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Эликс-Кабель

Эликс-Кабель

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


25.04.2017 Связь-2017 1
03.04.2017 25 апреля в Москве начнет работу Международная выставка ИКТ «Связь-2017» 1
25.11.2014 «X-Com | Системный интегратор» реконструировал центр космической связи «Медвежьи озера» 1
15.01.2010 Производитель оптоволокна наказал двойника 2
29.02.2008 12 марта в Казани откроется выставка «Связь» 1
31.10.2007 Японцы и корейцы построят WiMax в Узбекистане 1
30.10.2007 Korea Telecom и Sumitomo приобретут 85% акций узбекского оператора East Telecom 1
28.05.2007 Связь-Экспокомм 2007: цирк уехал, бизнес остался 1
14.02.2007 CSTB-2007: платное ТВ вытесняет эфир 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Эликс-Кабель и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 221 3
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 597 3
Rohde&Schwarz - Роде и Шварц Рус 28 3
Натекс НТЦ - Натекс интегро - Натекстелеком - Натекс телекомсервис - Натекс нефтегазсвязьпоставка - Натекс спецсвязь - Региональный центр поддержки Натекс Дальний Восток - Натекс спецтелеком - Натекс связьнефтегаз - Натекс-транссвязь - Натекс нетворкс 35 3
Супертел 21 2
Элтекс Коммуникации 28 2
East Telecom 6 2
LG Electronics 3719 2
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 419 2
Eltex - Предприятие Элтекс 241 2
Ростелеком - Связьинвест 1719 2
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies 265 2
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 129 2
Сарансккабель - Сарансккабель-Оптика - Саранский кабельный завод 14 2
Uztelecom - Узтелеком - Узбектелеком - Узмобайл 55 2
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 138 2
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 62 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1595 2
3CX 13 2
Телта ПТЗ - Пермский телефонный завод 15 2
СИМ-РОСС НПК 4 1
Уральские заводы ФПГ 5 1
ИНОТЕХ 3 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Промсвязь УЗ - Промсвязь Уфимский завод 20 1
Lambdastream 3 1
Samsung Electronics 10966 1
МегаФон 10523 1
Huawei 4474 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15433 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5794 1
ZTE Corporation 797 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9417 1
Philips 2094 1
Naumen - Наумен 737 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1099 1
HTC Corporation 1512 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 1
Lenovo Motorola 3555 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 3
Газпром ПАО 1457 2
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 71 2
Гипрокон Проектная организация 1 1
Бизнес-Волна 3 1
Связной ГК 1396 1
НСПК - Национальная система платежных карт 933 1
МКБ - Московский кредитный банк 646 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 605 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1044 1
Евросеть 1420 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 291 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
МКМ - Москабель-Фуджикура 9 1
Гранит 56 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
Огнеборец 2 1
Казанская ярмарка ВЦ - Выставочный центр 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13512 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3769 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5378 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 448 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3554 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1146 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1433 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 312 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 188 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 1
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
Росгвардия - Охрана Росгвардии ФГУП - НИЦ ФКУ Охрана Росгвардии 15 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5905 1
Правительство Республики Узбекистан - Минцифры Узбекистана - Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан - Узбекское агентство связи и информации - УзАСИ - Узбекское агентство почты и телекоммуникаций 45 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 2
Электрокабель 13 2
UFI - l'Union des foires internationales - Всемирная ассоциация выставочной индустрии 7 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6498 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63642 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60560 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22639 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8637 4
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 842 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26037 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11419 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22295 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3045 3
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2249 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24895 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 4002 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9743 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3861 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4111 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12615 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4960 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27886 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3242 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4162 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35486 2
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7519 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9741 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4533 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4314 2
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 543 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29483 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3356 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7483 2
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 824 2
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 882 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15755 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10680 2
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2892 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9623 2
Телевидение мобильное - Mobile television - Mobile Multimedia Broadcasting 428 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3997 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1868 2
Сетевое оборудование - Router 3G - Роутер 3G 124 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 151 2
Информтехника ГК - МиниКом - Единая мультисервисная платформа профессиональной связи 24 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центр управления полётами 5 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1768 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2959 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2122 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Avaya UC - Avaya Unified Communications - One-X Agent - One-X Communicator - One-X Protal - One-X Mobile - One-X Speech - Avaya Unified Messenger 28 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5213 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1071 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 499 1
МегаФон 3G-сеть 23 1
Avaya Interaction Center - AIC 16 1
Microsoft Office Communications Server - Microsoft Office Communicator 113 1
ИНОТЕХ - Биллинг.РФ - Platex SoftSwitch 1 1
Microsoft Windows Mobile 6 250 1
Avaya Voice Portal - Avaya Speech Recognition - Avaya VoiceMail 18 1
Nokia Eseries 39 1
Информационная Индустрия - Валдай 5 1
Рысин Леонид 2 2
Антонян Алина 1 1
Stökli Marcel - Штекли Марсель 4 1
Wood Rupert - Вуд Руперт 5 1
Рейман Леонид 1064 1
Мирошников Борис 63 1
Тихонов Александр 69 1
Бородин Андрей 40 1
Агеев Андрей 13 1
Колесников Олег 20 1
Припачкин Юрий 67 1
Суслова Марина 14 1
Санадзе Георгий 18 1
Солонин Виталий 90 1
Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 1
Зобнина Маргарита 54 1
Мирошников Дмитрий 9 1
Леонтьев Алексей 11 1
Стыцько Виталий 8 1
Розенблат Михаил 1 1
Русакова Светлана 2 1
Кокорев Сергей 1 1
Козляев Леонид 1 1
Килин Александр 1 1
Колганова Марина 2 1
Булатов Андрей 3 1
Gessner Regine - Гесснер Регина 1 1
Смильгевич Александр 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 163708 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54246 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18865 4
Япония 13730 4
Германия - Федеративная Республика 13098 4
Италия - Итальянская Республика 4484 4
Франция - Французская Республика 8102 4
Испания - Королевство 3813 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47106 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13718 3
Южная Корея - Республика 6995 3
Азия - Азиатский регион 5872 3
Финляндия - Финляндская Республика 3679 3
Европа Восточная 3135 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3422 3
Израиль 2829 3
Китай - Тайвань 4220 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1661 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1757 3
Европа 24873 2
Беларусь - Белоруссия 6224 2
Сингапур - Республика 1933 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2576 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14734 2
Узбекистан - Республика 1969 2
Нидерланды 3708 2
Иран - Исламская Республика Иран 1149 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1100 2
Кипр - Республика 631 2
Италия - Пьемонт - Турин 45 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3394 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19299 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8448 1
Индия - Bharat 5816 1
Америка Южная 883 1
Ближний Восток 3125 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3123 1
Чехия - Чешская Республика 1343 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1930 1
Испания - Каталония - Барселона 751 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21257 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56802 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33172 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1572 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12121 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 510 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6078 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 791 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17935 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6626 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1795 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1558 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5582 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1443 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5670 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26881 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5487 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9050 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2311 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1309 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 587 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6039 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 252 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2071 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4769 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10765 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1638 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8124 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2239 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5942 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3742 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6542 1
Аренда 2643 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8727 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1482 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 716 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11123 1
Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate 195 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3096 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2479 1
Открытые системы ИД 176 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2730 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 894 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 510 1
National Geographic 95 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 199 1
РАН - Российская академия наук 2088 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 68 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 20 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1278 2
TeleMultiMedia Forum 2 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 941 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 732 1
CSTB Telecom & Media 58 1
Связь-Экспокомм 260 1
ИнфоКом 122 1
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Наука

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений
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