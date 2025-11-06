Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185307
ИКТ 14390
Организации 11164
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3526
Системы 26375
Персоны 79724
География 2980
Статьи 1568
Пресса 1257
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2733
Мероприятия 875

ВНИИКП Всероссийский Научно-Исследовательский проектно-конструкторский и технологический Институт Кабельной Промышленности

ВНИИКП - Всероссийский Научно-Исследовательский проектно-конструкторский и технологический Институт Кабельной Промышленности

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


06.11.2025 Экс-полковник Минобороны получил 10 лет за взятки при госзакупке кабелей 1
12.05.2020 Утверждены разработанные при поддержке «Роснано» нацстандарты для цифровых телекоммуникационных кабелей 1
26.09.2017 «Оптиковолоконные Системы» преодолели отметку в 1 млн км километров оптического волокна 1
21.02.2017 Портфельная компания «Роснано» готова поставлять отечественное оптоволокно 1
14.08.2012 В России появился новый «кабельный» ГОСТ 2

Публикаций - 5, упоминаний - 6

ВНИИКП и организации, системы, технологии, персоны:

ОВС - Оптиковолоконные системы АО 16 3
Ростелеком 10257 2
Сарансккабель - Сарансккабель-Оптика - Саранский кабельный завод 12 1
Инкаб 20 1
АйТи 1434 1
Т8 НТЦ 103 1
МКМ - Москабель-Фуджикура 9 1
ГПБ - Газпромбанк 1157 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 763 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 341 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 362 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5202 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 335 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22729 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11138 3
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 894 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12172 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72237 1
Стандартизация - Standardization 2225 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21844 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4827 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7334 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56502 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1637 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 524 1
АйТи СКС - Монтаж структурированной кабельной системы 25 1
Николаев Андрей 17 1
Ткачук Юрий 3 1
Семенов Андрей 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 155412 3
Россия - ПФО - Мордовия Республика 627 3
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 312 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18052 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4078 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13538 1
Азия - Азиатский регион 5723 1
Беларусь - Белоруссия 6006 1
Польша - Республика 1998 1
Чехия - Чешская Республика 1329 1
Австрия - Австрийская Республика 1333 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1049 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31550 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2361 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2249 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 317 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4325 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6006 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54602 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4217 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5282 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3683 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1398049, в очереди разбора - 732471.
Создано именных указателей - 185307.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/