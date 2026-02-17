Разделы

Булатов Андрей


СОБЫТИЯ


17.02.2026 Создан легкий двигатель для БПЛА из российских компонентов 1
25.11.2014 «X-Com | Системный интегратор» реконструировал центр космической связи «Медвежьи озера» 1
18.02.2014 Как управлять муниципалитетом с помощью ГИС 1

Булатов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12350 1
Болид НВП - Bolid 93 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 222 1
Совзонд - Sovzond 120 1
Oracle Corporation 6903 1
Yandex - Яндекс 8621 1
MapInfo Corporation - Navigational Technologies Incorporated 38 1
Эликс-Кабель 9 1
Hyperline - Гиперлайн 9 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 582 1
X-Com - Икс ком 173 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 95 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6350 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1280 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 19 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73899 2
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1191 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1752 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2886 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2076 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5156 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 529 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26140 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12736 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7704 1
Аналоговые технологии 2836 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1023 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14384 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10065 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14927 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2172 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4370 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57569 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8473 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4848 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12426 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34067 1
Охранная сигнализация - Security alarm system - охранные телевизионные системы 227 1
Оповещение и уведомление - Notification 5398 1
Управление договорами - Управление контрактами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 465 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32008 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9731 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2092 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8213 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13405 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2605 1
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 154 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 149 1
Geoserver 13 1
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 112 1
Autodesk AutoCAD DXF 46 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1571 1
OpenStreetMap - OSM 65 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 61 1
Microsoft Office 4002 1
PostgreSQL - PostGIS 12 1
Autodesk AutoCAD 364 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1335 1
Apple iPhone 6 4862 1
Ростех - Автоматика - КриптоБиоКабина (КБК) Программно-технический комплекс 36 1
Милюков Анатолий 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 158573 2
Земля - планета Солнечной системы 10697 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Кабанский район - Кабанск 16 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 690 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 675 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1013 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1680 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2121 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4426 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8552 1
Паспорт - Паспортные данные 2741 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 21 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55112 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6697 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1836 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 20 1
