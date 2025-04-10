Aqara.ru представила четыре новинки в мире умного дома: устройства вышли в ограниченном тираже

Компания «СофтМастер», официальный дистрибьютор бренда Aqara в России, представила на российском рынке четыре новых устройства, которые обещают изменить подход к управлению домашним пространством. Об этом CNews сообщили представители

Aqara Panel Hub S1 Plus

Первое устройство — Aqara Panel Hub S1 Plus, это сенсорная панель управления умным домом с экраном диагональю 6,9 дюйма. Aqara Panel Hub S1 Plus представляет собой многофункциональный хаб Zigbee 3.0, который также поддерживает стандарт Matter. Это означает, что она может быть интегрирована в различные Matter-экосистемы.

Панель позволяет настраивать персонализированные дашборды, где будет отображаться информация о текущем состоянии устройств, следить за расходом энергии и даже транслировать видео с камер Aqara. Aqara Panel Hub S1 Plus станет центральным элементом умного дома и позволит обеспечить удобный доступ ко всем устройствам, а также управлять ими с одного экрана. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу, пользователи смогут легко настраивать сценарии автоматизации и контролировать все процессы в доме.

Aqara Display Switch V1 EU

Следующее устройство — Aqara Display Switch V1 EU. Этот настенный выключатель оснащен 2,08-дюймовым LCD-экраном и двумя физическими кнопками, что делает его идеальным решением для управления освещением и другими устройствами в доме. Идентифицировать функции каждой кнопки теперь стало еще проще благодаря встроенному экрану и возможности отображать настраиваемый текст и значки.

Aqara Display Switch V1 EU также работает как Zigbee-ретранслятор, что улучшает стабильность связи между устройствами в локальной сети умного дома. Устройство полностью совместимо с Apple Home и другими популярными экосистемами умного дома, что делает его универсальным инструментом для управления пространством дома. Благодаря этому выключателю пользователи смогут управлять освещением и другими умными устройствами одним нажатием кнопки, а также интегрировать его в сложные сценарии и автоматизации, например:

Выход из дома. При нажатии на беспроводную клавишу V1 выключатся светильники и закроются шторы. Этот режим может быть использован при выходе из дома, чтобы обеспечить мгновенное выключение света и закрытие штор по всему дому.

Безопасное освещение ночью. При приближении человека к устройству, выключатель V1 включит светодиодную ленту T1, обеспечивая безопасное передвижение в доме.

Dimmer Switch H2 EU

Третья новинка — Dimmer Switch H2 EU, который представляет собой настенный диммер с поворотной кнопкой. Это устройство подходит для различных типов ламп, в том числе для светодиодных и накаливания. Dimmer Switch H2 EU поддерживает современные протоколы Thread и Zigbee, а также стандарт Matter, что обеспечивает надежное соединение и легкость интеграции в систему умного дома.

С помощью Dimmer Switch H2 EU можно легко регулировать яркость света в зависимости от времени суток или настроения. Создать уютную атмосферу для романтического вечера или включить режим яркого освещения для работы — все это становится возможным с помощью одного устройства. Кроме того, диммер можно использовать в создании сценариев автоматизаций, чтобы освещение автоматически изменялось в зависимости от ваших привычек или внешних условий.

Aqara Smart Lock U300

Последнее устройство в списке — Aqara Smart Lock U300. Этот умный дверной замок создан с учетом современных требований к безопасности и удобству. Он устойчив к неблагоприятным погодным условиям и морозу до -30°C, что делает его прекрасным выбором для использования как внутри помещений, так и на улице.

Aqara Smart Lock U300 оснащен высокотехнологичным сканером отпечатков пальцев и поддерживает множество способов разблокировки: от традиционного ключа до NFC-меток и мобильного приложения. Устройство использует AES-шифрование и защиту от подглядывания при вводе PIN-кода. Благодаря работе на протоколе Thread и поддержке стандарта Matter, замок легко интегрируется в современные сторонние экосистемы умного дома, такие как Apple Home, Google Home и другие. Замок не только обеспечивает высокий уровень безопасности вашего дома, но и предлагает пользователям удобство — контроль доступа к дому удаленно, получение уведомлений о входах и выходах, а также настройка временных ключей для гостей или обслуживающего персонала.