ОВС Оптиковолоконные системы АО

ОВС - Оптиковолоконные системы АО

АО «Оптиковолоконные Системы» — завод по производству оптического волокна, расположенный в Саранске (Республика Мордовия). Официальное открытие завода состоялось 25 сентября 2015 года. Акционерами общества являются РОСНАНО, Газпромбанк и Правительство Республики Мордовия. АО «Оптиковолоконные Системы» производит телекоммуникационные оптические волокна стандартов G.652, G.657.А1, G.657.А2, G.654, в том числе с уменьшенным диаметром 200 микрон и повышенной прочности, оказывает услуги по окраске оптического волокна и нанесении кольцевых меток «Ringmarking». Качество подтверждено ПАО «Ростелеком», российскими кабельными предприятиями и зарубежными потребителями.

СОБЫТИЯ

26.12.2025 Из госпроекта «Умный многоквартирный дом» вышли строители гигантских ЖК «Самолет» и «Эталон» 1
22.07.2024 В России впервые промаркировали оптоволокно 4
20.05.2024 Российские производители оптоволоконных кабелей сократили выпуск на 11%. Китайское дешевле 2
11.03.2024 «Ростелеком» и «Оптиковолоконные Системы» будут развивать отечественные технологии оптических волокон 1
03.07.2023 Россия готовится начать полный цикл выпуска оптоволокна, устранив зависимость от США и Японии 2
03.03.2021 «Оптиковолоконные системы» поставила первую партию оптического волокна нового типа для проекта ТЕА NEXT 1
12.05.2020 Утверждены разработанные при поддержке «Роснано» нацстандарты для цифровых телекоммуникационных кабелей 1
12.09.2019 Российские власти накажут американцев за демпинг на рынке оптоволокна 3
24.06.2019 В России стали делать миллионы км оптоволокна. Но российский рынок захвачен Китаем и США 4
13.02.2019 РВК объявила результаты Национального рейтинга быстрорастущих компаний «Техуспех-2018» 1
26.09.2018 «Оптиковолоконные системы» «Роснано» вышли на полную загрузку мощностей 2
06.07.2018 Власти повышают в 10 раз пошлины на оптоволокно США — основного поставщика России 1
27.12.2017 ФРП выделит почти 2 млрд рублей на автопром, композиты и оптоволокно 1
26.09.2017 «Оптиковолоконные Системы» преодолели отметку в 1 млн км километров оптического волокна 3
28.04.2017 «Оптиковолоконные Системы» представили отечественное оптическое волокно для современных сетей связи 2
21.02.2017 Портфельная компания «Роснано» готова поставлять отечественное оптоволокно 1
07.10.2009 Чубайс инвестирует в российское оптоволокно 2

