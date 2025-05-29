В России обвал рынка бытовой техники из-за роста цен. Холодильники и стиральные машины перестают покупать, особенно китайские

В России в начале 2025 г. резко упали продажи бытовой техники. Основная причина – ее стремительное удорожание. Также на рынке сменился лидер – если раньше им была китайская Haier, то теперь пальма первенства у итальянской Indesit, которая в России представлена десятилетиями.

Спрос упал

Россияне стали покупать бытовую технику в значительно меньших количествах. Как пишет «Коммерсант», по итогам I квартала 2025 г. (1 января – 31 марта) продажи одних только холодильников, без которых невозможно представить современный быт, сократились на 10% год к году в натуральном выражении. За отчетный период было реализовано лишь 614 тыс. новых холодильников.

Также издание отмечает, что на российском рынке холодильников внезапно сменился лидер – китайская компания Haier уступила первое место итальянской компании Indesit («Коммерсант» называет ее турецкой компанией). Годом ранее у Haier было 19% рынка, ныне – 13%, тогда как за тот же период времени Indesit нарастила долю с 12% до 15%. К слову, ее техника для российского рынка полностью производится в Липецке.

fabrikasimf / FreePik По прогнозам, падение продаж бытовой техники в России продолжится как минимум до конца 2025 года

Тройку лидеров замыкает турецкая Beko, как и годом ранее. Однако это не означает, что она полностью сохранила прежние позиции – ее доля упала на 1 процентный пункт, составив 6%.

Что по деньгам

В итоге всего три компании, притом иностранные, занимают 40% российского рынка холодильников в натуральном выражении. В деньгах же ситуация другая – игроки в первой тройке те же, но их расположение немного иное.

Так, Beko находится на третьей позиции с долей 5,9%, которая за год никак не изменилась. «Серебро» у Indesit с долей 11,4% против 8,9% годом ранее.

На первом месте расположилась Haier, доля рынка которой упала с прошлогодних 28,6% до нынешних 21%. В сумме на эти компании пришлось 38,3% российского рынка холодильников.

В целом же рынок бытовой техники в России в денежном выражении за год упал на 3%, составив 26,7 млрд руб.

Повременить с покупкой стиральной машины

Россияне стали экономить на покупке не только холодильников – стиральные машины, не менее неотъемлемая часть современного быта, тоже не могут похвастаться ростом продаж в стране. Их отгрузки тоже сократились на 10% в натуральном выражении – за I квартал 2025 г. было реализовано 866 тыс. таких устройств.

Однако в деньгах рынок немного подрос – на 2%, до 29,9 млрд руб. С учетом меньшего числа реализованных машин можно сделать вывод, что они ощутимо выросли в цене.

Первое место по объему продаж удерживает Haier, доля которой в натуральном выражении за год упала с 19% до 14%. Indesit, расположившись на второй строчке рейтинга, напротив, наращивает долю – с 12% до 13% за тот же период.

Цены вверх

Помимо общего спада продаж крупной бытовой техники, российский рынок столкнулся еще и с тем, что потребители стали приобретать более дешевые модели. «Основной тренд на рынке холодильников в 2025 г. связан с уходом покупателей из среднего и премиум ценовых сегментов в сторону более бюджетных моделей», – сообщил «Коммерсанту» бизнес-аналитик «Марвел-Дистрибуции» Марк Яссер.

По мнению Яссера, причин падения продаж бытовой техники в России несколько. На первое место он поставил самую очевидную причину – высокую ключевую ставку Центробанка, в настоящее время самую высокую за последние 15 лет. Она составляет 21% и напрямую влияет на ставки по кредитам как для обычных потребителей, так и для бизнеса. А чем выше ставки для бизнеса, тем в итоге выше цены в магазинах, потому что большинство ритейлеров и дистрибьюторов бытовой техники, как и любой другой техники, приобретают ее именно в кредит.

По прогнозу главы департамента бытовой электроники OCS Владислава Бородина, к концу 2025 г. на фоне высокой ключевой ставки продажи бытовой техники в России упадут еще на 10%.

Вторая причина, которую озвучил Марк Яссер, это сокращение ввода нового жилья в России.

Опрошенные изданием эксперты считают, что смена лидера продаж в натуральном выражении – это логичное следствие сложившихся в стране условий. «Beko и Indesit более народные марки по цене по сравнению с Haier, соответственно, идет смещение со среднего сегмента в "средний-минус"», – сообщил «Коммерсанту» учредитель бренда бытовой техники Jacky`s и совладелец бренда Schaub Lorenz Гусейн Иманов.

Также на смену лидера повлияла и локализация производства бытовой техники в России, отметили в «М.Видео-Эльдорадо». После 24 февраля 2022 г. американский владелец трех заводов Whirlpool в Липецке продал их за 220 млн евро турецкой компании Arcelik (производит технику Indesit, Beko и др.).

В результате теперь в Липецке ведется производство холодильников и стиральных машин брендов Indesit и Hotpoint, «что обеспечивает стабильные поставки и позволяет сохранять конкурентные цены на продукцию данных брендов», сообщили «Коммерсанту» в «М.Видео-Эльдорадо». В компании также отметили, что у Haier есть завод в Набережных Челнах, однако часть техники, как и раньше, ввозится из Китая. Это в итоге негативно отражается на себестоимости, логистике и итоговых ценах, которые потребители видят на ценниках.