Покупатели катастрофически разочаровались в новых iPhone. Apple резко сокращает производство

Apple снизила объемы производства своих смартфонов на 20% - 75 млн в первом полугодии 2021 г. вместо запланированных 96 млн. В первую очередь это коснется iPhone 12 mini – самого дешевого и самого компактного смартфона Apple в ее новой линейке. Он разочаровал покупателей слабой автономностью и маленьким экраном, и в итоге он провалился в продаже.

Смартфонов Apple будет меньше

Компания Apple отдала распоряжение по значительному сокращению объемов производства своих смартфонов. Как пишет Nikkei Asian Review, в декабре 2020 г. она попросила своих поставщиков обеспечить поставки компонентов в количестве, достаточном для сборки 96 млн всех имеющихся сейчас в продаже смартфонов.

Такой объем Apple намеревалась выпустить в течение первого полугодия 2021 г., и даже в какой-то момент она намекнула партнерам, что есть вероятность выйти за 100 млн iPhone за полгода. Однако в начале марта 2021 г. выяснилось, что техногигант сократил заказы приблизительно на 20% от своих декабрьских планов.

Сейчас Apple, по данным Nikkei Asian Review, нацелилась на выпуск 75 млн iPhone актуальных моделей, и сокращение коснется каждой из них, хотя особенно сильно пострадает iPhone 12 mini, из-за которого все и началось.

Apple показала iPhone 12 mini в октябре 2020 г. вместе с другими смартфонами линейки iPhone 12, и он создавался в первую очередь для ценителей классических и очень компактных по нынешним меркам смартфонов Apple. Сейчас это самый маленький смартфон компании – имея экран с диагональю 5,4 дюйма, он оказался даже меньше по сравнению с 4,7-дюймовым iPhone SE второго поколения, вышедшим в апреле 2020 г. (размеры 132х64х7 мм у iPhone 12 mini против 138х67х7 мм у iPhone SE 2020).

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К тому же iPhone 12 mini – это самый дешевый смартфон в новой линейке Apple. В России он стоит от 70 тыс. руб. ($945 по курсу ЦБ на 10 марта 2021 г.), а в США его можно приобрести за $699 (51,8 тыс. руб.). Но, несмотря на все перечисленное, его продажи оставляют желать лучшего, что и вынуждает Apple сокращать производство.

В чем «провинились» другие смартфоны компании, пока неизвестно. Сама Apple публикацию Nikkei на 10 марта 2021 г. никак не комментировала.

Что не так с iPhone 12 mini

Согласно статистике Omdia, Apple реализовала всего 14,5 млн iPhone 12 mini в IV квартале 2020 г. флагманский 12 Pro Max разошелся тиражом 16,8 млн, а обычный iPhone 12 был продан в количестве 23,3 млн.

По данным Nikkei, Apple собирается уменьшить количество выпускаемых iPhone 12 mini на 70% от своих первоначальных планов, и это еще по самым мягким оценкам, и сделать это она планирует до конца июня 2021 г. Некоторых своих партнеров, пишет издание, она и вовсе попросила временно прекратить производство комплектующих для этого смартфона и задействовать высвободившиеся мощности для выпуска компонентов для флагманских iPhone 12 Pro и 12 Pro Max.

Одна из причин низкой популярности iPhone 12 mini, считает аналитик компании GF Securities Джефф Пу (Jeff Pu), кроется в его главном отличии от других смартфонов компании – в экране. По его словам, потребители могут не ощутить производительность нового процессора А14 или достоинства сетей 5G, которые есть далеко не во всем мире, но сразу увидят разницу в размерах дисплея. И они, считает Джефф Пу, просто предпочтут купить iPhone 11 с экраном на 6,1 дюйма, который, к тому же, стоит значительно дешевле. В США его цена начинается от $599 (44,4 тыс. руб.), а в России за него надо заплатить от 55 тыс. руб. ($743).

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Еще одна проблема iPhone 12 mini – это аккумулятор, сообщил Nikkei Asia Review один из аналитиков компании Isaiah Research. «Батарея iPhone 12 mini намного меньше, чем у более старого iPhone 11, и меньше в сравнении с аккумулятором в iPhone 12, который стоит всего на $100 долларов <...> Телефон с модемом 5G обычно потребляет больше энергии, поэтому потребители будут неохотно покупать гаджет с заведомо более худшей автономностью», – отметил эксперт.

АКБ iPhone 12 mini действительно имеет крайне небольшую емкость по сравнению с подавляющим большинством современных смартфонов – всего 2227 мАч. Для примера, во флагмане 2020 модельного года Samsung S20+ стоимостью в России 60 тыс. руб. (то есть он дешевле iPhone 12 mini) используется батарея на 4500 мАч.

По данным Apple, ее новый iPhone 12 mini способен проработать на одном заряде до 15 часов в режиме воспроизведения видео из файла, 10 часов в режиме отображения потокового видео или обеспечить 50 часов проигрывания музыкальных композиций. В реальности эти показатели могут меняться в большую и меньшую стороны в зависимости от конкретных условий эксплуатации.

Здесь следует отметить, что проблемы с автономностью испытывают все четыре смартфона линейки iPhone 12, включая старшие Pro и Pro Max. CNews писал об этом в конце октября 2020 г.

Ситуация под контролем

Несмотря на 20-процентное сокращение заказов на новые iPhone, Apple пока не корректирует свои планы по выпуску около 230 млн смартфонов до конца 2021 г. В сравнении с результатами 2020 г. это на 11,6% больше.

Согласно статистике IDC, за весь 2020 г. Apple реализовала порядка 206 млн iPhone во всем мире. Из них 90,1 млн она отгрузила всего за три месяца – в IV квартале, что может быть связано с ослаблением ограничений, связанных с пандемией коронавируса, и релизом в октябре 2020 г. линейки iPhone 12.

Даже выпуск 75 млн iPhone в первом полугодии 2021 г. вместо 96 млн – это все равно больше на фоне результатов, которых Apple добилась годом ранее. В течение всей первой половины 2020 г. она отгрузила 74,3 млн смартфонов со своим логотипом.