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ГК «СиСофт» развивает инструменты работы с цифровыми двойниками: вышла новая версия «MS Навигатор»

«СиСофт Девелопмент» представил новую версию «MS Навигатор» (разработчик АО «СиCофт Разработка») – программного продукта для визуализации, анализа и коллективной работы с информационными моделями. Очередное обновление продолжает развитие продукта как инструмента поддержки инженерных решений на всех этапах жизненного цикла объекта: от проектирования и экспертизы до строительства и эксплуатации. Об этом CNews сообщили представители компании «СиСофт Девелопмент».

По мере развития технологий информационного моделирования меняется и роль инструментов визуализации. Если раньше трехмерная модель использовалась прежде всего для просмотра проекта, то сегодня она становится рабочей средой, в которой проверяются инженерные решения, анализируются риски, моделируются сценарии эксплуатации и организуется взаимодействие участников проекта. В этой среде «MS Навигатор» выступает мультиформатным агрегатором инженерных моделей, объединяя данные из различных источников в едином цифровом пространстве. Именно поэтому развитие «MS Навигатор» сосредоточено не на расширении отдельных функций, а на создании полноценной среды анализа цифровых моделей. Каждая новая версия программного продукта усиливает возможности коллективной работы, повышает качество проверки проектных решений и делает информационную модель более полезной для инженеров, руководителей проектов и заказчиков.

Новая версия «MS Навигатор» выводит работу с цифровыми двойниками на принципиально новый уровень, предлагая пользователям сразу несколько ключевых направлений работы с цифровой моделью.

Одним из главных нововведений стала базовая поддержка виртуальной реальности (VR). Теперь пользователи могут перемещаться внутри модели, оценивать эргономику пространств, обзорность, удобство эксплуатации и безопасность объекта еще до начала строительства. Такой подход особенно востребован при проектировании сложных промышленных предприятий, общественных зданий и логистических комплексов.

«VR – это действительно новый этап развития продукта. Теперь, даже если объект находится за тысячи километров, можно погрузиться в цифровую модель и оказаться внутри будущего здания. Такой формат полезен и проектировщику, и руководителю, и заказчику – каждому, кто хочет увидеть результат еще до начала строительства», – отметил Павел Лылов, руководитель отдела разработки трехмерной визуализации АО «СиCофт Разработка».

Существенно расширены средства инженерного анализа. Обновленный Менеджер коллизий получил новые инструменты гибкой фильтрации, множественного выделения и сохранения результатов проверки. Это позволяет быстрее выявлять конфликтующие элементы и организовывать коллективную работу по устранению замечаний.

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Как мигрировать в облако без простоев и лишних затрат Цифровизация

Развитие получили средства моделирования поведения людей внутри объекта. Теперь пользователи могут одновременно моделировать движение нескольких персонажей с учетом взаимных столкновений, что помогает оценивать эвакуационные сценарии, транспортные потоки и организацию внутренних логистических процессов.

Большое внимание уделено совместной сетевой работе и интеграционным возможностям. В сетевом режиме реализована синхронизация состояний сцены в реальном времени, расширен функционал обмена данными, поддержки IFC, облаков точек и публикации проектов. Также в новой версии добавлен экспорт сечений в DXF с группировкой кривых, поддержка текстур и свойств сущностей в DWG, учет пользовательской покраски моделей при импорте IFC, поддержка локальных систем координат для IfcSite, а также прямой экспорт проектов на «Яндекс Диск» (в формате mlpzip). Все это упрощает взаимодействие специалистов различных подразделений и обеспечивает более надежную передачу информации между участниками проекта.

Таким образом, новая версия продолжает последовательное развитие «MS Навигатор» как одного из ключевых инструментов отечественной ТИМ-экосистемы. Новые возможности виртуальной реальности, коллективной работы, инженерного анализа и интеграции данных позволяют использовать информационную модель не только для визуализации проекта, но и как основу для принятия решений на всех этапах жизненного цикла объекта.

Обновленная версия «MS Навигатор» уже доступна у авторизованных партнеров «СиСофт Девелопмент». Для пользователей с действующей подпиской переход на новую версию осуществляется бесплатно.

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