылесосов, чайников, холодильников и пр. Выпускать их, вполне вероятно, будут на заводах LG и Samsung, которые до конца года могут быть или проданы новым владельцам, или национализированы. Участники рынка сомневаются, что россиян иранская техника заинтересует при наличии гор китайских товаров и параллельного импорта.

Иранский чайник на российской кухне

В России в обозримом будущем может начаться массовое серийное производство бытовой техники и домашней электроники брендов из Ирана. Как пишет «Коммерсант», иранские компании всерьез нацелились на российский рынок и намерены не только арендовать, но и вовсе купить местные заводы. В частности, их интересует фабрика LG, а также завод Samsung под Калугой, который весной 2022 г. сначала был остановлен, а затем повторно запущен, но исключительно с целью сборки техники, направляемой за границу. К слову, это не единственные компании, которые после 24 февраля 2022 г. свернули производство техники в России. Аналогичный шаг сделала, например, немецкая Bosch.

Какие именно иранские компании хотят прибрать к рукам построенные в России заводы, на момент выхода материала не уточнялось. Но известно как минимум о двух иранских вендорах, которые очень хотят видеть свою технику на витринах российских магазинов, притом под собственными брендами – это компании Datees и Emersun. По информации издания, они уже обращались к отечественным ритейлерам с предложением о продвижении своей продукции. «Компании хотели продавать в России технику под собственными брендами и были готовы размещать производство российских брендов на своих фабриках в Иране», – сообщили изданию в Holodilnik.ru, отметив, что в сравнении с китайскими аналогами иранская техника стоит дороже.

Что привезут в Россию

Ассортимент Emersun и Datees вполне стандартный для компаний, выпускающих бытовую технику. Они предлагают то же, что и, к примеру, упомянутые LG и Samsung, а также десятки менее известных и популярных брендов.

Иранские производители постепенно готовятся к выходу на российский рынок

Обе компании работают в этой сфере очень давно – Datees, к примеру, вышла на рынок домашней техники в 2006 г. и сейчас предлагает покупателям чайники, вытяжки, газовые и электрические варочные панели, духовые шкафы, микроволновки, пылесосы и пр.

Что примечательно, у Datees есть русскоязычный официальный сайт с довольно высоким качеством перевода. Вся ее техника выпускается на заводе в 55 км к востоку от Тегерана (Иран).

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Emersun тоже располагает русскоязычным сайтом, но качество перевода на момент выхода материала было очень далеко от идеала. Согласно информации на сайте компании, она основана в 1981 г. Из ассортимента на сайте упомянуты лишь пылесосы, отдельно стоящие и встраиваемые плиты (исключительно газовые) и холодильники.

Российские власти помогут

У иранских компаний есть реальный шанс заполучить готовую инфраструктуру для производства своей техники на территории России и избежать необходимости строить собственные фабрики. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на основателя компании Smart Solutions и экс-менеджера турецкого производителя техники Vestel Гусейна Иманова, российские власти хотят решить вопрос с заводами LG и Samsung в кратчайшие сроки.

Иманов сообщил изданию, что около месяца назад российский Минпромторг «поставил ультиматум LG и Samsung до 1 января 2024 г. либо возобновить производство в России, либо продать его заинтересованным компаниям, в противном случае производства могут быть национализированы». Что именно в данном случае имелось в виду под словом «национализация», Иманов разъяснять не стал.

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Эта информация получила подтверждение трех собеседников издания на рынке бытовой техники, один из которых сообщил, что LG в последние несколько недель «пыталась найти заказчиков для контрактного производства на заводе в Подмосковье, но безуспешно».

Фото: DNS Китай и параллельный импорт спасли российскую розницу . Дефицита техники нет, и пока неясно, чем иранские вендоры намерены привлекать покупателей

В Минпромторге не стали комментировать информацию о возможной судьбе заводов LG и Samsung. «Стремимся к расширению сотрудничества со всеми, в том числе иностранными инвесторами», – сообщили изданию в ведомстве.

Россиян спросить забыли

Значительная часть бытовой техники, а также электроники, присутствующей в ассортименте российских магазинов – это параллельный импорт, потому что большинство крупнейших вендоров, с продукцией которых россияне знакомы десятилетиями, ушли из России после 24 февраля 2022 г. Исключение составляют китайские и тайваньские бренды, и то не все – Huawei и Lenovo, к примеру, тоже не поставляют свою технику в Россию.

Что касается иранской техники, то собеседники издания среди поставщиков бытовой техники сильно сомневаются, что россиянам она придется по нраву. «Иранская техника ориентирована на стандарты азиатских рынков, имеет специфический дизайн, отличающийся от европейского и, соответственно, российского», – сказали они, добавив, что такая техника заинтересует россиян только на фоне «жесточайшего дефицита, которого сейчас нет».