Aqara представляет камеру хаб G5 Pro (PoE / Wi-Fi) – для безопасности и автоматизации умного дома

Aqara анонсирует выход новой модели камеры хаба G5 Pro на российском рынке, которая предлагает не только видеозапись, но и возможности для управления умным домом. Камера Aqara G5 Pro (PoE / Wi-Fi) объединяет в себе функции видеонаблюдения и центра управления умным домом, предлагая пользователям уникальную возможность контролировать свою безопасность и автоматически управлять устройствами в доме. Об этом CNews сообщили представители «СофтМастер».

Функции и особенности

Камера Aqara G5 Pro оснащена технологией Full Color Night Vision, которая позволяет получать полноцветное изображение даже в полной темноте. Разрешение камеры – 4 МП (1520p), угол обзора – 133 градуса. Дифференцированная диафрагма f/1.0 захватывает в четыре раза больше света, что улучшает ночную съемку.

Aqara Aqara представляет камеру хаб G5 Pro (PoE / Wi-Fi

Камера G5 Pro за по стандарту IP65, что делает ее устойчивой к погодным условиям — от дождя до снега — и позволяет использовать устройство в самых различных климатических условиях, включая температуры до -30°C. Камера может работать на улице и в помещениях, обеспечивая надежную работу в любых условиях.

Локальная обработка данных

Одной из ключевых особенностей модели G5 Pro является возможность локальной обработки данных на основе ИИ. Это означает, что камера распознает лица, животных, автомобили и звуки без необходимости отправлять информацию в облако. Это повышает уровень конфиденциальности и безопасности, так как все данные остаются на устройстве или могут быть сохранены на локальных серверах, таких как NAS.

Встроенная память и видеозапись

Aqara G5 Pro имеет 32 ГБ встроенной памяти, что позволяет записывать видео в течение 24-28 часов. Это делает камеру идеальным решением для долгосрочного видеонаблюдения без необходимости подключения к облачным сервисам для хранения данных. При этом, для обеспечения дополнительной надежности, видео может быть сохранено и на iCloud, NAS или Aqara Cloud.

Звук и коммуникация

Для удобства пользователей камера G5 Pro оснащена динамиком (100 дБ) и микрофоном, что позволяет не только записывать видео, но и вести полноценную двухстороннюю связь. Это особенно полезно для общения с гостями или членами семьи, находящимися вблизи камеры.

Центр управления умным домом

Aqara G5 Pro является не только камерой видеонаблюдения, но и центром управления умным домом. Она поддерживает протоколы Zigbee 3.0 и Thread, что позволяет управлять устройствами, интегрированными в систему умного дома. Это обеспечивает возможность создания различных сценариев и автоматизаций для улучшения комфорта и безопасности.

Варианты подключения

Для пользователей, имеющих готовую инфраструктуру Ethernet, модель PoE (Power over Ethernet) предоставляет возможность подключения через RJ45. Это решение позволяет передавать данные и обеспечивать питание по одному кабелю, что идеально подходит для модернизации старых систем видеонаблюдения.

Для тех, кто предпочитает более гибкие решения, камера G5 Pro Wi-Fi поддерживает подключение как на частоте 2.4 ГГц, так и 5 ГГц, Вариант подключения к интернету зависит от версии камеры.

Установки и питание

Для монтажа достаточно выбрать подходящее место для камеры, подключить ее к сети (через Wi-Fi или Ethernet) и настроить устройство через приложение. Питание камеры осуществляется через USB-C (5V 2A), а версия PoE использует 48В 0,27A.

Автоматизация и сценарии

Камера Aqara G5 Pro позволяет настроить автоматизации. Например, если камера распознает незнакомое лицо, она может активировать освещение, имитируя присутствие в доме и отпугивая потенциальных преступников. Также, когда камера фиксирует возвращение члена семьи, она может автоматически включить освещение в доме и открыть шторы.

Доступность

Камера Aqara G5 Pro (PoE / Wi-Fi) уже доступна для заказа. Камера G5 Pro также интегрируется с Apple HomeKit Secure Video. Видео, снятые камерой, шифруются и не загружаются в облако, включая iCloud. Это решение предоставляет пользователям полный контроль над своими данными, минимизируя риск утечек.