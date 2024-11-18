Грядет сокращение производства российской бытовой техники. Китай не поможет, сборка техники там уже не выгодна

Российские производители бытовой техники намерены на треть сократить объемы выпуска продукции и повысить цены. Причин тому несколько, но все они базируются на подскочивших процентах по кредитам. Однако к сокращению готовятся не все – некоторые компании, напротив, нацелены на рост производства.

Чем дороже кредит, тем меньше производство

Выросшая до 21% ключевая ставка Центробанка, повлекшая за собой удорожание всех видов кредитов, стала проблемой для отечественных производителей бытовой техники. Как пишет «Коммерсант», многие из них уже готовятся к сокращению в 2025 г. объемов выпуска, и обвал у некоторых из них будет грандиозным.

Издание ссылается на учредителя бренда бытовой техники Jacky’s и совладельца бренда Schaub Lorenz Гусейна Иманова. Он сообщил, что в 2025 г. все без исключения его бренды уменьшат объемы производства почти на треть (на 30%) год к году. В деньгах объемы выпуска упадут до 1,5 млрд руб.

Иманов подчеркнул, что причиной сокращения производства является именно рост ключевой ставки Центробанка. «В основном российские СТМ (собственные торговые марки – прим. CNews) холодильников, стиральных и посудомоечных машин и другой бытовой техники размещают заказы на контрактное производство, в первую очередь в Китае, за счет кредитных средств».

fabrikasimf / FreePik Россиянам, вероятно, следует готовиться к скорому удорожанию бытовой техники и сокращению ее ассортимента

Гусейн Иманов также отметил, что рост стоимости электроники к концу 2025 г. составит приблизительно на 30% год к году «на фоне уменьшения предложения». Также он полагает, что и сами СТМ начнут исчезать – к концу 2025 г. их может стать меньше на треть относительно конца 2024 г.

Одна беда, чтобы мешать всем

Нынешний размер ключевой ставки – рекордный за последние 11 лет, согласной сайту Центробанка. Предыдущий рекорд был установлен в марте 2022 г. и составил 20% – тогда это была успешная попытка сдержать стремительное обесценивание рубля. К апрелю 2023 г. ключевая ставка упала до 7,5%, что тоже почти рекорд – более низкой ставка была в период с 27 июля 2020 г. по 21 марта 2021 г., когда составляла 4,25%.

О том, что нынешняя ключевая ставка Банка России – едва ли не основная проблема российских производителей техники, говорят многие представители рынка. Например, о влиянии этой ставки на планы развития бизнеса «Коммерсанту» сообщил генеральный директор компании Kuppersberg Дмитрий Шашкин.

По его словам, из-за 21-процентной ключевой ставки бренд Kuppersberg принял решение не запускать новые товарные категории в 2025 г. «Ключевая ставка отражается и на текущей стоимости товаров: даже 1 п. п. мы вынуждены закладывать в цену, компенсировать эти издержки из-за роста кредитной ставки за счет прибыли мы уже не можем», – сказал изданию Дмитрий Шашкин.

Зависимость российских брендов техники от ключевой ставки Центробанка объяснил изданию директор департамента бытовой электроники OCS Владислав Бородин. По его словам, производство техники в России включает в себя аванс контрактному производителю в размере 15-20% общей стоимости еще на этапе размещения заказа. В начале производства ему передаются еще 40% итоговой суммы, а остаток в размере 40-45% он получает непосредственно перед отправкой товара. Бородин подчеркнул, что «некоторые производители раньше прибегали к кредитованию заказчика продукции, но сейчас уже не готовы идти на такой шаг».

Уже даже Китай не спасает

Чтобы снизить себестоимость производства техники, многие российские бренды организовывают выпуск своей техники на китайских фабриках. За счет более внушительных объемом производства они зачастую могут предложить клиентам более выгодные расценки в сравнении с российскими заводами.

Но и эта схема, до этого исправно работавшая годами, теперь начала сбоить. «Производство в Китае в силу ряда причин (логистика, курс юаня – прим. CNews) становится менее выгодным, мы будем искать возможности развития сотрудничества с заводами в других странах», – сказал «Коммерсанту» генеральный директор бренда Vard Алексей Беляков.

Беляков тоже сообщил, что Vard планирует «небольшое» снижение объемов выпуска бытовой техники с 2025 г. Насколько именно оно просядет, он уточнять не стал.

Противоположное мнение

Пока одни бренды готовятся к падению производства, другие, напротив, нацелены на его рост. Как сообщили CNews представители группы «М.Видео-Эльдорадо», ритейлер намерен «наращивать долю продаж ассортимента "М.Видео Only", включая СТМ». «Мы не планируем снижать количество заказов, более того, планируется значительный рост объема продаж наших СТМ в 2025 г.», – добавили они.

Также в ритейлере рассказали CNews, что к концу III квартала 2024 г. (1 июля – 30 сентября) «представленность ассортимента "М.Видео Only» в количественном выражении выросла более, чем в два раза год к году». «Ассортимент собственных торговых марок с начала текущего года расширился тремя новыми категориями: климатическая техника, товары по уходу за одеждой и аксессуары для компьютеров», – подчеркнули в компании.

«Доля уникального для рынка ассортимента, включая собственные торговые марки, бренды, линейки и товары, представленные только в "М.Видео" и "Эльдорадо", выросла с 11,5% в III квартале 2023 г. до 22% в III квартале 2024 г», – подытожили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Глава департамента крупной бытовой техники российского дистрибьютора «Марвел-Дистрибуции» Лариса Сенина сообщила «Коммерсанту», что сокращение заказов на производство техники в КНР не станет причиной пропорционального сокращения всего российского рынка в количественном выражении. «У ритейлеров и дистрибьюторов всегда есть запасы техники на складах, которые позволят поддерживать достаточный ассортимент в течение четырех-пяти месяцев», – добавила она.