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Autodesk AutoCAD DXF


10.03.2025 Solar webProxy 4.2.1: усовершенствованные возможности для веб-безопасности и управления киберрисками 1
22.11.2024 Вышла новая версия ПО для транспортного моделирования TransNet 1
08.11.2024 «Аскон» выпустила новое CAD-приложение для раскроя листовых материалов в «Компас-3D» 1
28.10.2024 Merlion стал эксклюзивным дистрибьютором «КасКАД» 1
04.07.2024 «Аскон» выпустила «Компас-3D v23» 1
01.02.2024 Makves увеличил производительность системы защиты неструктурированных данных 1
30.06.2022 X-Com выпустила графический редактор «Автограф» 1
01.02.2022 Подтверждена совместимость CST CAD Navigator с «Ред ОС» 1
19.03.2020 Lenovo ThinkStation и ThinkPad получили сертификацию «КОМПАС-3D» 1
29.07.2019 «Аскон» выпустил новую версию САПР «Компас-строитель» 1
10.10.2017 Falcongaze представила обновленное ПО SecureTower 6.0: с новой архитектурой и возможностями 1
23.06.2017 Corel представила обновленный пакет CorelDRAW Technical Suite 2017 1
11.04.2017 После прошлогоднего провала «Аскон» смог заработать больше миллиарда 1
14.02.2017 Дочка «Аскона» и «1С» договорилась с Autodesk о совместимости форматов 1
19.10.2016 Corel представил новую версию САПР CorelCAD 2017 1
18.03.2016 Corel представила новую русскоязычную версию CorelDraw Graphics Suite X8 1
17.02.2016 Ricoh расширила свой портфель продуктов в России 1
02.12.2014 PocketBook представил прототип гибкого 13,3-дюймового планшета с E Ink экраном 1
30.10.2014 Вышел DeviceLock DLP Suite версии 8.0 1
18.02.2014 Как управлять муниципалитетом с помощью ГИС 1
28.08.2013 «Ирисофт Инвест» поставил программный комплекс Maxsurf в «Крыловский государственный научный центр» 1
20.07.2011 CorelCAD — новое решение для технического проектирования с поддержкой формата DWG 1
21.02.2011 В Gmail добавлена поддержка предпросмотра файлов Excel, PowerPoint, Pages, Photoshop и AutoCAD 1
19.11.2010 Вышел Corel Designer Technical Suite X5 для работы с технической графикой 1
07.07.2008 «Нанософт» анонсирует новое решение для проектирования машиностроительных объектов 1
18.04.2008 Corel выпустила CorelDRAW Graphics Suite X4 на русском языке 1
23.01.2008 CorelDraw Graphics Suite X4: новая версия графического пакета 1
28.11.2007 RasterVect 12.9: преобразование растрового изображения в векторное 1
16.10.2007 RasterVect 12.8 - преобразование растрового изображения в векторное 1
19.09.2007 RasterVect 12.6 - ПО для преобразования растрового изображения в векторное 1
20.03.2007 hsCADCreator 1.0.4.103 — недорогая альтернатива AutoCAD 1
09.06.2006 Выпущена англоязычная версия "Компас-3D V8 Plus" 1
22.06.2005 RealDWG 2006: новое средство разработки от Autodesk 1
13.04.2005 Autodesk представила новые версии DWF Composer и DWF Viewer 1
07.04.2005 Xerox Phaser EX7750: новый принтер для дизайн-студий 1
04.02.2004 Consistent Software выпустил RasteriCS для AutoCAD/AutoCAD LT 1
10.06.1999 "АСКОН" запустила маркетинговую программу по замене ранних версий пакета "Компас-График" на новую версию 5.7 1
31.05.1999 Mission Systems Technology выпустила пакет Mission DMS для Helix и AutoCAD 1

Публикаций - 38, упоминаний - 38

Autodesk AutoCAD DXF и организации, системы, технологии, персоны:

Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 403 8
Corel Corporation 336 7
Autodesk 613 4
Google LLC 11851 3
Компас 20 2
Microsoft Corporation 24701 2
Wacom 142 2
Нанософт 101 2
Dropbox 499 2
Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 46 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3228 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1947 2
8295 2
Renga Software - Ренга Софтвэа 33 2
Telegram Group 2052 1
Samsung Electronics 10300 1
Intel Corporation 12234 1
Lenovo Group 2297 1
Ред Софт - Red Soft 736 1
Xerox 1140 1
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 245 1
Adobe Systems 1556 1
Falcongaze - Фалконгейз 70 1
Bentley Systems 57 1
PocketBook International 92 1
Ирисофт - Инженерно-консалтинговая компания 21 1
Софт голд 1 1
Yandex - Яндекс 7473 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 170 1
VK - Mail.ru Group 3462 1
Siemens AG - Siemens Group 2593 1
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 68 1
Oracle Corporation 6721 1
X-Com - Икс ком 142 1
ИМСАТ ГК 8 1
Autodesk - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс - Autodesk Russia 30 1
Trimble 46 1
НИИК - Научно-исследовательский и проектный институт карбамида - Инжиниринговая компания 6 1
Роскосмос - МИТ - Титан-Баррикады ФНПЦ - Федеральный научно-производственный центр 2 1
Совзонд - Sovzond 118 1
Газпром ПАО 1347 3
Лаборатория ПО - Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 50 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 460 1
Ford 413 1
Bentley Motors 72 1
Казахмыс - Kazakhmys 51 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 669 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1039 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 592 1
Газпром центрэнергогаз 4 1
ArcelorMittal - Arcelor Group - Mittal Steel - АрселорМиттал Кривой Рог - Миттал Стил Кривой Рог - Криворожсталь - АрселорМиттал Темиртау - Карагандинский металлургический комбинат 14 1
Газпром добыча Ноябрьск - Ноябрьскгаздобыча 7 1
Завод имени А.А Кулакова - Петербургский приборостроительный завод им. А.А. Кулакова 2 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 105 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 173 1
Газпром добыча Оренбург - Оренбурггазпром 10 1
Росатом - Электрохимприбор Комбинат ФГУП 10 1
Лукойл Нефтохим Бургас 5 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Росимущество - КТРВ - Вымпел ОКБ ГосМКБ - Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова 11 1
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - Салют ММПП ФГУП - Салют Московское машиностроительное производственное предприятие - Авиационная моторостроительная компания 24 1
Росимущество - КТРВ - Гранит-Электрон Концерн 3 1
ОСК - НИПТБ Онега 6 1
Газпром добыча Уренгой - Уренгойгазпром 13 1
ГРЦ Макеева - Златмаш - Златоустовский машиностроительный завод 3 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4199 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11783 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 197 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1862 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1971 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 1
Федеральное казначейство России 1787 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5988 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1223 1
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Microsoft Office 3764 5
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Google Android 14100 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2987 2
Google Gmail 948 2
Microsoft Visio - MS Visio 151 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 473 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 974 2
Microsoft Surface - Планшет 431 2
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 328 2
Dassault Systemes - SolidWorks 121 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 166 2
Corel Font Manager 4 2
Autodesk AutoCAD Civil 3D 43 2
Corel - CorelCAD 5 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 487 2
Аскон Компас-График 37 2
Renga Architecture 7 2
Renga Structure 4 2
Vossen Klaus - Воссен Клаус 7 4
Голиков Александр 16 1
Рустамов Рустам 418 1
Бармута Андрей 5 1
Шувалов Евгений 15 1
Рыжов Алексей 19 1
Богданов Максим 33 1
Морозова Анастасия 35 1
Милюков Анатолий 18 1
Булатов Андрей 2 1
Крестьянцев Андрей 1 1
Walker John - Уолкер Джон 5 1
Пономаренко Михаил 2 1
Морозов Алексей 55 1
Brosius Cécile - Бросиус Сесиль 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145942 12
Германия - Федеративная Республика 12718 5
Франция - Французская Республика 7868 4
Япония 13317 3
Италия - Итальянская Республика 4364 2
Испания - Королевство 3722 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17189 2
Южная Корея - Республика 6677 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14165 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43514 2
Казахстан - Республика 5580 1
Турция - Турецкая республика 2383 1
Чехия - Чешская Республика 1310 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1900 1
Бразилия - Федеративная Республика 2376 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 797 1
Польша - Республика 1964 1
Евразия - Евразийский континент 616 1
Болгария - Республика 776 1
Португалия - Португальская Республика 921 1
Земля - планета Солнечной системы 10415 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5202 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52293 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17532 1
США - Калифорния 4632 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1475 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 607 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 579 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 878 1
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 136 1
Болгария - Бургас 9 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Кабанский район - Кабанск 15 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Онежский район - Онега 29 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1798 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1356 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3451 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11026 5
Английский язык 6678 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51585 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5453 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8640 4
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 954 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18769 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6210 3
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 642 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3179 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8671 2
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Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 246 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 334 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 158 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
КГИУ - Карагандинский государственный индустриальный университет - Карагандинский металлургический институт 1 1
Autodesk University 9 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2455 1
Короткая ссылка
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Техника

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