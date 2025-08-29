Разделы

GIS WebServer SE предоставляет пользователям геопорталов инструменты ретроспективного анализа состояния местности

В КБ «Панорама» разработан GIS WebServer SE версии 7.1.0 для операционных систем Astra Linux, Альт СП, «Ред ОС», Ubuntu, Windows. Новая версия позволяет анализировать состояние объектов во времени. Доработаны возможности редактора карты, поиска объектов и настроек интерфейса пользователя. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

В GIS WebServer SE ретроспективный анализ местности помогает выявить динамику изменений, оценить влияние различных факторов и спрогнозировать будущие процессы. Хранение и получение данных на выбранную дату может быть организовано для опубликованного слоя в GIS WebService SE при наличии информации о прошлых состояниях объектов на карте.

Расширены инструменты по настройке интерфейса пользователя. Добавлена смена фоновых цветов и заголовков задач. Разделены цветовые схемы для темной и светлой темы. Реализована функция зеркального размещения кнопок и панелей.

В состав редактора карты включен режим вставки промежуточных точек объекта. Добавлена возможность определения и выбора системы координат при импорте объектов и публикации карт (MIF/MID, SHP, GeoJSON, CSV, DXF, SXF), а также при экспорте слоев. Расширен функционал поиска и отображения объектов сторонних сервисов, в том числе Национальной системы пространственных данных (НСПД). Улучшена система разработки плагинов. Администраторы могут добавлять и редактировать формы для последующей настройки собственных компонентов из интерфейса.

GIS WebServer SE применяется при построении закрытых корпоративных систем с обеспечением защиты данных, имеющих гриф секретности или коммерческую тайну. GIS WebServer SE реализован с использованием инструментария GIS WebToolKit SE, который может применяться в средствах разработки, использующих JavaScript и TypeScript.

На базе GIS WebServer SE и других серверных продуктов КБ «Панорама» реализована региональная ГИС Рязанской области (РГИС РО). РГИС РО - специализированный многофункциональный геопортал, интерактивные возможности которого предоставляют доступ к достоверным сведениям об объектах различных категорий. РГИС РО доступна широкому кругу пользователей – органам власти, гражданам, организациям, в том числе потенциальным инвесторам и частным компаниям. Региональная ГИС Рязанской области помогает в принятии решений по различным направлениям социально-экономического развития.

Новая версия программы доступна на сайте КБ «Панорама» в разделе «Скачать».

