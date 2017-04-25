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Эликс-Кабель
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|25.04.2017
|Связь-2017 1
|03.04.2017
|25 апреля в Москве начнет работу Международная выставка ИКТ «Связь-2017» 1
|25.11.2014
|«X-Com | Системный интегратор» реконструировал центр космической связи «Медвежьи озера» 1
|15.01.2010
|Производитель оптоволокна наказал двойника 2
|29.02.2008
|12 марта в Казани откроется выставка «Связь» 1
|31.10.2007
|Японцы и корейцы построят WiMax в Узбекистане 1
|30.10.2007
|Korea Telecom и Sumitomo приобретут 85% акций узбекского оператора East Telecom 1
|28.05.2007
|Связь-Экспокомм 2007: цирк уехал, бизнес остался 1
|14.02.2007
|CSTB-2007: платное ТВ вытесняет эфир 1
Публикаций - 10, упоминаний - 11
Эликс-Кабель и организации, системы, технологии, персоны:
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448325, в очереди разбора - 727296.
Создано именных указателей - 195999.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448325, в очереди разбора - 727296.
Создано именных указателей - 195999.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.