GIS WebServer SE предоставляет API, упрощающий его встраивание в сторонние web-приложения

В КБ «Панорама» разработан GIS WebServer SE версии 7.2.0 для операционных систем Astra Linux, CentOS, Ubuntu, MS Windows. В новой версии расширены возможности интеграции картографического модуля в пользовательские web-приложения, усовершенствованы средства пространственного анализа и обработки геоданных. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

В программе доработаны средства встраивания клиентской части GIS WebServer SE во внешние системы. Реализовано управление картой через отправку команд из головного приложения. Кроме того, добавлена возможность получения результатов выполнения API-функций с помощью подписки на события окна.

Расширен функционал компонента «Профиль рельефа». Добавлено масштабирование графика и навигация по нему в пределах границ профиля. Реализована подсветка на карте участка, соответствующего отображаемой части графика, и выделение на графике фрагмента профиля в соответствии с отображаемой областью карты.

Обновлен интерфейс компонента «Шторка». Направление разделительной линии можно выбрать из четырех вариантов: справа, слева, сверху или снизу. Компонент поддерживает работу с любыми опубликованными слоями, входящими в состав карты.

Инструменты работы с локальными картами дополнены поддержкой формата GML, расширен набор отображаемых атрибутов. Реализовано построение буферных зон по объектам локальных слоев. В модуль администратора добавлена настройка системы координат курсора по умолчанию и возможность скрывать заголовок окна приложения. Максимально допустимый масштаб карты увеличен до 1:66 (23-й уровень пирамиды тайлов). Улучшены механизмы ведения журнала действий пользователей.

GIS WebServer SE применяется при построении закрытых корпоративных систем с обеспечением защиты данных, имеющих гриф секретности или коммерческую тайну. GIS WebServer SE реализован с использованием инструментария GIS WebToolKit SE, который может применяться в средствах разработки, использующих JavaScript и TypeScript.

На базе GIS WebServer SE и других серверных продуктов КБ «Панорама» реализована Региональная ГИС Рязанской области (РГИС РО). РГИС РО – специализированный многофункциональный геопортал, интерактивные возможности которого предоставляют доступ к достоверным сведениям об объектах различных категорий. РГИС РО доступна широкому кругу пользователей – органам власти, гражданам, организациям, в том числе потенциальным инвесторам и частным компаниям. Региональная ГИС Рязанской области помогает в принятии решений по различным направлениям социально-экономического развития.

Новая версия программы размещена на сайте КБ «Панорама» в разделе «Скачать».

