РГИС Региональная геоинформационная система


СОБЫТИЯ

11.02.2026 220 интерактивных дашбордов: компания «Триафлай» завершила модернизацию «Ситуационного центра Нижегородской области» 1
02.12.2025 GIS WebServer SE предоставляет API, упрощающий его встраивание в сторонние web-приложения 1
29.08.2025 GIS WebServer SE предоставляет пользователям геопорталов инструменты ретроспективного анализа состояния местности 1
06.06.2025 В GIS WebServer SE реализована поддержка Национальной системы пространственных данных 1
06.06.2025 В GIS WebServer SE реализована поддержка Национальной системы пространственных данных 1
04.03.2024 Для россиян запустят онлайн-магазин по вырубке леса 1
27.12.2023 Как искусственный интеллект становится помощником в предсказании пожаров — пилотный запуск в цифрах 1
02.10.2023 «БФТ-холдинг» завершил этап проекта автоматизации бизнес-процесса по управлению государственным и муниципальным имуществом Ленинградской области 1
02.10.2023 БФТ-Холдинг завершил этап проекта автоматизации бизнес-процесса по управлению государственным и муниципальным имуществом Ленинградской области 1
13.06.2023 «Ростелеком» разработает систему анализа перемещения населения для правительства Свердловской области 1
23.05.2023 От монолога к диалогу. Новый этап коммуникации государства и граждан 1
02.03.2021 ОС Astra Linux применяется для построения региональных ГИС 1
07.11.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2018 г. 2
22.07.2016 «Неолант» займется развитием региональной геоинформационной системы Тульской области 1
02.07.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за июнь 2015 г. 1
16.02.2015 В Ленинградской области запущена региональная государственная информационная система агропромышленного комплекса 1
17.03.2014 Ненецкий ИАЦ: В отсутствие транспортной инфраструктуры ДЗЗ является панацеей 1
08.10.2013 «Прогноз» начинает разработку ГИС для Еврейской автономной области 1

Публикаций - 19, упоминаний - 20

РГИС и организации, системы, технологии, персоны:

Панорама КБ - Конструкторское бюро 221 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2594 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 379 2
ИнноГеоТех 9 2
Ингеотех 2 1
Формоза-Софт 4 1
Брайт софт 3 1
Скайори 2 1
Аверс информ 2 1
Ростелеком 10412 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 142 1
Autodesk 625 1
БАРС Груп 562 1
ЛИТ - Лаборатория информационных технологий 11 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 249 1
Esri 171 1
Precisely - Syncsort 8 1
ИИ-Технологии 244 1
Неолант - Neolant 43 1
Совзонд - Sovzond 120 1
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 1
MapInfo Corporation - Navigational Technologies Incorporated 38 1
Почта России ПАО 2267 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 37 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13034 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6344 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5275 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1280 3
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 96 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3149 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5048 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4825 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2747 2
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 88 2
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 2
Кабинет Министров Республики Адыгея - Правительство Республики Адыгея - органы государственной власти 17 2
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 2
Росстат - Управления Федеральной службы государственной статистики - Территориальные органы Федеральной службы государственной статистики 42 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 2
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 175 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3417 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2964 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1485 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 354 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 243 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 1
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 30 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 93 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 372 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 298 1
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 5 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 75 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 71 1
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 59 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 126 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 112 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 84 1
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 36 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
Администрация Ненецкого автономного округа - Губернатор Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 13 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 318 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2089 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73785 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 6
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4694 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 5
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2523 5
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1190 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18719 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12408 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3559 3
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 690 3
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 290 3
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1337 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32013 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7452 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11474 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27171 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23217 2
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1761 2
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 399 2
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 358 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 2
Оповещение и уведомление - Notification 5384 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4848 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17184 1
Оцифровка - Digitization 4936 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17170 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1131 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1533 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1323 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13391 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4800 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8941 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8204 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 492 1
Microsoft Windows 16435 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5920 5
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 950 4
JavaScript - JS - язык программирования 1342 4
Панорама КБ - ГИС Сервер - GIS WebService SE - GIS WebServer SE 43 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 645 3
Минприроды РФ - Рослесхоз ФГИС ЛК - Федеральная государственная информационная система лесного комплекса - Рослесхоз АИС ГЛР - Государственный лесной реестр - Единая автоматизированная информационная система лесного комплекса 41 3
Администрация Ленинградской области - АИС УИ ЛО - Автоматизированная информационная система управления имуществом Ленинградской области 3 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 267 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 650 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1541 2
ЭЗП - Сервис электронных заказных писем 11 2
Geoserver 13 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1568 2
PostgreSQL - PostGIS 12 2
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЦП НСПД ФГИС - Единая цифровая платформа Национальная система пространственных данных - ФГИС Единый информационный ресурс о земле и недвижимости 35 2
Администрация Ленинградской области - РГИС ЛО - Региональная геоинформационная система Ленинградской области 2 2
Правительство Тульской области - РГИС ТО - Региональная геоинформационная система Тульской области 2 1
Правительство Рязанской области - РГИС РО - Региональная геоинформационная система Рязанской области 5 1
Формоза-Софт - Лесохранитель 16 1
Минсельхоз РФ - ФГИС АЗСН - ЕФИС ЗСН - Единая федеральная информационная система о землях сельскохозяйственного назначения - Атлас земель сельскохозяйственного назначения 5 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1371 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 133 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1732 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5199 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 828 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1430 1
Autodesk AutoCAD 364 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 255 1
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 140 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 249 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 344 1
Госслужба РФ - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров - Государственный план подготовки управленческих кадров - Президентская программа подготовки управленческих кадров 15 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 354 1
Кейсистемс WEB-Торги-КС 6 1
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 154 1
Правительство Чувашской Республики - Цифровое общество Чувашии - Электронная Чувашия - Государственная программа Чувашской Республики - Геопортал Чувашии 12 1
Шиловских Петр 22 2
Славин Денис 2 2
Осикова Анна 1 1
Балаков Альберт 1 1
Дрозденко Александр 16 1
Морозов Алексей 62 1
Куйвашев Евгений 21 1
Пономарьков Михаил 9 1
Шорников Андрей 9 1
Пичугин Иван 36 1
Гаврилов Виталий 2 1
Яхнюк Сергей 1 1
Спиренков Вячеслав 37 1
Исхизова Александра 93 1
Авраменко Валерий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158352 8
Россия - ЦФО - Рязанская область 611 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2713 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1678 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46098 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1309 2
Земля - планета Солнечной системы 10693 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8226 2
Россия - УФО - Свердловская область 1794 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4323 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1020 2
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 409 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 599 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1568 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 758 2
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 460 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53585 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1103 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1374 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3260 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 760 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3209 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 625 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1922 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 812 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 849 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1015 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2114 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1618 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1035 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 902 1
Россия - СФО - Омская область 747 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 790 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1332 1
Россия - ПФО - Пензенская область 623 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1274 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 972 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 619 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 446 1
Россия - СЗФО - Псковская область 675 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 16
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10445 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6371 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1406 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4424 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5316 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7598 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 2
Образование в России 2567 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4264 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6687 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3798 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11781 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9690 1
НКО - Некоммерческая организация 596 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 210 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 138 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 231 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1180 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15247 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 667 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 933 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6140 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3698 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6954 1
Аренда 2581 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8421 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 983 2
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 35 1
CNews FORUM Кейсы 281 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
