Aqara расширяет экосистему умного дома: представлены центр умного дома M100 и многофункциональный датчик температуры W100 с поддержкой Matter

«СофтМастер», официальный дистрибьютор бренда Aqara в России, представил на российском рынке два новых устройства.

Центр умного дома M100 — компактный центр управления с поддержкой Matter, Thread и Wi-Fi 6, объединяющий до 100 устройств в единую экосистему. Многофункциональный датчик температуры W100 — точный датчик температуры и влажности со встроенным дисплеем, обеспечивающий автоматизацию климата и совместимость с Apple Home, Google Home, и другими платформами управления умным домом.

Оба устройства работают на протоколах нового поколения (Zigbee, Thread,)и стандарте Matter.

Центр умного дома M100

Обновленный Hub M100 — это не просто хаб, а мост между разными экосистемами. Он поддерживает Matter Bridge, что позволяет подключать Zigbee-устройства к Apple Home, Google Home, Amazon Alexa, и др.

Ключевые особенности: Thread Border Router — стабильная работа с устройствами Thread; Wi-Fi 6 (2,4 ГГц); поддержка до 100 устройств (Zigbee/Thread); MagicPair — мгновенное сопряжение без сложных настроек; компактный дизайн и питание через USB-A — можно подключить к роутеру.

Сценарии использования

Объединение устройств разных стандартов. Центр умного дома M100 выступает центральным узлом и соединяет Zigbee-устройства с экосистемами Apple Home, Google Home, «Яндекс Алиса» и Sber . Например, можно управлять умными лампочками Zigbee с помощью умной колонки «Яндекса» или создавать сценарии с датчиками Aqara в приложении Google Home.

Автоматизация безопасности. При срабатывании датчика открытия двери хаб может включить камеру наблюдения, отправить уведомление на телефон и активировать сирену. Если добавить датчик протечки воды, система автоматически перекроет водоснабжение через электропривод.

Управление освещением по расписанию. Хаб позволяет настроить сложные сценарии: например, вечером оттенок света в гостиной плавно становится теплее, а ночью свет включается только при срабатывании датчиков движения в коридоре.

Резервное управление без интернета. Даже при отключении сети хаб продолжает работать с подключенными устройствами через локальные протоколы (Zigbee/Thread). Пользователи смогут управлять светом и другими устройствами через локальные автоматизации.

Датчик температуры W100: точный контроль микроклимата с дисплеем

Многофункциональный датчик температуры W100 непрерывно фиксирует показатели и при изменении температуры присылает уведомление или запускает автоматизации. Для расширенных возможностей автоматизаций предусмотрены три настраиваемые кнопки, например для управления кондиционером или терморегуляторами

Ключевые особенности: встроенный дисплей — данные всегда под рукой; поддержка Matter, Zigbee и Thread — совместимость с популярными экосистемами; автономность до двух лет (на смартфон приходит уведомление о разряде батареи); три варианта установки — на стол, стену или магнит.

Сценарии использования

Точный контроль микроклимата. Можно разместить датчик у кровати, чтобы термостат поддерживал идеальную температуру для сна.

Защита от сырости и плесени. В ванной или подвале датчик при повышении влажности включит вытяжку или отправит предупреждение на смартфон.

Уход за растениями. Можно разместить W100 возле комнатных растений — при падении влажности ниже заданного уровня система включит увлажнитель или отправит напоминание о поливе.

Удаленный мониторинг. Для загородного дома: датчик предупредит о резком похолодании (риск замерзания труб) или перегреве (пожарная безопасность), даже когда пользователей нет на месте.