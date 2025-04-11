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Isaiah Research



11.04.2025 Крупнейший производитель iPhone в мире экстренно строит гигантский завод на пределами Китая. Его возведут в считанные месяцы 1
10.03.2021 Покупатели катастрофически разочаровались в новых iPhone. Apple резко сокращает производство 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Isaiah Research и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10340 1
Apple Inc 12219 1
GF Securities 4 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4887 1
Автономность - обладание автономией, независимость от чего-либо 226 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7462 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9757 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7737 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24497 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2221 1
Samsung Galaxy S20 - смартфон 101 1
Stafory - робот Вера 334 1
Apple iPhone 12 222 1
Apple iPhone 11 260 1
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 193 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7145 1
Pu Jeff - Пу Джефф 5 1
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Индия - Bharat 5509 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52417 1
Россия - РФ - Российская федерация 147219 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3686 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 521 1
Nikkei Asia Review - Нихон кэйдзай симбун 8 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1352677, в очереди разбора - 758985.
Создано именных указателей - 172912.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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