Ученые Пермского Политеха повысили стабильность и качество производства оптоволокна ические пропорции и формы волокна, чтобы не допустить дефектов. Ученые Пермского Политеха разработали модель, которая обеспечивает постоянный контроль параметров и на 10% снижает нарушения в процессе вытяжки капилляров. Подход повышает качество и стабильность изготовления оптоволокна. Статья с результатами опубликована в журнале «Computation», 2024 г. Работа выполнена в рамках Государственн

Обзор вертикальной кухонной вытяжки ELIKOR Titan 60П-430-К3Д а стандартных вытяжек, дизайн у модели Titan 60П-430-К3Д не только современный, но и универсальный. Вытяжка доступна в трех вариациях: в черном или белом цвете, а также с частичной окраской под

Как выбрать вытяжку для кухни: рекомендации ZOOM ые и рециркуляционные (без отвода). Каминная вытяжка Elica Zinc/F/50 работает в режиме рециркуляции Рециркуляционная вытяжка обходится без подключения к вентиляции, вся очистка воздуха происход

Вытяжка может быть красивой! изайна Red Dot Design Award 2013 серия вытяжных шкафов компании Whirpool приходит на рынок России. Компания Whirlpool представила на российском рынке новую коллекцию вытяжных шкафов Art Gallery Hood. Вытяжки выполнены в шести вариантах с уникальным дизайном декоративных панелей, они прекрасно вписываются в интерьер кухни в стиле модерн и превращают её в настоящий художественный салон.

Выбор ZOOM: кухонные вытяжки с выходом в Интернет и не только оздухоочистителя) можно, конечно можно. Если вы мало готовите, трапезничаете, в основном, не дома — вытяжка не нужна. Обычная домовая вентиляция (та самая «дырка» в кухонной стене) вполне обесп

Встраиваемые вытяжки: новинки для чистого воздуха достойные технические характеристики, и разумные цены на приборы этого производителя. Встраиваемая вытяжка Jet air SLG 2M (60) IX появилась на российском рынке в этом году, поэтому её по праву

Кухонные вытяжки: гид покупателя го ремонта. Кроме того, она отличный помощник в борьбе с неприятными запахами. Но и это ещё не всё. Вытяжка — это дополнительное освещение рабочего стола, а часто и элемент декора помещения. В

Кухонные вытяжки — хиты продаж ью: она из неокрашенной нержавейки. Однако, как ни странно, всё это скорее плюсы, чем минусы. Такая вытяжка не впишется, пожалуй, только в кухню а-ля «Людовик ХV». А вот сегодняшней моде на выс

Настенные (купольные) вытяжки: хиты продаж б, навесные, настольные и островные. И, наконец, нужно определиться с тем, какой производительности вытяжка вам нужна — это уже зависит от размеров вашей кухни. Предположим, с ценой вы опр

Вытяжка Siemens LC 8 M 950: «На теплоходе музыка играет…» вы копили на неё достаточно долго, обычное устройство вряд ли вас заинтересует. Это будет не просто вытяжка, а самая лучшая вытяжка в мире! Да такая, чтобы и вы на неё нарадоваться не мо