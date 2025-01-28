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PostgreSQL PostGIS

PostgreSQL - PostGIS


28.01.2025 Microsoft открывает исходный код своей мощной СУБД DocumentDB 1
03.06.2024 «Альтек» подтвердила совместимость «Трансфлоу» с российской СУБД Postgres Pro 1
13.02.2024 Облегченная миграция с Oracle: как перейти на новую СУБД быстрее и проще 1
04.07.2023 Геоинформационные системы в условиях санкций: что выбрать 1
27.06.2022 Arenadata выпустила продукт на базе PostgreSQL 1
18.10.2019 Эксклюзивный ИТ-поставщик «Газпрома» создал загадочного конкурента СУБД Postgres Pro 1
22.07.2016 «Неолант» займется развитием региональной геоинформационной системы Тульской области 1
18.02.2014 Как управлять муниципалитетом с помощью ГИС 1
25.06.2013 Открытое ПО распространяется по госсектору Италии 1
21.01.2011 Как выгодно использовать Open Source в России? 1
21.08.2009 Роскосмос увлёкся созданием геопорталов 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

PostgreSQL и организации, системы, технологии, персоны:

Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 382 3
Oracle Corporation 6693 3
MapInfo Corporation - Navigational Technologies Incorporated 37 3
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Газинформсервис - ГИС 275 1
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Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Газпромсервис 1 1
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
Газпром нефть 619 1
Москапстрой - Москапстрой-Недвижимость 9 1
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Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 70 1
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Правительство Тульской области - органы государственной власти 94 1
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Autodesk AutoCAD DXF 37 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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