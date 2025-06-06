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Правительство Рязанской области РГИС РО Региональная геоинформационная система Рязанской области


УПОМИНАНИЯ


06.06.2025 В GIS WebServer SE реализована поддержка Национальной системы пространственных данных 1
06.06.2025 В GIS WebServer SE реализована поддержка Национальной системы пространственных данных 1
02.03.2021 ОС Astra Linux применяется для построения региональных ГИС 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Правительство Рязанской области и организации, системы, технологии, персоны:

Панорама КБ - Конструкторское бюро 184 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4639 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5075 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12086 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5015 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5603 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30643 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20879 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1834 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26071 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68400 1
РГИС - Региональная геоинформационная система 16 1
Минсельхоз РФ - ФГИС АЗСН - ЕФИС ЗСН - Единая федеральная информационная система о землях сельскохозяйственного назначения - Атлас земель сельскохозяйственного назначения 5 1
Панорама КБ - ГИС Сервер - GIS WebService SE - GIS WebServer SE 29 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 566 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 577 1
Россия - РФ - Российская федерация 149485 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10206 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 309 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5026 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5731 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16746 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52740 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1744 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9164 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19286 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364483, в очереди разбора - 752455.
Создано именных указателей - 176345.
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