Arenadata выпустила продукт на базе PostgreSQL

Компания Arenadata вывела на рынок продукт на базе открытой объектно-реляционной СУБД PostgreSQL — Arenadata Postgres (ADPG). Коммерческий дистрибутив Arenadata оснащен расширенным функционалом, оригинальной документацией и технической поддержкой. В начале июня 2022 г. Arenadata Postgres прошел экспертную проверку Минцифры и был включен в единый реестр российского ПО. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

Arenadata Postgres стал частью многофункциональной корпоративной платформы данных на базе технологий с открытым кодом Arenadata EDP (Enterprise Data Platform). Платформа создана для построения высоконагруженных хранилищ, озер и фабрик данных в крупных организациях, а также для реализации проектов в области машинного обучения, интернета вещей и искусственного интеллекта.

В состав Arenadata EDP входят разнопрофильные продукты для сбора, хранения и обработки данных, генерации аналитических отчетов, для работы с любыми типами и форматами данных. Компоненты платформы нативно совместимы друг с другом. Установка, обновление и конфигурация всех инсталляций производится через универсальный оркестратор Arenadata Cluster Manager.

«Мы давно работаем с PostgreSQL и хорошо понимаем, как востребованы сегодня универсальные СУБД. Наш новый продукт специально подготовлен для безопасного и комфортного использования в коммерческих и государственных организациях. Все компоненты исходного проекта протестированы и проверены на отсутствие вредоносных “закладок”. Также для Arenadata Postgres обеспечены расширенный функционал, включая упрощенное управление, техническая поддержка корпоративного уровня и оригинальная документация на русском языке», — сказала директор по развитию бизнеса Arenadata Дарья Верстелле.

Arenadata Postgres построена на базе актуальной и стабильной версии PostgreSQL 14.2. Функционал, доступный в первом релизе Arenadata Postgres, включает в себя: поддержку российской ОС «Альт 8 СП»; поддержку реляционной, объектной и графической моделей данных; возможность работы с разными типами данных, в том числе JSON/JSONB и key-value (hstore); разграничение прав доступа на уровне строк и столбцов; многоверсионность (MVCC); поддержку расширения пользовательских функций, операторов и типов, а также поддержку расширения для работы с геоданными (PostGIS); упрощенное управление с помощью Arenadata Cluster Manager и другие функции.

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Техническая поддержка enterprise-уровня обеспечивается в строгом соответствии с соглашением об уровне предоставления услуг (SLA).

В планах развития продукта — дальнейшее расширение функционала, включая реализацию встроенной системы мониторинга, обеспечение поддержки high-availability режима и интеграцию со сторонними сервисами.

Arenadata уже принимает заказы на Arenadata Postgres. Потенциальные заказчики могут получить свободную для использования community-версию нового продукта на тестирование через форму запроса на сайте Arenadata.