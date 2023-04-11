Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 195999
ИКТ 15099
Организации 11630
Ведомства 1501
Ассоциации 1100
Технологии 3568
Системы 26868
Персоны 85520
География 3087
Статьи 1576
Пресса 1295
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2805
Мероприятия 894

Сарансккабель Сарансккабель-Оптика Саранский кабельный завод

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


11.04.2023 Российской недели высоких технологий – 2023 1
20.03.2023 Российские производители просят ввести пошлины на оптоволокно, чтобы защититься от китайских конкурентов 2
15.06.2021 Российская неделя высоких технологий - 2021 2
14.05.2021 Российская неделя высоких технологий – 2021 2
03.03.2021 «Оптиковолоконные системы» поставила первую партию оптического волокна нового типа для проекта ТЕА NEXT 1
12.09.2019 Российские власти накажут американцев за демпинг на рынке оптоволокна 1
25.04.2017 Связь-2017 1
03.04.2017 25 апреля в Москве начнет работу Международная выставка ИКТ «Связь-2017» 1
21.02.2017 Портфельная компания «Роснано» готова поставлять отечественное оптоволокно 1
07.10.2009 Чубайс инвестирует в российское оптоволокно 2
11.03.2008 «Севкабель» будет сотрудничать с «Метростроем» 1
24.01.2008 «Завод «Сарансккабель» вошел в «Севкабель-Холдинг» 5

Публикаций - 14, упоминаний - 22

Сарансккабель и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 62 5
Инкаб 27 5
Супертел 21 5
Элтекс Коммуникации 28 5
Телта ПТЗ - Пермский телефонный завод 15 4
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 597 4
ОВС - Оптиковолоконные системы АО - ОВС Кварц 23 4
Микроволновая Электроника 3 3
Натекс НТЦ - Натекс интегро - Натекстелеком - Натекс телекомсервис - Натекс нефтегазсвязьпоставка - Натекс спецсвязь - Региональный центр поддержки Натекс Дальний Восток - Натекс спецтелеком - Натекс связьнефтегаз - Натекс-транссвязь - Натекс нетворкс 35 3
Телеконта 3 3
Ростелеком 10789 3
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 149 3
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 3
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 221 3
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 147 3
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 138 2
Rohde&Schwarz - Роде и Шварц Рус 28 2
РИО НТЦ - Радиофотоники и Интегральной Оптики 2 2
Симанитрон - Symanitron - Симанитрон-Электроника НПП 8 2
Старлинк НПП ТД 2 2
Race Communications - Рэйс Коммуникейшн 44 2
Алтай-кабель 4 2
Свободные Технологии Инжиниринг - СТИ 18 2
Fanvil - Фанвил 13 2
Белтелекабаль СЗАО 2 2
3CX 13 2
Samsung Display - Corning Inc - Corning CIS - Корнинг СНГ 2 2
Радиан ТД 13 2
Радиал 4 2
Эликс-Кабель 10 2
Севкабель ГК - Северный Кабель - Северный Кабельный Завод - Соединенные кабельные заводы - Молдавкабель - Белэлектрокабель - Севгеокабель - Севморкабель - Агрокабель - Завод Микропровод - Донбасскабель - Сарансккабель - Цветлит 19 2
Радиофизика - НИИРФ - Научно-исследовательский институт радиофизики имени академика А. А. Расплетина 21 2
Минсккабель - Минский кабельный завод - МКЗ - Инфокабель 2 2
Eltex - Предприятие Элтекс 241 2
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 129 2
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 53 1
RTCloud - РТКлауд 6 1
Imaqliq - Имаклик Сервис 14 1
Неорос - Neoros 12 1
Ангстрем-Телеком 13 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 5
МКМ - Москабель-Фуджикура 9 5
ГПБ - Газпромбанк 1251 3
Снабремсервис - СРС 2 2
Газпром ПАО 1457 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 474 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 387 2
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 70 2
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 65 2
Мосметрострой - Московский метрострой 11 1
ЛентаМет 1 1
Финпроект 1 1
Элинс НТЦ 11 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3769 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13512 5
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 448 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 780 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3040 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3638 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5905 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5378 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3164 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2312 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
Военный Технополис ЭРА - Военный инновационный технополис ЭРА ФГАУ 9 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 238 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 1
CCPIT - China Council for the Promotion of International Trade - Китайский совет по содействию международной торговле 5 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6480 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1522 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 360 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2824 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
Международная академия связи - МАС 46 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 775 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
Электрокабель 13 1
UFI - l'Union des foires internationales - Всемирная ассоциация выставочной индустрии 7 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24895 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22639 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4960 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11419 5
Сеть передачи данных - Data transmission network 4002 5
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1868 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12615 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63642 5
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 882 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26037 4
5G - пятое поколение мобильной связи 2514 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60560 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4508 3
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 429 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7350 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3578 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21258 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3583 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3376 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1906 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7288 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22295 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3045 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27886 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3242 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2249 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1471 2
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 824 2
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 928 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13643 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 546 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2029 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10680 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3227 1
ВОЛС - Dark Fiber - Темное волокно - Темное оптоволокно 34 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6393 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15317 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1736 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 355 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1564 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2959 3
НТИ - Экспортный акселератор Национальной технологической инициативы 4 2
Автодата - Национальная сервисная навигационно-телематическая платформа 10 2
Ростелеком - ТЕА Транзит Европа-Азия ВОЛС - Ростелеком TEA NEXT Транзит Европа-Азия нового поколения - Новая ТрансЕврАзийская магистральная волоконно-оптическая линия связи 37 1
FreePik 1766 1
Samsung Galaxy 1025 1
Заренин Андрей 51 1
Поликарпов Сергей 7 1
Марченко Михаил 4 1
Макаров Геннадий 1 1
Третьяков Максим 3 1
Пихоя Герман 4 1
Собянин Сергей 526 1
Чубайс Анатолий 221 1
Николаев Андрей 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 163708 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18865 7
Япония 13730 5
Беларусь - Белоруссия 6224 5
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 319 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54246 4
Италия - Итальянская Республика 4484 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14734 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1757 4
Европа Восточная 3135 3
Китай - Тайвань 4220 3
Россия - ПФО - Мордовия Республика 649 3
Москва - СЗАО - Северо-Западный административный округ 53 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4175 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47106 2
Азия - Азиатский регион 5872 2
Финляндия - Финляндская Республика 3679 2
Сингапур - Республика 1933 2
Израиль 2829 2
Германия - Федеративная Республика 13098 2
Франция - Французская Республика 8102 2
Испания - Королевство 3813 2
Нидерланды 3708 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 816 2
Иран - Исламская Республика Иран 1149 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1100 2
Кипр - Республика 631 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 720 2
Литва - Литовская Республика 669 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 1056 2
Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 67 1
Европа 24873 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19299 1
Индия - Bharat 5816 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1058 1
Евразия - Евразийский континент 640 1
Узбекистан - Республика 1969 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1645 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56802 5
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1572 5
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 510 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33172 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11248 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21257 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 52 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5942 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6542 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8722 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2545 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1795 2
Правительство РФ - Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации - Концепция технологического развития России 56 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7653 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3590 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3913 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5058 2
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 312 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3521 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 791 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4769 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8124 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52763 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17935 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1688 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 608 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 692 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4383 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5674 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26881 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5405 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6941 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2311 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6078 1
Открытые системы ИД 176 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11525 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2325 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 139 1
РАН - Российская академия наук 2088 1
TeleMultiMedia Forum 2 2
CSTB Telecom & Media 58 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448329, в очереди разбора - 727300.
Создано именных указателей - 195999.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame X60 Ultra Complete: апгрейд флагмана

Лучшие медиаплееры и ТВ-приставки в 2026 году: хиты продаж

Сравнение типов и видов клавиатур: какую выбрать?

Показать еще

Наука

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений
Показать еще