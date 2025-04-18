Разделы

Техника
|

Aqara расширяет экосистему умного дома: представлены центр умного дома M100 и многофункциональный датчик температуры W100 с поддержкой Matter

«СофтМастер», официальный дистрибьютор бренда Aqara в России, представил на российском рынке два новых устройства.

Центр умного дома M100 — компактный центр управления с поддержкой Matter, Thread и Wi-Fi 6, объединяющий до 100 устройств в единую экосистему. Многофункциональный датчик температуры W100 — точный датчик температуры и влажности со встроенным дисплеем, обеспечивающий автоматизацию климата и совместимость с Apple Home, Google Home, и другими платформами управления умным домом.

Оба устройства работают на протоколах нового поколения (Zigbee, Thread,)и стандарте Matter.

Центр умного дома M100

Обновленный Hub M100 — это не просто хаб, а мост между разными экосистемами. Он поддерживает Matter Bridge, что позволяет подключать Zigbee-устройства к Apple Home, Google Home, Amazon Alexa, и др.

Ключевые особенности: Thread Border Router — стабильная работа с устройствами Thread; Wi-Fi 6 (2,4 ГГц); поддержка до 100 устройств (Zigbee/Thread); MagicPair — мгновенное сопряжение без сложных настроек; компактный дизайн и питание через USB-A — можно подключить к роутеру.

Сценарии использования

Объединение устройств разных стандартов. Центр умного дома M100 выступает центральным узлом и соединяет Zigbee-устройства с экосистемами Apple Home, Google Home, «Яндекс Алиса» и Sber . Например, можно управлять умными лампочками Zigbee с помощью умной колонки «Яндекса» или создавать сценарии с датчиками Aqara в приложении Google Home.

Автоматизация безопасности. При срабатывании датчика открытия двери хаб может включить камеру наблюдения, отправить уведомление на телефон и активировать сирену. Если добавить датчик протечки воды, система автоматически перекроет водоснабжение через электропривод.

Управление освещением по расписанию. Хаб позволяет настроить сложные сценарии: например, вечером оттенок света в гостиной плавно становится теплее, а ночью свет включается только при срабатывании датчиков движения в коридоре.

Резервное управление без интернета. Даже при отключении сети хаб продолжает работать с подключенными устройствами через локальные протоколы (Zigbee/Thread). Пользователи смогут управлять светом и другими устройствами через локальные автоматизации.

Датчик температуры W100: точный контроль микроклимата с дисплеем

Многофункциональный датчик температуры W100 непрерывно фиксирует показатели и при изменении температуры присылает уведомление или запускает автоматизации. Для расширенных возможностей автоматизаций предусмотрены три настраиваемые кнопки, например для управления кондиционером или терморегуляторами

Ключевые особенности: встроенный дисплей — данные всегда под рукой; поддержка Matter, Zigbee и Thread — совместимость с популярными экосистемами; автономность до двух лет (на смартфон приходит уведомление о разряде батареи); три варианта установки — на стол, стену или магнит.

Сценарии использования

Точный контроль микроклимата. Можно разместить датчик у кровати, чтобы термостат поддерживал идеальную температуру для сна.

Защита от сырости и плесени. В ванной или подвале датчик при повышении влажности включит вытяжку или отправит предупреждение на смартфон.

Уход за растениями. Можно разместить W100 возле комнатных растений — при падении влажности ниже заданного уровня система включит увлажнитель или отправит напоминание о поливе.

Удаленный мониторинг. Для загородного дома: датчик предупредит о резком похолодании (риск замерзания труб) или перегреве (пожарная безопасность), даже когда пользователей нет на месте.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Новые видеокарты Intel тормозят на ПК со старыми процессорами. Решения нет, Intel разводит руками

Будущее микросхем под угрозой. Между транзисторами стало слишком мало места, и они теперь слишком сильно греются

Сотни миллионов людей в одночасье стали мишенями для хакеров. Виновата ОС Android

Hewlett-Packard заплатит миллионы долларов за завышение цен на ПК и периферию

Глава Nvidia: Мы будем использовать малейшую возможность для обслуживания интересов своих клиентов в Китае

В России выпущены современные серверы на новой партии процессоров Baikal-S и отечественных платах

Конференции

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025

Low-code и no-code 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Как помыть окна весной и не устать: лучшие роботы для мойки окон

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153