Сверхтонкий iPhone Air с треском провалился. Продажи просели, Apple сокращает производство

Apple вынуждена сократить объемы выпуска смартфонов iPhone Air. Новинка, на которую она сделала ставку в 2025 г., не вызвала ажиотаж – продажи по миру минимальны. Потребителям оказался не нужен компромиссный смартфон со слабой батареей и без физических SIM-карт, пусть и супертонкий.

iPhone Air к успеху шел, не получилось

Apple урезала производство своего новейшего смартфона iPhone Air, пишет издание Nikkei Asian Review. Основная причина – неожиданно низкий спрос на эту модель, на который компания из Купертино явно не рассчитывала.

iPhone Air – пока уникальный смартфон Apple. Это первый в ее истории мобильник, не умеющий работать с физическими SIM-картами – у него нет под них слота, внутри него наличествует исключительно чип eSIM. Связано это с минимальной толщиной смартфона – всего 5,6 мм, что делает его самым тонким iPhone в истории. Для сравнения, толщина вышедшего одновременно с iPhone Air смартфона iPhone 17 с большой батареей и SIM-слотом – 8 мм.

Однако пользователи не оценили усилия Apple по созданию столь тонкого мобильника и не поспешили за ним в магазин. У iPhone Air сразу же нашлось несколько недостатков – помимо отсутствия поддержки SIM-карт это очень слабая автономность и хрупкое стекло камеры.

Apple iPhone Air

И то, и другое весьма критично. В эпоху, когда емкость батарей в смартфонах на Android с успехом перевалила за 7000 и даже 8000 мАч, новейший и очень дорогой iPhone Air поставляется с аккумулятором на 3149 мАч. А камера у него и вовсе всего лишь одна, так что повреждение ее стекла моментально лишает смартфон одной из основных его функций.

Все очень плохо

Первоначально на iPhone Air должно было приходиться 10-15% от общего объема выпущенных смартфонов Apple. Теперь же, по данным Nikkei Asian Review, Apple снизила объемы выпуска iPhone Air настолько, что теперь они сопоставимы по своим масштабом с количеством выпускаемых iPhone, готовящихся к завершению своего производства. Иными словами, смартфон, на который Apple делала ставку, по решению потребителей превратился в аутсайдера. Они проголосовали кошельком за более привычные и понятные им модификации iPhone.

Точные объемы выпуска издание не приводит. Оно сообщает лишь, что в сумме в 2025 г. Apple выпустит такое же количество смартфонов серии iPhone 17 (iPhone Air входит в нее), как и планировала – около 95 млн, вот только теперь среди них будут доминировать 17 и 17 Pro, а также самый крупный 17 Pro Max. На них спрос оказался выше, чем планировала Apple, и теперь она старается, чтобы предложение соответствовало ему.

Напомним, что у Apple также есть и бюджетный 16е образца весны 2025 г. – он все еще выпускается, как и прошлогодний iPhone 16, но Apple эти модели уже не продвигает.

Даже Китай не помог

Нарастить суммарные общемировые продажи iPhone Air не помог даже Китай, где этот смартфон оказался настоящим бестселлером. Ни один из известных китайских брендов смартфонов пока не предлагает ничего похожего – ни у Xiaomi, ни у Redmi, ни у Realme, OnePlus, Infinix и пр. и близко нет столь же тонких и производительных смартфонов.

Apple Одна камера - в числе главных минусов iPhone Air, по мнению пользователей

Важно подчеркнуть, что iPhone Air поначалу был запрещен к продаже в Китае – власти страны не допускают реализацию смартфонов без физических SIM-карт. Но специально для iPhone Air было сделано исключение, и первые партии iPhone Air в КНР были раскуплены едва ли не мгновенно.

Что именно повлияло на решение Китая допустить iPhone Air к продаже, на момент выхода материала оставалось неизвестным. Напомним, что Apple – американская компания, а Китай и США давно погрязли в торговой войне, длящейся более семи лет.

Где-то это уже было

За последние годы Apple уже бывала в ситуации, когда смартфон-фаворит оказывался не нужен аудитории. В 2020 г. состоялся дебют iPhone 12 mini, который своими габаритами отсылал к классическим iPhone 4 и iPhone 5, то есть был очень крошечным. Но пользователи сразу же невзлюбили его, притом по той же причине, что и iPhone Air – из-за крайне посредственной автономности.

Apple пришлось спешно сокращать объемы производства iPhone 12 mini, а после и вовсе прекращать его выпуск. Однако перекроить планы по выпуску смартфонов 2021 модельного года она уже не успела, вследствие чего осенью 2021 г. свет увидел iPhone 13 mini. Он тоже провалился в продаже, как и предшественник – мало кто хотел пользоваться смартфоном, заряда которого часто не хватало даже на световой день.

В 2022 г. крошечный 5,4-дюймовый iPhone 13 mini был заменен на гигантский 6,7-дюймовый iPhone 14 Plus. Но и этот аппарат тоже не снискал популярности, хотя Plus-модель в итоге просуществовала целых три года. Именно на смену iPhone 16 Plus образца 2024 г. в итоге и пришел 6,5-дюймовый iPhone Air.