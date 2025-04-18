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СофтМастер


СофтМастер — дистрибьютор Aqara, Uwant, JMGO и ECOVACS.

Судебные дела (6) на сумму 106 300 277 ₽
в качестве истца (1) на сумму 2 877 478 ₽
в качестве ответчика (4) на сумму 103 422 798 ₽


18.04.2025 Aqara расширяет экосистему умного дома: представлены центр умного дома M100 и многофункциональный датчик температуры W100 с поддержкой Matter 1
10.04.2025 Aqara.ru представила четыре новинки в мире умного дома: устройства вышли в ограниченном тираже 1
12.03.2025 «СофтМастер» объявил о старте продаж Ecovacs Deebot X8 PRO Omni в России 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

СофтМастер и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12232 2
Yandex - Яндекс 7617 2
Aqara - Акара.Ру 29 2
Ecovacs Robotics 7 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 332 1
Google LLC 11913 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 883 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1813 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31533 3
IEEE 802.15.4 - ZigBee - Спецификация сетевых протоколов 168 2
Matter - Project CHIP 38 2
Оповещение и уведомление - Notification 4797 2
Thread - OpenThread - протокол среднего уровня интернета вещей, основанный на энергоэффективном беспроводном стандарте 6LoWPAN 42 2
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 645 1
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 234 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10227 1
HVAC - Климатическое оборудование - Увлажнитель воздуха - Humidifier - Вентилятор-увлажнитель воздуха - Air Multiplier and Humidifier 92 1
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RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 413 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2633 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13584 1
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Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12609 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24809 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3479 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13973 1
БТиЭ - Защита от протечек воды - системы контроля протечек воды 169 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1268 1
Освещение - dim - диммер - светорегулятор 17 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2995 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68128 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14461 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12660 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8793 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1294 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5432 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5591 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24550 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1214 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6110 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3244 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24609 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 549 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3234 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6444 1
Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 75 2
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 210 1
Ecovacs Deebot 11 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 658 1
Omni - криптовалюта 88 1
Кожевников Дмитрий 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 147646 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3080 2
Английский язык 6718 1
Зоология - наука о животных 2680 1
Ботаника - Растения - Plantae 1066 1
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