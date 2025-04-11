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Isaiah Research
|11.04.2025
|Крупнейший производитель iPhone в мире экстренно строит гигантский завод на пределами Китая. Его возведут в считанные месяцы 1
|10.03.2021
|Покупатели катастрофически разочаровались в новых iPhone. Apple резко сокращает производство 1
Isaiah Research и организации, системы, технологии, персоны:
|Samsung Electronics 10340 1
|Apple Inc 12219 1
|Samsung Galaxy S20 - смартфон 101 1
|Stafory - робот Вера 334 1
|Apple iPhone 12 222 1
|Apple iPhone 11 260 1
|Apple iPhone SE - Серия смартфонов 193 1
|Apple iPhone - серия смартфонов 7145 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17304 1
|Индия - Bharat 5509 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52417 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147219 1
|Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3686 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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