Россияне решили выкупить заводы сбежавших из страны LG, Bosch и Samsung

Российские производители бытовой техники присматриваются к заводам ушедших из страны технологических гигантов LG, Bosch и Samsung. В числе заинтересованных – Kuppersberg и Schaub Lorenz, производители холодильников, вытяжек и варочных панелей. Также на производственные предприятия положила глаз китайская компания Hisense.



В очередь за заводами

Производители бытовой техники из России и Китая интересуются покупкой и арендой производственных мощностей зарубежных компаний LG, Bosch и Samsung, которые перестали работать в нашей стране после начала военной спецоперации на Украине весной 2022 г. О том, что переговоры по локализации их производства уже ведутся с Минпромторгом, пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Известно, что покинутыми заводами интересуется Hisense, китайский производитель холодильников, стиральных машин, телевизоров и другой техники. Обсуждают приобретение производств и отечественные компании Kuppersberg и Schaub Lorenz, выпускающие кухонную технику: холодильники, вытяжки, варочные панели, посудомоечные машины, микроволновые печи и др.

Сейчас оба российских интересанта работают в формате контрактного производства в Китае и Турции.

Информацию о переговорах изданию подтвердил коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов, сообщивший, что вендоры планируют не только производство под собственным брендом, но и размещение контрактного производства бывших хозяев предприятий. Собеседник уточнил, что Минпромторг согласия пока не дал, хотя в ведомстве неоднократно заявляли, что «поддерживают локализацию высокотехнологичных производств».

Глава Kuppersberg Дмитрий Шашкин сообщил изданию, что напрямую к покинувшим Россию вендорам компания не обращалась, однако действительно рассматривает перенос производства в Россию. В Schaub Lorenz уточнили, что переговоры с LG, Bosch и Samsung не вели.

На какие предприятия претендуют

Samsung принадлежит завод в Калужской области, на котором он с 2008 г. производит телевизоры, мониторы и стиральные машины. Предприятие представляет собой гигантский комплекс из нескольких цехов, суммарная площадь всех его помещений – около 40,6 тыс. кв. м. Завод имеет отдельный цех для производства печатных плат и микросхем, а также цех термопластового литья.

С конца марта 2022 г. его работа была приостановлена, однако в июне 2022 г. частично возобновилась. В компании объясняли, что произведенную технику будут поставлять в страны ближнего зарубежья, и россиянам она не достанется.

LG Electronics принадлежит производство в Рузском районе Московской области. Это один из самых крупных в Европе заводов с общей численностью сотрудников 1 450 человек, уточняли в компании. Строительство предприятия началось в апреле 2005 г., полноценно функционировать оно начало через год.

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На территории общей площадью 47 га действуют корпуса, в которых производятся телевизоры, холодильники и стиральные машины – от доступных до премиальных моделей. Осенью 2022 г. в СМИ появились слухи о том, что компания намерена перенести его в Узбекистан или Казахстан. Позже руководство компании их опровергло.

В августе 2022 г. стало известно, что российская структура Bosch, которая занимается выпуском холодильников и стиральных машин, ищет покупателей на предприятия – оба расположены в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом. Всего у компании в стране семь производств: стиральных машин и холодильников в Ленинградской области, электроинструментов, автокомпонентов, отопительного оборудования и радиаторов в городе Энгельс Саратовской области и автокомпонентов в Самарской области.

Как Россию покидали технологические гиганты

Напомним, после начала конфликта на Украине южнокорейская компания Samsung заявила об остановке поставок своей продукции в Россию. В сентябре 2022 г. стало известно, что компания может возобновить поставки своей техники на российский рынок, в частности смартфонов, до конца 2022 г.

Немецкая Bosch не делала заявлений об остановке поставок в Россию, однако из-за невозможности ввозить европейские комплектующие в страну из-за экспортных ограничений ЕС, ее предприятия были остановлены.

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LG взяла пример с Samsung в середине марта 2022 г., остановив поставки. Уже к июлю 2022 г. россияне охладели к южнокорейским телевизорам. Доли рынка LG и Samsung в натуральном выражении обвалились вдвое, и их место тут же заняли китайские бренды.