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СофтМастер
СофтМастер и организации, системы, технологии, персоны:
|Apple Inc 12232 2
|Yandex - Яндекс 7617 2
|Aqara - Акара.Ру 29 2
|Ecovacs Robotics 7 1
|СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 332 1
|Google LLC 11913 1
|Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 75 2
|Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 210 1
|Ecovacs Deebot 11 1
|Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 658 1
|Omni - криптовалюта 88 1
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