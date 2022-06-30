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X-Com выпустила графический редактор «Автограф»

Компания X-Com вошла в число авторизованных партнеров группы «Имсат» - российского разработчика программных продуктов и нормативной документации для различных отраслей промышленности, сообщили CNews представители X-Com. Клиентам компании стал доступен универсальный редактор деловой и технической документации «Автограф», призванный заменить знаменитый Microsoft Visio.

Графический редактор «Автограф» развивается уже более 15 лет и представляет графическое ядро САПР, на базе которого строится полнофункциональная система технического документооборота. Решение входит в программу импортозамещения и Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (запись №3462 от 03.05.2017).

Благодаря поддержке форматов dxf и vsdx «Автограф» способен полноценно заменить продукты зарубежных конкурентов, позволяя создавать чертежи с учетом требований государственных и отраслевых стандартов. Последняя кроссплатформенная версия наряду с Windows поддерживает операционные системы Astra Linux и Alt Linux, а ее функционал отвечает требованиям крупнейших российских корпораций («Газпром», «Ростех», «Россети» и др.).

Редактор оснащен набором библиотек графических элементов для основных отраслей:управление (блок-схемы, модели, схемы бизнес–процессов (BPMN и т. п.), схемы различных нотаций и пр.); связь (схемы сетей связи, схемы монтажа кабельных линий, схемы локальной сети и т.д.); инженерная инфраструктура (схемы пожарной сигнализации, электроснабжения, водоснабжения, вентиляционных шахт,) и многие другие. Кроме того, пользователи могут самостоятельно разрабатывать библиотеки объектов и фрагментов схем под собственные нужды.

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Группа X-Com работает на российском рынке информационных технологий более 20 лет. Среди направлений деятельности – системная и проектная интеграция, ИТ-сервис и аутсорсинг, поставка и сопровождение программно-аппаратных и телекоммуникационных решений, собственное производство компьютерного и серверного оборудования. Клиенты Группы X-Com – компании и предприятия, государственные организации и учреждения. Офисы Группы расположены в Москве и Санкт-Петербурге.

Группа предприятий «Имсат» - российский разработчик программного обеспечения, нормативных документов, аппаратно-программных комплексов в различных отраслях промышленности и транспорта городского, железнодорожного, метрополитена и т. п. Группа разрабатывает новые продукты и решения для автоматизации проектирования технической документации (САПР) и ее экспертизы, которые строятся на основе собственной системы электронного документооборота технической документации. После внедрения данной системы, можно строить автоматизацию эксплуатационных процессов в области диагностики, технического обслуживания, аналитических расчетов и прочего. Важным направлением в работе является информационное моделирования (BIM) и цифровые двойники.

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