Получите все материалы CNews по ключевому слову
РГИС Региональная геоинформационная система
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
РГИС и организации, системы, технологии, персоны:
|Шиловских Петр 22 2
|Славин Денис 2 2
|Осикова Анна 1 1
|Балаков Альберт 1 1
|Дрозденко Александр 16 1
|Морозов Алексей 62 1
|Куйвашев Евгений 21 1
|Пономарьков Михаил 9 1
|Шорников Андрей 9 1
|Пичугин Иван 36 1
|Гаврилов Виталий 2 1
|Яхнюк Сергей 1 1
|Спиренков Вячеслав 37 1
|Исхизова Александра 93 1
|Авраменко Валерий 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418692, в очереди разбора - 726270.
Создано именных указателей - 190435.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.