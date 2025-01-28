PostgreSQL PostGIS
PostgreSQL и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8135 1
|РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 74 1
|Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 17 1
|Роскосмос РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 22 1
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