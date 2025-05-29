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Schaub Lorenz Шмит Компани


УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 В России обвал рынка бытовой техники из-за роста цен. Холодильники и стиральные машины перестают покупать, особенно китайские 1
18.11.2024 Грядет сокращение производства российской бытовой техники. Китай не поможет, сборка техники там уже не выгодна 1
23.01.2024 Россияне решили производить телевизоры на остановленном калужском заводе Samsung 1
01.02.2023 Россияне решили выкупить заводы сбежавших из страны LG, Bosch и Samsung 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Schaub Lorenz и организации, системы, технологии, персоны:

Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 474 2
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 166 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 306 2
Samsung Electronics 10374 2
LG Electronics 3638 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 468 1
Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 27 1
VVP Group - Центр дистрибьюции 21 1
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 35 1
Kuppersberg - Купперсберг - Monsher - MG - Эм-Джи Русланд 15 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1136 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2516 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 82 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4965 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3073 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 730 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20661 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7182 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Варочные панели - Cooktops 137 2
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1072 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 354 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4512 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1310 1
Аксессуары 3971 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Вытяжки 96 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2665 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24719 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5035 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3113 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 321 1
FreePik 1140 1
Иманов Гусейн 12 2
Шашкин Дмитрий 11 1
Сенина Лариса 5 1
Бородин Владислав 12 1
Погудалов Алексей 13 1
Сибирцева Ирина 3 1
Левин Леонид 130 1
Левин Дмитрий 43 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17474 3
Россия - РФ - Российская федерация 148994 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17851 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петродворцовый район - Стрельна 30 2
Россия - ЦФО - Московская область - Рузский район - Руза 50 2
Турция - Турецкая республика 2419 2
Южная Корея - Республика 6731 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7729 2
Россия - ЦФО - Московская область - Рузский район - Сельское поселение Дороховское - Дорохово 12 1
Казахстан - Республика 5645 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4003 1
Европа 24385 1
Германия - Федеративная Республика 12785 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2520 1
Россия - ПФО - Самарская область 1378 1
Украина 7668 1
Узбекистан - Республика 1785 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1002 1
Россия - ПФО - Саратовская область 763 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 538 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Энгельс 121 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5670 3
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 704 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1514 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24794 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6869 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7641 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1197 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52585 1
Аренда 2490 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1975 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362425, в очереди разбора - 754625.
Создано именных указателей - 175606.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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